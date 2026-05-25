Cultura

Encuentran en Italia una poema antiguo “del padre de la historia inglesa”

Durante una revisión de la obra “Historia Ecclesiastica”, escrita en el año 731 por el monje inglés Beda el Venerable, investigadores encontaron una copia de ‘Caedmon’s Hymn’ con características únicas

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Historia Ecclesiastica
El ejemplar recientemente redescubierto de la "Historia Ecclesiastica" (Biblioteca Nacional Central de Roma)

Una copia desconocida hasta ahora del poema más antiguo conservado en lengua inglesa fue identificada en la Biblioteca Nacional Central de Roma por un equipo de académicos de Trinity College Dublin. El hallazgo no solo aporta una nueva versión de “Caedmon’s Hymn”, sino que también revela el proceso por el cual el inglés antiguo fue ganando relevancia en la Europa medieval.

Recientes investigaciones sitúan este manuscrito como el tercer ejemplar más antiguo que se conserva del poema, superado solo por las copias de Cambridge y San Petersburgo. Sin embargo, a diferencia de estas, el manuscrito romano integra el himno en inglés antiguo dentro del propio cuerpo del texto, en vez de relegarlo a los márgenes o al final de la obra.

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Este detalle, destacado en la publicación de Mark Faulkner, especialista en literatura medieval de Trinity College Dublin, pone de manifiesto el reconocimiento que la lengua inglesa comenzaba a recibir en el siglo IX.

El descubrimiento se enmarca en una revisión de la obra “Historia Ecclesiastica”, escrita en el año 731 por el monje inglés Beda el Venerable. El ejemplar hallado es una transcripción realizada por un monje del norte de Italia a comienzos del siglo IX y es considerado probablemente el quinto testimonio conservado más antiguo de la obra, según el análisis publicado por Faulkner y Elisabetta Magnanti en “Early Medieval England and its Neighbours”. Esta edición ocupa un lugar relevante en el estudio de la transmisión de la obra de Beda por toda Europa.

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Elisabetta Magnanti y Mark Faulkner con el ejemplar de la Historia Eclesiástica de Beda perteneciente a la colección del Trinity College de Dublín (Trinity College de Dublín)

Los investigadores subrayan dos elementos singulares en el manuscrito de Roma. Primero, el texto de “Caedmon’s Hymn” presenta un punto después de cada palabra, lo que indica que la introducción de los espacios entre palabras era aún incipiente y constituye una evidencia temprana en la evolución de la presentación gráfica del inglés. Segundo, los copistas parecen haber caído en confusión en una sección del manuscrito, copiando un texto distinto entre los libros I y II, según precisa la edición elaborada por Faulkner y Magnanti.

La copia de la Historia Ecclesiastica descubierta posee un recorrido documentado de más de 1.200 años. Fue escrita originalmente en el siglo IX en la Abadía de Nonantola, cerca de la actual Módena, y trasladada a una iglesia en Roma hacia mediados del siglo XVII. Durante las guerras napoleónicas, en la década de 1810, sufrió el robo y desaparición hasta aparecer en manos de Thomas Phillipps, un coleccionista del siglo XIX. El acceso público al manuscrito permaneció restringido hasta que la Biblioteca Nacional Central de Roma lo adquirió en los años setenta.

La propia Magnanti solicitó a la biblioteca una revisión de sus archivos en búsqueda de la ejemplar de Nonantola. Esta gestión desembocó en la digitalización del manuscrito, un reflejo de la política de la institución hacia el acceso abierto.

Andrea Cappa, responsable de manuscritos y libros raros en la biblioteca, explicó que ya se encuentran disponibles en formato digital unas 500 obras manuscritas y que se está culminando un proyecto que pondrá a disposición de investigadores y académicos más de 40 millones de imágenes de sus fondos.

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Representación del Venerable Beda del siglo XII (Museo Británico)

En opinión de Mark Faulkner “descubrir una nueva copia medieval temprana del poema tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión del inglés antiguo y su valoración”. Faulkner señala que Beda originalmente tradujo el poema al latín y omitió el texto en inglés antiguo de su historia, pero esta versión muestra que el original fue reincorporado en el cuerpo de la obra antes de cumplirse un siglo desde la muerte de Beda, lo que evidencia el aprecio que despertaba la poesía inglesa en los lectores medievales.

La “Historia Ecclesiastica” de Beda abarca desde la invasión romana de Inglaterra hasta la época de su autor, abordando historia eclesiástica, vidas de santos y acontecimientos políticos. Por su enfoque y profundidad, Beda fue reconocido como “el padre de la historia inglesa”. El texto alcanzó una amplia difusión entre los siglos VIII y XVI; actualmente, existen al menos 160 copias conocidas en distintas colecciones.

Este hallazgo enriquece el entendimiento académico sobre la preservación y transformación del inglés antiguo y confirma el lugar central de la Biblioteca Nacional Central de Roma como depositaria de tesoros patrimoniales fundamentales para la historia europea.

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