Ciencia

Cuánto tarda el sistema digestivo en metabolizar la pizza, las hamburguesas y las frituras

Datos clínicos muestran que el consumo de estos alimentos ultraprocesados puede causar un impacto negativo en el metabolismo y la microbiota intestinal

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Mesa baja llena de comida rápida: patatas fritas, alitas de pollo, snacks y refrescos. Al fondo, una persona sentada en un sofá usando un smartphone.
Dietas basadas en ultraprocesados favorecen un mayor consumo calórico diario y un aumento de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digestión de alimentos ricos en grasas y ultraprocesados involucra procesos más complejos y lentos que los de los alimentos naturales. De acuerdo con Mayo Clinic, la digestión de comida chatarra y grasas procesadas puede extenderse hasta dos días.

Estos productos, caracterizados por un alto contenido de lípidos y azúcares añadidos, requieren mecanismos digestivos adicionales, lo que ralentiza su procesamiento y afecta tanto al metabolismo como a la salud general.

¿Por qué los alimentos grasosos son los que más tardan en salir del estómago?

Los lípidos (grasas) presentan el mayor desafío para el sistema digestivo. Según el centro médico Cleveland Clinic, la comida con alto contenido graso, como frituras, pizzas con quesos o hamburguesas, puede permanecer en el estómago hasta seis horas antes de avanzar al intestino delgado. Esto se debe a que las grasas requieren emulsificación y procesamiento mediante bilis y enzimas pancreáticas, un trabajo más lento y demandante que el que exigen los carbohidratos o las proteínas magras.

Esta permanencia prolongada explica la sensación de pesadez después de consumir platos abundantes en lípidos.

No obstante, la dietista Priya Tew, directora de la British Dietetic Association, asegura que, aunque la digestión de este tipo de alimentos es lenta y pesada, el vaciado gástrico se produce dentro del rango fisiológico habitual.

Mesa de madera con hamburguesas, papas fritas, gaseosas, pan lactal, galletas, cereales en caja y tres latas de verduras abiertas.
Los alimentos procesados y ultraprocesados, incluyen hamburguesas, papas fritas, gaseosas, galletas y cereales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Absorción acelerada, baja saciedad y alteraciones en la microbiota

Los alimentos ultraprocesados, definidos por el sistema de clasificación NOVA, y aceptados por la OMS y la OPS, incluyen ingredientes industriales como azúcares, aceites, emulsionantes y aditivos. El procesamiento elimina la fibra y destruye la matriz celular, facilitando la formación de nutrientes acelulares que el cuerpo absorbe rápidamente en el tracto superior.

Esta absorción rápida provoca picos de glucosa e insulina y reduce la eficacia de las señales de saciedad, favoreciendo el consumo excesivo. El organismo estadounidense National Institute of Health o NIH demostró que quienes consumen dietas ultraprocesadas ingieren hasta 500 calorías adicionales por día y aumentan de peso en solo dos semanas, aun con la misma cantidad de calorías y macronutrientes.

Por otra parte, la Revista Digital Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que los alimentos ultraprocesados y ricos en grasas ralentizan el vaciamiento gástrico alterando los mecanismos hormonales y neuronales de la saciedad.

Esta digestión lenta favorece la acumulación de grasa y modifica la microbiota intestinal, disminuyendo la presencia de microorganismos beneficiosos. Además los emulsionantes y aditivos pueden alterar la barrera mucosa intestinal, generando inflamación crónica de bajo grado.

Estos cambios metabólicos y microbiológicos pueden reducir la capacidad cerebral para percibir señales de saciedad y placer, facilitando el consumo excesivo de calorías y el desarrollo de obesidad y enfermedades crónicas.

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El consumo de comida chatarra puede generar enfermedades metabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias y recomendaciones

La evidencia revisada advierte que la lentitud en la digestión y el exceso de nutrientes acelulares de la comida chatarra favorecen la acumulación de grasa corporal y contribuyen a enfermedades metabólicas y crónicas como la diabetes, la obesidad o hipertensión.

Por lo tanto, es recomendable limitar el consumo de grasas procesadas y ultraprocesados para mantener una adecuada función metabólica, no alterar la composición de la microbiota intestinal y mantener un buen control del peso.

Regulaciones en América Latina

El impacto de los ultraprocesados en la salud llevó a países como México y Chile a implementar etiquetas de advertencia en alimentos con exceso de azúcares o grasas, siguiendo el sistema NOVA. Estas políticas buscan reducir el consumo de productos industriales y priorizar opciones naturales.

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