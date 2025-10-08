La estimulación cerebral profunda ofrece alivio a largo plazo para los pacientes de Parkinson

MARTES, 7 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los implantes de estimulación cerebral profunda (ECP) pueden proporcionar un alivio a largo plazo para las personas con enfermedad de Parkinson, señala un estudio reciente.

Los pacientes de Parkinson que recibieron estimulación cerebral profunda tenían una mejor función motora, una mejor capacidad para manejar las tareas cotidianas y una mejor calidad de vida en general después de cinco años de tratamiento con ECP, informaron investigadores recientemente en JAMA Neurology.

Los pacientes también pudieron arreglárselas con dosis más bajas de levodopa, el medicamento que toman para compensar la falta de dopamina de su cerebro, encontró el estudio.

"Por primera vez, podemos ver claramente que los beneficios de la ECP, las mejoras en los síntomas motores, la reducción de las necesidades de medicamentos y una mejor calidad de vida se mantienen a los cinco años", señaló en un comunicado de prensa el investigador, el Dr. Adolfo Ramírez-Zamora . Es jefe de división de trastornos del movimiento en el Instituto Norman Fixel de Enfermedades Neurológicas de University of Florida Health en Gainesville.

En la estimulación cerebral profunda, se coloca un implante dentro del cerebro de un paciente para administrar pulsos eléctricos a regiones específicas del cerebro.

Se ha mostrado que la ECP ayuda a mejorar la función motora entre los pacientes con Parkinson de moderado a grave, pero pocos ensayos clínicos han probado su efectividad a largo plazo, dijeron los investigadores.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del movimiento que hace que las personas tiemblen, se pongan rígidas o tengan problemas con el equilibrio y la coordinación.

Ocurre cuando las células cerebrales que crean la hormona dopamina mueren o se deterioran, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento.

En este estudio, los investigadores siguieron a casi 200 pacientes en 23 centros de trastornos del movimiento que recibieron implantes de ECP en su núcleo subtalámico, una pequeña estructura del cerebro que desempeña un papel crucial en el control motor.

Los pacientes fueron asignados al azar para recibir estimulación inmediata de sus dispositivos o esperar 12 semanas antes de que se activaran sus implantes.

Los resultados mostraron un mejor control motor, menos sacudidas o espasmos involuntarios, y una mejor calidad de vida general durante el periodo de seguimiento de cinco años, encontraron los investigadores.

Los pacientes también pudieron arreglárselas con una dosis un 28 por ciento más baja de levodopa en promedio, una dosis que se mantuvo estable a lo largo de los cinco años, encontró el estudio.

"La ECP solía verse como un último recurso, pero ahora sabemos que proporciona el beneficio más sostenido cuando se ofrece en las etapas moderadas de la enfermedad de Parkinson, cuando las complicaciones motoras son la principal fuente de discapacidad", dijo Ramírez-Zamora.

"Sabemos que esta terapia es efectiva y segura", agregó. "El desafío ahora es asegurarse de que llegue a más personas en la etapa correcta de la enfermedad, cuando puede tener el impacto más grande y duradero".

El coinvestigador, el Dr. Michael Okun, director del Instituto Fixel, dijo que los hallazgos insinúan el potencial de DBS en los próximos años.

"El futuro de DBS se tratará de dispositivos más inteligentes, programación más personalizada y acceso más amplio", dijo Okun. "Estudios como este no solo demuestran la durabilidad de la terapia, sino que también preparan el escenario para la próxima generación de tecnologías para mejorar la vida de los pacientes".

