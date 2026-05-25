El viaje de Wanda Nara a Rosario: el reencuentro de sus hijas con su abuelo mientras Icardi y la China están en Japón

Como cada año, Wanda Nara y sus hijas visitaron a Juan Icardi para vivir el día patrio entre recetas caseras, fotos y el reencuentro más esperado (Instagram)

Cada familia tiene sus rituales y, para Wanda Nara, el 25 de mayo encontró un nuevo sentido en Rosario, junto a la familia de Mauro Icardi. Desde su separación del futbolista, la conductora convirtió la visita al hogar de Juan Icardi en una tradición que ya suma recuerdos y que, según comparte en sus redes, tiene un sabor particular: el del locro casero, las empanadas y los reencuentros que trascienden cualquier distancia.

El fin de semana patrio comenzó con Wanda compartiendo una postal del Monumento a la Bandera de Rosario, iluminado con los colores celeste y blanco. La imagen fue la primera de una serie que fue relatando el paso a paso de su viaje. Luego, una foto suya dentro del auto, mate en mano, marcó el ritmo relajado de la escapada. Apenas llegó al hotel, mostró algunas de sus pertenencias y anticipó que el día tendría mucho de familia y de recuerdos.

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Pero lo que más esperaban sus seguidores estaba aun por venir. Cada año, la postal clave es la del reencuentro entre Juan y sus nietas. Esta vez, la escena se repitió con la calidez de las cosas simples: las niñas posaron junto a su abuelo, sonrisas de por medio, para conmemorar una visita que ya es parte del calendario familiar. Fue el propio Juan quien compartió la foto en sus redes, agradeciendo la visita y dejando en claro que esos momentos son los que más disfruta. Esto ocurrió en el mismo momento en que Mauro Icardi está de viaje por Japón junto a la China Suárez, sin los hijos de la actriz.

Wanda fotografió el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario iluminado con los colores celeste y blanco de la bandera argentina durante la noche, resaltando su majestuosidad y simbolismo patrio

El vínculo entre Wanda y su exsuegro se fue consolidando con el tiempo, y el 25 de mayo se volvió la excusa perfecta para que las hijas de la conductora y Mauro compartan una jornada distinta en Santa Fe. Pero la historia familiar tiene un ingrediente extra: la cocina. Desde hace años, Juan revitaliza su barrio con un emprendimiento que ya es marca registrada en cada fecha patria. Locro y empanadas caseras, elaboradas en grandes ollas y al ritmo de la receta tradicional, se ofrecen a precios económicos, siendo la porción de locro a 12 mil pesos y la docena de empanadas a 18 mil, y reúnen a vecinos y seguidores que valoran el sabor, el trabajo artesanal y el trato directo con quien las prepara.

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Días antes del 25, Nara reforzó el lazo familiar y el apoyo al emprendimiento de Juan desde sus propias redes. Compartió el folleto promocional con la frase “El más rico de todos”, sumando visibilidad y multiplicando la difusión en la comunidad. Los comentarios de aliento y las muestras de cariño no tardaron en llegar, reforzando la idea de que, más allá de las distancias y los cambios, hay gestos que mantienen unidas a las familias. El respaldo público de Wanda no solo impulsa el negocio de su exsuegro, sino que también muestra una faceta cercana y cotidiana de la empresaria, lejos de los flashes y las polémicas.

Wanda Nara, capturada en Rosario, disfrutando de un mate durante su visita familiar, donde sus hijas se reencontraron con su abuelo Juan Icardi

Recién llegada al hotel, Wanda compartió una foto de su cartera acolchada Chanel azul y peluches de Hello Kitty sobre una cama en Rosario

El emprendimiento de Juan, que nació como una forma de sumar ingresos y compartir un poco de la cultura gastronómica local, se transformó en un punto de encuentro para muchas familias del barrio. El precio accesible, la elaboración casera y el entusiasmo con que se lleva adelante cada fecha patria lograron consolidar su lugar en la comunidad, en especial gracias a la difusión de su exnuera.

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El 25 de mayo del año pasado marcó el inicio de este nuevo capítulo en la historia de los Icardi y Nara. Wanda viajó a Santa Fe junto a sus hijas para compartir una jornada especial junto a Juan. Las imágenes de ese día mostraron a las niñas luciendo camisetas con los colores nacionales y ayudando a su abuelo a revolver la gran olla de locro. El anfitrión, emocionado, cantó y agradeció el reencuentro tras un largo periodo de distanciamiento familiar. Fueron momentos de alegría genuina, registrados en fotos y videos que circularon por las redes y que, según los mensajes de los seguidores, devolvieron esperanza y ternura a quienes siguen la vida de la empresaria.

Las hijas de Wanda Nara se reencuentran con su abuelo Juan Icardi en Rosario durante una emotiva visita familiar (Instagram)

Este año, la postal se repitió, reafirmando la importancia de los rituales familiares, de las comidas compartidas y de los reencuentros en fechas que tienen un significado especial. Para Wanda, el locro de Juan Icardi y las tardes en Rosario se convirtieron en una nueva tradición, una manera de mantener vivas las raíces y de transmitir a sus hijas el valor de los gestos simples. Así, entre mates, fotos y porciones de locro, la familia encontró una forma de celebrar el 25 de mayo, lejos de los grandes eventos pero cerca de lo que realmente importa.

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