El Salvador

El Salvador estabiliza los precios para los combustibles pese a presiones internacionales, según la Dirección de Hidrocarburos

Pese a la influencia de factores como la guerra y la volatilidad en el mercado energético global, los consumidores no verán incrementos en los precios de los combustibles en la siguiente quincena

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Surtidores Combustibles
La DGEHMSV de El Salvador confirma que los precios de referencia de los combustibles se mantienen estables del 26 de mayo al 8 de junio de 2026. (Foto: Shutterstock)

¡Buenas noticias para los salvadoreños! Después de tres meses consecutivos de variaciones en el precio de los combustibles, impulsadas por factores internacionales como la guerra y la inestabilidad en los mercados energéticos, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHMSV), confirmó que los precios de referencia para los combustibles se mantendrán sin incrementos del 26 de mayo al 8 de junio de 2026.

Aunque en este periodo, los valores difieren según la región. San Salvador y el área central reportan que la gasolina superior se ubica en $4.74 por galón, la gasolina regular en $4.41 y el diésel en $4.44. Estos precios reflejan el techo permitido por la DGEHMSV, que busca orientar a los consumidores y transparentar el comportamiento del mercado de combustibles.

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En la zona occidental, los consumidores encontrarán la gasolina superior a $4.75, la regular a $4.42 y el diésel también en $4.44. Este ajuste mantiene la tendencia registrada en los últimos meses, donde las fluctuaciones han sido constantes debido a factores ajenos al contexto local.

Primer plano de un surtidor de combustible moderno con una pantalla digital que muestra precios en soles, junto a boquillas y calcomanías de Osinergmin y Facilito.
La gasolina superior en San Salvador y zona central se sitúa en $4.74 por galón, mientras la regular alcanza $4.41 y el diésel $4.44. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la zona oriental, la gasolina superior se comercializa a $4.75, la regular a $4.42 y el diésel permanece en $4.44. La DGEHMSV destacó que estas cifras representan los precios máximos permitidos durante la vigencia del periodo actual..

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Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el precio de los combustibles ha experimentado incrementos continuos durante tres meses en todo el territorio salvadoreño. De acuerdo con la DGEHMSV, el contexto internacional ha sido determinante en la formación de los precios locales, al influir directamente en la cadena de suministro y la disponibilidad de hidrocarburos.

Factores internacionales que influyen en los precios de los combustibles

La DGEHMSV explicó que la volatilidad de los precios responde, en gran parte, a la situación geopolítica global. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han generado incertidumbre y una mayor inestabilidad en los mercados energéticos internacionales, lo que repercute en el costo de importación de los combustibles hacia El Salvador.

La guerra entre Estados Unidos e Irán y la inestabilidad en los mercados energéticos han sido claves en el alza reciente de los combustibles en El Salvador. REUTERS/Mike Blake
La guerra entre Estados Unidos e Irán y la inestabilidad en los mercados energéticos han sido claves en el alza reciente de los combustibles en El Salvador. REUTERS/Mike Blake

Otro elemento con impacto directo ha sido la extensión de la exención a las sanciones impuestas por Estados Unidos al petróleo ruso. Esta medida ha posibilitado que el crudo ruso siga comercializándose, generando expectativas y movimientos en el mercado global de hidrocarburos.

La DGEHMSV puntualizó que estos factores, sumados a la reducción de inventarios estadounidenses, explican el comportamiento reciente de los precios en el país.

En el comunicado oficial, la DGEHMSV reiteró que el objetivo de publicar precios de referencia diferenciados por región es facilitar a los consumidores la comparación y planificación de sus gastos en combustibles. Además, la entidad subrayó la importancia de consultar únicamente los canales oficiales para conocer los valores vigentes y evitar información errónea.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación internacional y su impacto sobre el mercado nacional de combustibles. La presión sobre los precios locales podría persistir en tanto no se modifique el contexto global, según los análisis de la DGEHMSV.

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