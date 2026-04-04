Ciencia

Los expertos aconsejan moderación y revisión del etiquetado en el consumo de mantequilla de maní

El análisis realizado por medios internacionales y centros médicos destaca que este alimento puede contribuir al bienestar cardíaco y lipídico, siempre que se consuma en cantidades adecuadas y con atención al tipo de presentación escogida

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo moderado de mantequilla de maní aporta grasas insaturadas, proteína vegetal, fibra, vitamina E, magnesio y potasio beneficiosos para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mantequilla de maní, uno de los productos más populares en desayunos y meriendas a nivel mundial, se encuentra frecuentemente en el centro del debate debido a sus efectos en la salud. Un artículo reciente del Daily Mail revisa argumentos a favor y en contra, citando investigaciones y opiniones de expertos sobre su impacto en el corazón, el colesterol y la dieta cotidiana.

La composición nutricional de la mantequilla de maní reúne grasas insaturadas, proteína vegetal, fibra, vitamina E, magnesio y potasio. De acuerdo con el Daily Mail, estos nutrientes se vinculan con mejor salud cardiovascular y pueden reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, siempre dentro de un consumo moderado y en el contexto de una alimentación equilibrada.

El diario señala, sin embargo, que muchas presentaciones comerciales agregan azúcares, aceites hidrogenados y sal, factores que pueden contrarrestar sus cualidades favorables. Por ello, los especialistas recomiendan versiones naturales o preparadas en casa para optimizar sus propiedades saludables.

Un informe técnico de Liv Hospital sostiene que los estudios actuales no comprueban que la mantequilla de maní eleve el colesterol de forma significativa. Además, su consumo regular, manteniendo porciones controladas, está asociado a un menor riesgo de enfermedad cardíaca y al mejor control de los lípidos en sangre, siempre que se eviten excesos y productos ultraprocesados.

Efectos cardiovasculares y perfil lipídico

Un frasco de mantequilla de maní, un cuenco con cacahuetes, un salero y sal suelta sobre una mesa de madera rústica.
Especialistas recomiendan elegir mantequilla de maní natural o casera y evitar productos comerciales con azúcares añadidos, aceites hidrogenados y sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente de la Deakin University de Australia, publicado en el Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle y citado por el canal estadounidense Fox News, examinó el efecto de la mantequilla de maní en adultos mayores. Los resultados determinaron que una porción diaria contribuye a mejorar la fuerza muscular y la nutrición, sin que se produzcan aumentos de peso. Esto sugiere que este alimento puede ser beneficioso en la dieta de la tercera edad, especialmente para preservar la masa y la potencia muscular.

El portal especializado en salud Medical News Today remarca que, aunque la mantequilla de maní tiene ventajas nutricionales, es un alimento calórico, aportando aproximadamente 200 kcal por cada dos cucharadas. Por ese motivo, se aconseja prudencia en su consumo, en especial en personas con una restricción calórica o que buscan controlar su peso.

También señala que la mantequilla de maní puede ayudar a regular el azúcar en sangre debido a su contenido de proteínas y fibra, estimulando la saciedad y resultando una opción viable en dietas para personas con diabetes tipo 2, siempre que se seleccionen versiones sin azúcares agregados.

Recomendaciones de consumo y advertencias

Tostada integral con mantequilla de maní, plátano y semillas de chía sobre tabla de madera, junto a zumo de naranja y cuenco de frutos rojos. Almendras esparcidas.
Esta imagen presenta una tostada integral con mantequilla de maní, rodajas de plátano y semillas de chía, acompañada de un tazón de frutos rojos variados y un vaso de zumo de naranja, ideal para un desayuno o merienda saludable y nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo del Daily Mail recoge la sugerencia de nutricionistas de prestar especial atención al etiquetado de la mantequilla de maní antes de incorporarla a la dieta habitual. Recomiendan priorizar productos que contengan solo maní tostado como ingrediente principal y, en su caso, cantidades mínimas de sal, evitando así versiones que incluyan azúcares añadidos, aceites hidrogenados o conservantes.

Los especialistas destacan que la mantequilla de maní puede formar parte de una alimentación equilibrada siempre que se mantenga la moderación en las porciones, dado su alto valor calórico. Para personas que buscan controlar el peso o presentan necesidades calóricas restringidas, resulta fundamental ajustar la cantidad diaria y considerar la mantequilla de maní como un complemento, no como un alimento principal.

Además, los expertos advierten que las alergias al maní son una de las reacciones alimentarias más comunes y potencialmente graves a nivel mundial. Señalan que incluso cantidades mínimas pueden desencadenar síntomas severos en personas sensibles, por lo que este alimento debe evitarse por completo en quienes hayan sido diagnosticados con alergia.

También recomiendan que padres y cuidadores tomen precauciones al introducir la mantequilla de maní en la dieta infantil, consultando previamente con un profesional de la salud para minimizar riesgos.

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