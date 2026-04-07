Ciencia

Una dieta alta en grasas debilita la defensa intestinal en días, según un estudio

Investigadores observaron que este tipo de alimentación reduce células clave que protegen la mucosa intestinal y favorece procesos inflamatorios

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Manos sostienen una hamburguesa frente a un plato de papas fritas; sobre el abdomen, se superpone una visualización transparente de un intestino debilitado.
El debilitamiento de la barrera intestinal permite la entrada de sustancias nocivas, favoreciendo la inflamación y asociándose a enfermedades digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se come no solo influye a largo plazo. También puede generar cambios en el organismo en cuestión de días. Un estudio del General de Massachusetts Brigham encontró que una alimentación con alto contenido de grasas puede debilitar rápidamente las defensas del intestino, una de las principales barreras del cuerpo frente a agentes externos.

El trabajo, publicado en la revista Immunity, muestra que tras un período breve de consumo elevado de grasas, se produce una disminución específica de células clave para proteger la mucosa intestinal. Como consecuencia, esa barrera se vuelve más vulnerable y permite el paso de sustancias que pueden desencadenar inflamación.

Cómo responde el sistema inmune intestinal ante el exceso de grasa

El intestino cumple un rol central en el sistema inmunitario. Allí se concentra cerca del 70% de las células de defensa del organismo, lo que lo convierte en una pieza clave para mantener el equilibrio interno.

Dentro de ese sistema, los investigadores se enfocaron en las células linfoides innatas tipo 3 (ILC3s). Estas células funcionan como una primera línea de protección: ayudan a mantener intacta la barrera intestinal y evitan que microorganismos o sustancias dañinas ingresen al cuerpo.

Ilustración de una silueta humana con células inmunitarias activas en su interior, rodeada de alimentos como aguacate, aceite de oliva, pescado y frutos secos.
Las dietas ricas en grasas no afectan a todas las células inmunitarias por igual; las células Th17 mostraron mayor resistencia a estos cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entenderlo mejor, pueden pensarse como guardianes que vigilan constantemente esa frontera invisible entre el interior del organismo y el contenido del intestino.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la velocidad del cambio. En pocos días de exposición a una dieta rica en grasas, las ILC3s disminuyeron de manera marcada.

Según explicó la investigadora Selma Boulenouar, la reducción fue rápida y selectiva, lo que sorprendió al equipo. No todas las células del sistema inmunitario reaccionaron igual, sino que este grupo mostró una sensibilidad particular.

Efectos en la barrera intestinal y en la inflamación

Esta pérdida tiene un efecto directo: reduce la producción de IL-22, una molécula clave para proteger la mucosa intestinal. Sin esa señal, la barrera pierde eficacia. En términos simples, es como si una pared que normalmente bloquea el paso de elementos dañinos se volviera más permeable, facilitando la entrada de sustancias que pueden activar procesos inflamatorios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se detectó que la microbiota intestinal emite señales inflamatorias que afectan la capacidad de las ILC3s para procesar grasas y defender el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la barrera intestinal se debilita, el organismo queda más expuesto. Esto puede favorecer la aparición de inflamación, un proceso que, si se mantiene en el tiempo, está asociado a distintas enfermedades.

Las dietas con alto contenido graso ya se vinculan con problemas como obesidad, trastornos intestinales y cáncer colorrectal. Sin embargo, este estudio aporta un dato clave: los efectos pueden comenzar mucho antes de lo que se creía.

Hasta ahora, la mayoría de las investigaciones analizaba consecuencias a largo plazo. En cambio, este trabajo se centró en los primeros días, mostrando que los cambios pueden ser inmediatos.

Cómo se realizó el estudio y cuál es el rol de la microbiota

Para analizar estos mecanismos, los científicos trabajaron con modelos animales alimentados con dietas ricas en grasas y también con muestras humanas de tejido intestinal.

Utilizaron técnicas avanzadas que permiten identificar células, analizar la actividad genética y estudiar el metabolismo celular. En particular, observaron el funcionamiento de las mitocondrias, estructuras que generan energía dentro de las células.

Imagen 3D biomédica de la mucosa intestinal con células ILC3 azules y partículas rojas y naranjas atravesando una barrera permeable.
Investigadores del General de Massachusetts Brigham demostraron que las ILC3s, células clave en la inmunidad intestinal, disminuyen rápidamente al consumir muchas grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, investigaron el papel de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habita en el intestino. Detectaron que ciertas señales inflamatorias provenientes de este entorno interfieren con la capacidad de las ILC3s para procesar grasas, lo que afecta su funcionamiento y puede llevar a su desaparición.

Diferencias de impacto y posibilidad de reversibilidad

Un aspecto importante es que no todo el sistema inmunitario responde de la misma manera. Otras células cercanas, como las Th17, se mantuvieron estables frente a la misma dieta. Esto indica que el impacto de la alimentación rica en grasas no es generalizado, sino que afecta de forma particular a ciertos componentes clave de la defensa intestinal.

A pesar de estos efectos, los investigadores encontraron un dato alentador. El proceso parece ser reversible. Cuando se retoma una alimentación equilibrada, las células afectadas pueden recuperarse y restaurar su función protectora. Esto abre la posibilidad de intervenir a tiempo y evitar consecuencias más duraderas.

Comida procesada, varices en las piernas, efecto de la dieta, alimentos grasos, problemas circulatorios, salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos concluyeron que el efecto negativo de la dieta grasa sobre la defensa intestinal es reversible si se retoma una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados refuerzan la idea de que la alimentación influye directamente en el sistema inmunitario, incluso en períodos muy cortos. No se trata solo de hábitos sostenidos durante años, sino también de cambios recientes que pueden alterar el equilibrio interno.

Además, el estudio señala que el metabolismo de las células inmunitarias —es decir, cómo utilizan la energía— podría convertirse en un foco de futuras investigaciones y posibles tratamientos.

El equipo del General de Massachusetts Brigham destacó que será necesario avanzar en estudios clínicos para confirmar estos resultados en personas y evaluar su aplicación en la práctica médica.

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