Crimen y Justicia

El taller secreto de “El Artesano”: confeccionaba DNI y tarjetas de crédito truchos para “Los prestacaras”

El sospechoso fue uno de los 14 detenidos en allanamientos de la PFA ordenados por la Justicia federal. El rol de un empleado infiel del correo

Guardar
Google icon
El taller secreto de "El Artesano" de la banda de "Los Prestanombres"
El taller secreto e "El Artesano" de la banda de "Los Prestacaras"

Tras un año de investigación, detectives de la PFA lograron conocer los secretos de una organización que se dedicaba a la usurpación de identidades. Entre los 14 detenidos se encuentra un hombre apodado “El Artesano”, clave en el esquema criminal que utilizaba “prestacaras” para presentar documentación falsa ante entidades bancarias y comercios.

Detrás de un aparente local de comidas rápidas, el sospechoso había montado un taller secreto, totalmente equipado para confeccionar DNI truchos, licencias de conducir y tarjetas de crédito falsas.

PUBLICIDAD

Los plásticos eran utilizados para realizar compras de electrodomésticos, tecnología y otros bienes de alto valor económico que eran revendidos y, de esta manera, los miembros de la banda se quedaban con el efectivo.

El taller secreto e "El Artesano" de la banda de "Los Prestanombres"
El lugar contaba con todo lo necesario para confeccionar los documentos falsos

Hasta ese lugar llegaron los efectivos de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Encontraron: siete impresoras; dos plastificadoras; dos máquinas estampadoras; una computadora portátil; dos CPU; dos equipos de radiocomunicación; cuatro tarjetas de memoria; cinco pendrives; 172 licencias de conducir sin fotografías ni datos; dos cabezales para impresoras; 17 documentos de identidad; cinco tarjetas de débito y 27 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias.

PUBLICIDAD

También hallaron diez posnet portátiles; siete rollos de papel holográfico; un disco externo; un porta disco compacto; dos impresoras de tarjetas de identificación y credenciales de PVC; una máquina de grabado manual para personalizar tarjetas de PVC o placas de identificación metálicas. Por último, incautaron documentación muy importante ligada a un correo privado.

Sucede que la banda contaba con la valiosa contribución de un empleado infiel del servicio de mensajería para interceptar tarjetas de crédito durante su traslado postal antes de que fueran recibidas por sus legítimos titulares.

El modus operandi era el siguiente: el empleado infiel informaba los datos del titular, la dirección donde sería entregado el plástico y una hora aproximada. Entonces, algún miembro de la organización aguardaba en las inmediaciones al domicilio; cuando el correo llegaba, se presentaban como el supuesto destinatario ante el cartero. “‘Soy yo’, le decían y se quedaban con la tarjeta”, indicaron.

Al mismo tiempo, “El Artesano” imprimía documentos de identidad con datos reales pero con el rostro de otras personas, también miembros de la banda, que se presentaban en bancos con el falso DNI para solicitar tarjetas de crédito. Son los denominados “prestacaras”.

Los federales lograron individualizar a todos los integrantes de la organización, reunir evidencia probatoria sólida y establecer la participación de cada uno en la estructura criminal.

Con estos elementos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martin N°2, a cargo de Alicia Vence, ante la secretaria N°6, a cargo de Juan Ignacio Furia, dispuso la realización de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.

Armas y efectivo

En cada uno de los procedimientos, según informó la PFA, se logró el secuestro de material probatorio relevante, incluyendo documentación apócrifa, dispositivos electrónicos, elementos vinculados a la falsificación de identidades y bienes adquiridos mediante maniobras fraudulentas.

Asimismo, se concretó la detención de todos los eslabones de la organización (14) y se incautó cuatro vehículos, un chaleco balístico con inscripción en funda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; tres cargadores de pistola calibre 9 mm; 11 cartuchos de escopeta calibre 16; 19 cartuchos de escopeta calibre 12/70; dos balanzas marca Polet Skal; una munición calibre .32; dos municiones calibre 7,65 mm; 27 municiones de revólver calibre .44 Magnum y un revólver calibre .22.

Al mismo tiempo, secuestraron 25 teléfonos celulares; cinco televisores; un cuaderno con anotaciones; dos cadenas doradas; dos licencias de conducir apócrifas y dos cédulas de verificación automotor. Por último, secuestraron USD 3.600 y $11.421.300.

Temas Relacionados

PFAJusticia federalúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó una banda dedicada a hacer escruches en departamentos vacíos de CABA: sus antecedentes

Los cinco detenidos fueron arrestados cuando intentaban ingresar a una unidad en un edificio de Monserrat

Cayó una banda dedicada a hacer escruches en departamentos vacíos de CABA: sus antecedentes

Intento de motín en una comisaría de Balvanera: cuatro detenidos y tres policías fueron hospitalizados

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Comisaría Comunal N° 3 de la Policía de la Ciudad, en medio de una requisa a los reclusos

Intento de motín en una comisaría de Balvanera: cuatro detenidos y tres policías fueron hospitalizados

Dos hombres amenazaron con un arma a la empleada de un kiosco y se llevaron casi $100 mil

Ocurrió durante la madrugada del domingo en un comercio de la localidad de Charata, Chaco. Hay un detenido y un prófugo

Dos hombres amenazaron con un arma a la empleada de un kiosco y se llevaron casi $100 mil

Los descubrieron merodeando por el Parque Industrial de Neuquén, quisieron escapar y chocaron contra un poste

El incidente ocurrió durante el fin de semana. El vehículo llevaba patentes falsas. Las autoridades buscan a los sospechosos

Los descubrieron merodeando por el Parque Industrial de Neuquén, quisieron escapar y chocaron contra un poste

Asaltaron y golpearon a un taxista en Santa Fe, le robaron el auto y más tarde lo prendieron fuego

El ataque ocurrió mientras el conductor realizaba un viaje en la localidad de Granadero Baigorria. La víctima hizo la denuncia y poco después encontraron el vehículo envuelto en llamas

Asaltaron y golpearon a un taxista en Santa Fe, le robaron el auto y más tarde lo prendieron fuego

DEPORTES

Andy Robertson recordó el final de la era Klopp y el dolor que atravesó el vestuario del Liverpool

Andy Robertson recordó el final de la era Klopp y el dolor que atravesó el vestuario del Liverpool

Ryan Reynolds anticipó el futuro de Deadpool: “Ya hay historias escritas”

La revelación de Tomás Etcheverry tras su rápida despedida de Roland Garros: “No estaba en buenas condiciones”

Belgrano celebró el título junto a la Mona Jiménez: del jugador que sorprendió al cantar al regalo para el icónico cantante

Salió campeón en Europa, festejó con el trofeo y lo rompió en pedazos: el blooper de un ex River en la celebración de su equipo

TELESHOW

La angustia de Benjamín Vicuña por la distancia con sus hijos: “No la voy a caretear, los extraño muchísimo”

La angustia de Benjamín Vicuña por la distancia con sus hijos: “No la voy a caretear, los extraño muchísimo”

El inesperado elogio de Pedro Almodóvar a Lorena Vega por su actuación: “La Chavela Vargas del teatro”

La desafiante travesía de Carolina Baldini: de Croacia a Grecia en moto en un viaje de libertad y nuevos comienzos

Carlos Monti habló sobre los rumores de romance con la periodista Andrea Bisso: “Nos estamos conociendo”

El viaje de Wanda Nara a Rosario: el reencuentro de sus hijas con su abuelo mientras Icardi y la China están en Japón

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador estabiliza los precios para los combustibles pese a presiones internacionales, según la Dirección de Hidrocarburos

El Salvador estabiliza los precios para los combustibles pese a presiones internacionales, según la Dirección de Hidrocarburos

De la tragedia del Río Bravo a los aeropuertos: Testimonios de salvadoreños que exportan mano de obra calificada

Encuentran en Italia una poema antiguo “del padre de la historia inglesa”

Guatemala: El retorno de adolescentes migrantes revela desafíos físicos y emocionales tras viaje desde México

Por qué están disminuyendo las tasas de fertilidad