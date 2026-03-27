Crean un método para calcular la edad biológica real y el riesgo de enfermedades: los 10 indicadores sanguíneos clave

El estudio internacional recolectó datos de 3.300 adultos de ocho países europeos y seleccionó diez biomarcadores clave según el sexo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional coordinado por investigadores de la Universidad de Konstanz presentó un nuevo método para calcular la edad biológica de las personas, basado en una combinación de biomarcadores sanguíneos, que podría transformar tanto la investigación sobre el envejecimiento como el desarrollo de medicina preventiva personalizada.

Esta herramienta se centra en el análisis individualizado de procesos fisiológicos para identificar quiénes, a igual edad cronológica, presentan una mayor o menor vulnerabilidad a enfermedades ligadas al envejecimiento.

La investigación, publicada en Aging Cell, liderada por Maria Moreno-Villanueva y Alexander Bürkle en el marco del consorcio internacional MARK-AGE, se basa en el análisis de datos recopilados a más de 3.300 participantes procedentes de ocho países europeos. En cada voluntario se evaluaron 362 biomarcadores, de los cuales se seleccionaron diez clave para cada sexo. Estos indicadores sirven para calcular el denominado “bioage score”, o puntaje de edad biológica, que refleja de manera más precisa que la edad convencional el estado físico de una persona.

Científicos de la Universidad de Konstanz desarrollan un método innovador para calcular la edad biológica a partir de biomarcadores sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método desarrollado por el consorcio destaca que el envejecimiento no es solo una función del tiempo, sino un proceso profundamente individual determinado por factores como el entorno, la genética y los hábitos de vida.

Moreno-Villanueva declaró en un comunicado de la Universidad de Konstanz: “El proceso biológico de envejecimiento es muy complejo. Afecta todos los tejidos y órganos del cuerpo, y no obedece a una sola causa. Por eso, un solo biomarcador no basta para determinar la edad biológica de una persona de forma fiable”. Esta complejidad llevó a los investigadores a diseñar combinaciones específicas de biomarcadores para hombres y mujeres, entendiendo que el envejecimiento sigue patrones propios en cada sexo.

Según la Clínica Universidad de Navarra, un biomarcador es una característica biológica que se puede medir de manera objetiva y utilizada como indicador de un proceso fisiológico, una condición patológica o una respuesta a un tratamiento terapéutico.

Los resultados del estudio

El nuevo sistema de bioage score analiza procesos fisiológicos individuales para determinar el estado de envejecimiento más allá de la edad cronológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación de los bioage scores entre personas nacidas en el mismo año demostró la amplia variabilidad individual: algunos sujetos son biológicamente mucho más jóvenes que su edad cronológica, mientras que otros presentan un envejecimiento adelantado.

La validez del método fue confirmada al detectar diferencias previamente conocidas: por ejemplo, quienes presentan trisomía 21 (síndrome de Down) muestran “una diferencia considerablemente mayor entre la edad biológica y la cronológica”, es decir, un envejecimiento más acelerado.

Por otro lado, las mujeres mayores de 50 años que recibieron terapia hormonal de reemplazo resultaron biológicamente más jóvenes que sus pares sin este tratamiento. En cuanto a los efectos del tabaco, el estudio comprobó que en las mujeres “la diferencia de edad biológica aumenta con la cantidad total de cigarrillos fumados a lo largo de la vida”, confirmando que el consumo acelera el envejecimiento.

Los resultados sugieren que este estudio constituye un avance para determinar la edad biológica con rigor y abre nuevas vías para la medicina preventiva individualizada.

En mujeres mayores de 50 años, la terapia hormonal de reemplazo se relaciona con una menor edad biológica respecto a sus pares sin tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, los “marcadores clínicamente relevantes” identificados mediante el bioage score incluyen valores sanguíneos asociados a la función ósea, el metabolismo lipídico y la inmunidad: la 25-hidroxi-vitamina D, el colesterol HDL y la proporción de linfocitos T auxiliares dentro del total de leucocitos (relación CD3+CD4+/CD45+).

Según el informe, cuanto menor es la edad biológica de una persona, más probable es que estos valores estén dentro del rango considerado saludable, lo que indica una conexión directa entre estos marcadores y el proceso de envejecimiento.

Las aplicaciones potenciales en medicina de este avance incluyen la identificación temprana de riesgo para enfermedades asociadas a la edad y la orientación de estrategias preventivas personalizadas.

Bürkle subrayó la utilidad de los resultados: “Los biomarcadores fiables para el envejecimiento biológico proporcionan herramientas clave para seguir el proceso de envejecimiento —incluso en individuos sanos— y para identificar a quienes están en mayor riesgo de desarrollar enfermedades o deterioros físicos relacionados con la edad. Esto podría abrir las puertas a nuevas aproximaciones en la medicina preventiva individualizada”.