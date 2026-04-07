Cómo es el método que podría restablecer circuitos cerebrales en pacientes con Parkinson

Los resultados muestran que la DBS normaliza la comunicación entre regiones cerebrales involucradas en el control del movimiento y la coordinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de neuroimagen realizado por investigadores de la Universidad de Tsinghua y el Laboratorio Changping aporta nueva evidencia sobre cómo la estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés) modifica la conectividad cerebral en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Los hallazgos, publicados en Nature Neuroscience, ofrecen datos precisos que podrían transformar el abordaje personalizado de los tratamientos y la planificación de futuras intervenciones.

Durante un año, el equipo científico realizó un seguimiento exhaustivo de 14 personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson que recibían tratamiento de DBS, comparando sus imágenes cerebrales con las de 27 participantes sanos. Utilizando resonancia magnética funcional, estructural y ponderada por difusión, los investigadores analizaron en profundidad cómo la estimulación eléctrica afecta distintas áreas del cerebro.

Los resultados muestran que la técnica normaliza la conectividad en redes cerebrales clave, y que la respuesta en dos circuitos principales —el motor primario y el del globo pálido— varía de un paciente a otro. Estos cambios individuales en la conectividad funcional permitieron predecir el grado de mejoría clínica, un avance relevante para la medicina de precisión.

¿Qué aporta el nuevo estudio de imágenes sobre la DBS y el Parkinson?

Utilizando resonancias magnéticas de alta resolución, los investigadores analizaron los cambios en la conectividad cerebral provocados por la estimulación (Nature Neuroscience)

El análisis incluyó cinco evaluaciones a lo largo de doce meses, sumando más de 11,7 horas de resonancia magnética funcional por paciente y múltiples condiciones de estimulación. Esta densidad de datos permitió a los investigadores identificar que la estimulación cerebral profunda restablece la comunicación entre regiones cerebrales involucradas en el control del movimiento y la coordinación, específicamente en el circuito motor primario y el del globo pálido. Además, observaron que la magnitud de los cambios en la conectividad cerebral difería entre los pacientes, y esos cambios predijeron la respuesta clínica individual tras la intervención.

Según los autores, “la conectividad funcional cortical objetivo predice los resultados clínicos”. El conjunto de datos generado, de alta resolución y disponible para la comunidad científica internacional, representa un recurso clave para acelerar la investigación en mecanismos de DBS y perfeccionar las estrategias de tratamiento adaptadas a cada paciente.

Cómo se comparan estos hallazgos con estudios previos

Utilizando resonancias magnéticas de alta resolución, los investigadores analizaron los cambios en la conectividad cerebral provocados por la estimulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia de la estimulación cerebral profunda en el Parkinson ya estaba respaldada por investigaciones previas, aunque hasta ahora los mecanismos cerebrales subyacentes seguían siendo poco comprendidos. Un estudio publicado en la revista npj Parkinson’s Disease por científicos de la Universidad de California-San Francisco demostró que ajustar la DBS a los patrones de marcha y actividad cerebral de cada paciente mejoraba de manera significativa la capacidad de caminar. El equipo liderado por la neuróloga Doris Wang diseñó un índice de rendimiento al caminar que permitió personalizar la terapia y optimizar los resultados motores, reforzando la importancia de la neuromodulación personalizada.

Por otro lado, una investigación difundida en JAMA Neurology y realizada en el Instituto Norman Fixel de Enfermedades Neurológicas de la University of Florida Health siguió a casi 200 pacientes de Parkinson durante cinco años tras la implantación de DBS en el núcleo subtalámico. Los resultados demostraron mejoras sostenidas en la función motora, reducción de movimientos involuntarios y una menor necesidad de levodopa —el medicamento estándar— en un 28%, con una mejora significativa en la calidad de vida a largo plazo.

Hacia una estimulación cerebral profunda más personalizada y efectiva

El avance en tecnologías de imagen y dispositivos inteligentes permitirá ajustar la estimulación de manera más precisa y ampliar el acceso a terapias efectivas (Canva)

Los nuevos resultados publicados en Nature Neuroscience permiten avanzar hacia intervenciones más precisas y personalizadas, ya que demuestran que la conectividad cerebral medida por imágenes puede anticipar la respuesta clínica al tratamiento. Esta evidencia respalda el desarrollo de sistemas de DBS programados en función de parámetros individuales, con potencial para ajustar en tiempo real la estimulación según las necesidades y la estructura cerebral de cada paciente.

El acceso a bases de datos de alta densidad y la integración de nuevas tecnologías de monitoreo son pasos clave para mejorar la eficacia de la DBS, ampliar su alcance y reducir los efectos secundarios. A medida que la investigación avanza, el futuro de la estimulación cerebral profunda se perfila hacia dispositivos más inteligentes, programación automatizada y una personalización aún mayor, con el objetivo de lograr un impacto duradero en la vida de las personas con enfermedad de Parkinson.