La alternativa natural a los suplementos proteicos: su presencia en la dieta, favorece el mantenimiento de la musculatura

La Universidad Estatal de Pensilvania analizó el efecto de la mantequilla de cacahuete en la fuerza muscular de adultos mayores en un ensayo controlado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un número creciente de adultos mayores enfrenta el desafío de mantener su fuerza y funcionalidad a medida que envejece. La adaptación de los hábitos de vida se vuelve esencial para conservar la autonomía y la calidad de vida, sobre todo porque el envejecimiento suele ir acompañado de una pérdida progresiva de masa muscular y fuerza muscular.

El riesgo de caídas, fracturas y complicaciones asociadas a la dependencia aumenta significativamente cuando la fuerza muscular disminuye, motivo por el cual los expertos recomiendan tanto la actividad física regular como una alimentación adaptada a las nuevas necesidades de esta etapa.

En ese contexto, recientes investigaciones —como la reseñada por Men’s Health España, la revista especializada en salud y fitness— han puesto el foco en la importancia de ajustar la ingesta de proteínas en la dieta diaria. El estudio citado en la noticia, realizado por un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania, institución pública líder en investigación, explora cómo ciertos alimentos proteicos pueden jugar un papel clave en la salud muscular de los adultos mayores.

Especialistas recomiendan actividad física regular y una dieta adaptada, destacando el rol de alimentos ricos en proteínas vegetales como el cacahuete en la salud muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades nutricionales del cacahuete y su utilidad en distintas dietas

El cacahuete o maní aporta una cantidad considerable de proteínas vegetales y grasas saludables, lo que lo posiciona como una opción para quienes desean fortalecer su alimentación sin recurrir a productos de origen animal. Además de su contenido proteico, el cacahuete proporciona fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio y el fósforo, nutrientes que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y al correcto funcionamiento del organismo.

La mantequilla de cacahuete, elaborada a partir del cacahuete, conserva estas propiedades y resulta práctica para incorporar a desayunos, meriendas o tentempiés, facilitando así un aporte constante de energía y nutrientes esenciales. Por su perfil nutricional, el cacahuete puede integrarse en dietas omnívoras, vegetarianas o veganas, adaptándose a preferencias personales y a las recomendaciones actuales sobre una alimentación equilibrada.

La facilidad con la que se puede consumir, ya sea solo o en forma de mantequilla, ha llevado a que se proponga como una alternativa natural a otros suplementos proteicos, especialmente en poblaciones que requieren reforzar su ingesta de proteínas de manera sencilla.

El cacahuete se destaca como fuente de proteínas vegetales, grasas saludables, fibra, vitaminas del grupo B y minerales esenciales para la masa muscular

Estudio sobre efectos de la mantequilla de cacahuete en la fuerza muscular de adultos mayores

Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania realizó un ensayo controlado aleatorizado para analizar el impacto de la mantequilla de cacahuete en la fuerza muscular de adultos mayores. El objetivo principal consistió en determinar si la inclusión diaria de este alimento en la dieta podía influir de manera positiva en la masa y fuerza muscular de personas de edad avanzada.

El diseño del estudio contempló la participación de adultos mayores que incorporaron una ración diaria de mantequilla de cacahuete a su alimentación habitual durante varias semanas, mientras que un grupo control mantuvo su dieta sin cambios. A lo largo del periodo de intervención, los investigadores evaluaron distintos parámetros relacionados con la fuerza y la composición corporal, utilizando pruebas estandarizadas para medir los efectos del suplemento alimenticio sobre la capacidad muscular de los participantes.

Resultados del ensayo: mejoras en fuerza sin aumento de peso

Los resultados mostraron que, entre los adultos mayores que consumieron diariamente mantequilla de cacahuete, se registró un aumento en la fuerza muscular frente a quienes no modificaron su dieta. Un dato relevante es que este incremento de fuerza se produjo sin un aumento de peso corporal, lo que sugiere que la mantequilla de cacahuete puede fortalecer la musculatura sin efectos secundarios indeseados.

El análisis de los participantes indicó que la mejora en la fuerza fue estadísticamente significativa tras el periodo de intervención, lo que respalda la hipótesis de que ciertos alimentos ricos en proteínas vegetales pueden desempeñar un papel importante en la prevención del deterioro funcional asociado al envejecimiento.

El consumo diario de mantequilla de cacahuete demostró un aumento significativo en la fuerza muscular de adultos mayores frente a quienes no modificaron su dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relevancia de la fuerza muscular en la vida diaria de personas mayores

La fuerza muscular es fundamental para la autonomía en la vida cotidiana de los adultos mayores. Mantener un nivel adecuado facilita la realización de tareas básicas como levantarse de la cama, subir escaleras o cargar objetos. La pérdida de fuerza se asocia con un mayor riesgo de caídas, lesiones y dependencia, lo que genera impacto en la calidad de vida y en el sistema sanitario.

Por ello, las estrategias que permiten preservar o mejorar la fuerza muscular a través de la dieta y la actividad física resultan prioritarias en el contexto del envejecimiento poblacional, según los especialistas consultados en el artículo de Men’s Health España.

Alternativa a suplementos nutricionales: ventajas de la mantequilla de cacahuete

La mantequilla de cacahuete se posiciona como una alternativa sencilla y natural a los suplementos nutricionales tradicionales. Su facilidad de consumo, aporte proteico y perfil de grasas saludables la convierten en una opción asequible para sumar proteínas a la dieta diaria, sobre todo en personas mayores que pueden tener dificultades para consumir otros productos.

A diferencia de los suplementos industriales, la mantequilla de cacahuete ofrece una composición más natural y puede formar parte de distintas comidas del día, integrándose con facilidad en la rutina alimentaria. Esta cualidad la posiciona como una alternativa práctica para quienes desean mejorar su salud muscular sin recurrir a productos artificiales.