Ciencia

Por qué la frecuencia cardíaca no es igual para todos, según un estudio

La investigación, publicada en Frontiers in Physiology, analizó miles de registros con relojes y pulseras inteligentes y determinó que las diferencias entre individuos pueden superar los 70 latidos por minuto

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una investigación internacional destacó que existen grandes diferencias interpersonales en la frecuencia cardíaca en reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, el uso de relojes y pulseras inteligentes para medir la frecuencia cardíaca en reposo y otros datos de salud se volvió común. Estos dispositivos permiten a las personas conocer cómo funciona su cuerpo y saber si el descanso, el ejercicio y el sueño son suficientes. Ahora, un estudio internacional aportó información clave sobre la variabilidad de este indicador.

Según un artículo publicado en la revista científica Frontiers in Physiology, especialistas de varios países analizaron los registros de miles de personas, obtenidos a través de tecnología portátil, y advirtieron que la frecuencia cardíaca en reposo puede variar hasta 70 latidos por minuto entre diferentes individuos, aunque cada persona suele mantener su propio promedio estable a lo largo del tiempo.

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El estudio remarcó que esta variabilidad es mucho mayor de lo que se pensaba y que cada persona tiene un rango único, que a menudo no coincide con los valores estándar de las guías clínicas. Así, las conclusiones desafían la referencia habitual de entre 60 y 100 latidos por minuto que suelen emplear los profesionales de la salud para adultos.

Los factores asociados a la variabilidad

Infografía sobre frecuencia cardíaca en reposo con un hombre usando un reloj inteligente, gráficos de latidos, corazones e iconos de salud y monitoreo.
Un estudio internacional revela que la frecuencia cardíaca en reposo varía ampliamente entre individuos y que el monitoreo personalizado, con tecnología portátil, mejora la prevención cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el equipo de científicos determinó que factores como la edad, el sexo, el índice de masa corporal (IMC) y la duración del sueño influyen en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo. Sin embargo, estos factores explican menos del 10% de la variación total, lo que refuerza la importancia del monitoreo individual para cada caso. El resto de la variabilidad responde a causas individuales aún poco entendidas, detalló el equipo del estudio. La información permite a los profesionales de la salud focalizar el seguimiento en los cambios personales antes que en comparaciones poblacionales.

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En el análisis presentado, los especialistas recomendaron que la frecuencia cardíaca en reposo se mida en condiciones de descanso absoluto, preferentemente al despertar. La tecnología portátil permite obtener registros fieles y detectar variaciones que podrían anticipar alteraciones en la salud antes de que aparezcan síntomas evidentes.

“El monitoreo diario facilita la detección precoz de alteraciones cardiovasculares y permite ajustar las estrategias de prevención y atención médica”, subrayó el equipo científico. Según los datos del estudio, la mayoría de las personas mantiene valores estables, aunque un porcentaje considerable presenta semanas con cambios abruptos de hasta diez latidos por minuto.

El aporte de los relojes cardíacos en el ejercicio físico

El uso de relojes cardíacos durante la actividad física se consolidó como una herramienta clave para quienes buscan mejorar el entrenamiento y proteger la salud. Estos dispositivos permiten monitorear la frecuencia cardíaca en tiempo real, lo que ayuda a regular la intensidad del ejercicio y evitar tanto el sobreesfuerzo como el entrenamiento insuficiente.

Hombre adulto corriendo por un sendero costero al amanecer. Su pecho muestra un corazón anatómico translúcido iluminado, con gráficos biomédicos sutiles flotando alrededor.
El uso de tecnología portátil permite detectar variaciones individuales en la frecuencia cardíaca en reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Mayo, controlar la frecuencia del corazón mientras se entrena ayuda a mantenerse en la zona objetivo recomendada para fortalecer el sistema cardiovascular y obtener mejores resultados. Además, el monitoreo facilita la detección temprana de posibles arritmias o irregularidades, lo que puede motivar la consulta médica si se presentan anomalías.

Factores que influyen en la variabilidad y la importancia del monitoreo individual

El estudio científico destacó el avance que representan los dispositivos inteligentes para la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades cardiovasculares. El seguimiento personalizado, sumado a la interpretación profesional, optimiza la detección de cambios relevantes en la frecuencia cardíaca en reposo.

Expertos consultados por la revista indicaron que “el análisis individual permite reconocer patrones propios y facilita la toma de decisiones clínicas ajustadas a cada caso”. Estas herramientas contribuyen a una medicina más personalizada y proactiva, con beneficios para la salud general de la población.

El artículo concluyó que la frecuencia cardíaca en reposo diaria resulta un parámetro individual, que debe analizarse en el contexto de cada persona. Las diferencias entre individuos pueden alcanzar hasta setenta latidos por minuto, lo que refuerza la necesidad de un enfoque personalizado en el monitoreo y la prevención. La tecnología portátil transforma la evaluación de la salud cardiovascular y brinda información precisa para anticipar problemas antes de que se manifiesten, resumieron los autores en la publicación.

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