En el primer cuatrimestre de 2026 se vendieron 100.000 motos más que autos 0 km: por qué creció esa diferencia

Entre enero y abril se vendieron más de 100.000 motos que autos 0 km, una cifra 5 veces mayor a lo habitual en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las variables para conocer la dinámica del mercado automotor en Argentina siempre es la comparación entre las ventas de autos y motos.

En general, salvo épocas como noviembre y diciembre, cuando las motos suben porque empieza la temporada de clima favorable para andar sin techo y los autos bajan por la proximidad del cambio de año y modelo, cada vez que se contrae la actividad económica general, bajan las operaciones de autos 0 km y suben las de motovehículos, especialmente de los de baja cilindrada como los 110 y 150 cm3.

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Las razones tienen que ver con distintos costos asociados a uno y otro tipo de vehículo. Una moto económica cuesta aproximadamente diez veces menos que un auto compacto, por lo que hay una clara diferencia desde el precio de adquisición. Otro punto clave es que hay una diferencia de proporciones similares de costo de utilización (consumo de combustible, seguro y patente) y de mantenimiento mecánico (neumáticos, aceite, repuestos).

Hasta hace poco tiempo, la moto tenía una mayor capacidad de ser también una herramienta de trabajo, ya que permitía su uso para reparto de mercaderías o servicios de comida a domicilio, una salida laboral casi inmediata para muchas personas. Sin embargo, el auto encontró en los servicios de traslado de personas por aplicación tipo Uber o Cabify, un modo similar de generar trabajo.

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Los resultados del primer cuatrimestre muestran que algo de eso está sucediendo este año, porque entre enero y abril ya hay una diferencia superior a las 100.000 unidades entre ambos mercados a favor de los vehículos de dos ruedas.

Las motos cuestan 10 veces menos que un auto y tienen mucho menor costo de uso y mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución del mercado automotor

Desde fines de año pasado, en la industria automotriz, había una expectativa de tener un 2026 con un crecimiento cercano al 15%, que permitiera convertir los 612.000 patentamientos del año pasado en un número cercano a los 700.000 vehículos.

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Sin embargo, ya desde enero las señales fueron negativas, porque el primer mes quedó un 5% abajo y en febrero el resultado fue peor, cayendo al 6%, lo que indicó un escenario desafiante y sorprendente, en particular para quienes fabrican regionalmente, aunque no tanto para los importadores.

La comparación con el mercado de las motos fue inevitable y una clara señal de confirmación de la teoría enunciada en el comienzo. El primer mes fue similar, porque mientras se patentaron 66.000 automotores, las motos fueron 68.000; pero las dos curvas se fueron distanciando con el correr de las semanas y meses a gran velocidad a partir de febrero, cuando se patentaron 39.500 autos y 70.000 motos, se volvió a ver en marzo con 46.000 autos y 81.500 motos y nuevamente en abril con 44.000 autos y 80.700 motocicletas.

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A pocos días de cerrar el quinto mes del año, en el que las ventas de autos parecen estar subiendo otra vez a unas 46.000 unidades y las motos empiezan su época de menores ventas por efecto de la proximidad del invierno, el acumulado del año muestra que se vendieron 194.000 autos particulares y comerciales livianos contra 302.000 motos, una diferencia 108.000 unidades que equivale a un 65% a favor de los vehículos de dos ruedas.

Las ventas de autos 0km de uso particular sumó 194.000 unidades en el primer cuatrimestre del año, pero las motos superan las 300.000

La comparación con 2025

No hay que ir muy lejos para tener una referencia válida del análisis del mercado automotor actual. En enero de 2025 se habían patentado 65.700 autos particulares y vehículos comerciales livianos contra 58.700 motos. En febrero fueron 40.400 autos y 39.800 motos. Recién en marzo los números fueron al revés con 44.700 automotores y 49.000 motocicletas, y abril del año pasado cerró con 50.900 vehículos de 4 ruedas y 52.100 de dos ruedas.

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Así, en el acumulado del primer cuatrimestre del año pasado se habían patentado 205.000 automóviles y pickups, contra 203.700 motos, es decir un 0,6% más autos que motovehículos. Los argumentos se pueden encontrar en la explosión de ventas de autos con la famosa financiación a tasa 0%, que entonces tenía un volumen de unidades muy superior al actual porque las tasas de interés del sistema financiero argentino lo posibilitaban.

En 2024, en plena crisis del mercado automotor de comienzos del nuevo Gobierno tras la devaluación de diciembre, que había generado una caída de ventas del 30% en el primer trimestre, el total de autos entre enero y abril había sido de 111.600 unidades, mientras que el mercado de las motocicletas había alcanzado las 131.200 matriculaciones de vehículos 0 km. La diferencia fue de 20.000 motos más que autos.

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Y si se quiere tomar otra muestra más, en 2022 y 2023, con otro signo político en el Gobierno, y con las conocidas restricciones a las importaciones que tenían un mercado automotor limitado en oferta, en los primeros cuatro meses se habían vendido 132.000 y 152.000 autos y motos el primero año y 146.700 autos y 164.000 motos en el segundo. Otra vez una diferencia cercana a las 20.000 unidades a favor de las motos, que contrastan fuertemente con las actuales 108.000.