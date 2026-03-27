Ciencia

Crean un método para calcular la edad biológica real y el riesgo de enfermedades: los 10 indicadores sanguíneos clave

Un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Konstanz desarrolló una herramienta basada en el análisis de biomarcadores

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio internacional recolectó datos de 3.300 adultos de ocho países europeos y seleccionó diez biomarcadores clave según el sexo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional coordinado por investigadores de la Universidad de Konstanz presentó un nuevo método para calcular la edad biológica de las personas, basado en una combinación de biomarcadores sanguíneos, que podría transformar tanto la investigación sobre el envejecimiento como el desarrollo de medicina preventiva personalizada.

Esta herramienta se centra en el análisis individualizado de procesos fisiológicos para identificar quiénes, a igual edad cronológica, presentan una mayor o menor vulnerabilidad a enfermedades ligadas al envejecimiento.

La investigación, publicada en Aging Cell, liderada por Maria Moreno-Villanueva y Alexander Bürkle en el marco del consorcio internacional MARK-AGE, se basa en el análisis de datos recopilados a más de 3.300 participantes procedentes de ocho países europeos. En cada voluntario se evaluaron 362 biomarcadores, de los cuales se seleccionaron diez clave para cada sexo. Estos indicadores sirven para calcular el denominado “bioage score”, o puntaje de edad biológica, que refleja de manera más precisa que la edad convencional el estado físico de una persona.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Científicos de la Universidad de Konstanz desarrollan un método innovador para calcular la edad biológica a partir de biomarcadores sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método desarrollado por el consorcio destaca que el envejecimiento no es solo una función del tiempo, sino un proceso profundamente individual determinado por factores como el entorno, la genética y los hábitos de vida.

Moreno-Villanueva declaró en un comunicado de la Universidad de Konstanz: “El proceso biológico de envejecimiento es muy complejo. Afecta todos los tejidos y órganos del cuerpo, y no obedece a una sola causa. Por eso, un solo biomarcador no basta para determinar la edad biológica de una persona de forma fiable”. Esta complejidad llevó a los investigadores a diseñar combinaciones específicas de biomarcadores para hombres y mujeres, entendiendo que el envejecimiento sigue patrones propios en cada sexo.

Según la Clínica Universidad de Navarra, un biomarcador es una característica biológica que se puede medir de manera objetiva y utilizada como indicador de un proceso fisiológico, una condición patológica o una respuesta a un tratamiento terapéutico.

Los resultados del estudio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo sistema de bioage score analiza procesos fisiológicos individuales para determinar el estado de envejecimiento más allá de la edad cronológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación de los bioage scores entre personas nacidas en el mismo año demostró la amplia variabilidad individual: algunos sujetos son biológicamente mucho más jóvenes que su edad cronológica, mientras que otros presentan un envejecimiento adelantado.

La validez del método fue confirmada al detectar diferencias previamente conocidas: por ejemplo, quienes presentan trisomía 21 (síndrome de Down) muestran “una diferencia considerablemente mayor entre la edad biológica y la cronológica”, es decir, un envejecimiento más acelerado.

Por otro lado, las mujeres mayores de 50 años que recibieron terapia hormonal de reemplazo resultaron biológicamente más jóvenes que sus pares sin este tratamiento. En cuanto a los efectos del tabaco, el estudio comprobó que en las mujeres “la diferencia de edad biológica aumenta con la cantidad total de cigarrillos fumados a lo largo de la vida”, confirmando que el consumo acelera el envejecimiento.

Los resultados sugieren que este estudio constituye un avance para determinar la edad biológica con rigor y abre nuevas vías para la medicina preventiva individualizada.

Mujer mayor de 70 años haciendo una sentadilla sin peso en una sala iluminada, con plantas y muebles sencillos.
En mujeres mayores de 50 años, la terapia hormonal de reemplazo se relaciona con una menor edad biológica respecto a sus pares sin tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En particular, los “marcadores clínicamente relevantes” identificados mediante el bioage score incluyen valores sanguíneos asociados a la función ósea, el metabolismo lipídico y la inmunidad: la 25-hidroxi-vitamina D, el colesterol HDL y la proporción de linfocitos T auxiliares dentro del total de leucocitos (relación CD3+CD4+/CD45+).

Según el informe, cuanto menor es la edad biológica de una persona, más probable es que estos valores estén dentro del rango considerado saludable, lo que indica una conexión directa entre estos marcadores y el proceso de envejecimiento.

Las aplicaciones potenciales en medicina de este avance incluyen la identificación temprana de riesgo para enfermedades asociadas a la edad y la orientación de estrategias preventivas personalizadas.

Bürkle subrayó la utilidad de los resultados: “Los biomarcadores fiables para el envejecimiento biológico proporcionan herramientas clave para seguir el proceso de envejecimiento —incluso en individuos sanos— y para identificar a quienes están en mayor riesgo de desarrollar enfermedades o deterioros físicos relacionados con la edad. Esto podría abrir las puertas a nuevas aproximaciones en la medicina preventiva individualizada”.

Temas Relacionados

Edad BiológicaBiomarcadores SanguíneosMedicina Preventiva

Últimas Noticias

Misión ARTEMIS II a la Luna: cuándo y cómo ver en vivo el lanzamiento de la misión de la NASA

Será el regreso soñado de astronautas que viajarán al espacio profundo y orbitarán nuestro satélite natural, algo que no ocurría hace más de 50 años. Todos los detalles de cómo será el despegue y la travesía lunar

Misión ARTEMIS II a la Luna: cuándo y cómo ver en vivo el lanzamiento de la misión de la NASA

El café puede potenciar la memoria cuando falta el sueño: un estudio encontró por qué

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur hicieron un experimento en ratones privados de descanso. Qué pasó con el deterioro de la memoria social

El café puede potenciar la memoria cuando falta el sueño: un estudio encontró por qué

“Menos de una hora por día”: Reino Unido publicó una nueva guía de uso de pantallas en niños menores de 5 años

Las recomendaciones oficiales señalan que “evitarlas por completo no es realista”, pero advierten que la exposición excesiva tiene efectos negativos en el desarrollo físico, social y mental

“Menos de una hora por día”: Reino Unido publicó una nueva guía de uso de pantallas en niños menores de 5 años

¿Dormir 8 horas es una regla universal para la salud? Qué dicen los expertos

Las recomendaciones sobre el descanso varían según predisposición genética y bienestar individual, mientras nuevas investigaciones exploran el impacto de la privación crónica en el desarrollo de enfermedades, según especialistas de la Universidad de Oxford

¿Dormir 8 horas es una regla universal para la salud? Qué dicen los expertos

Crean una pulsera que controla robots con movimientos de la mano en tiempo real

El dispositivo creado en Estados Unidos consigue que una prótesis mecánica imite gestos humanos. Cómo podría servir en procedimientos quirúrgicos

Crean una pulsera que controla robots con movimientos de la mano en tiempo real
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

El líder de la barra de Racing no podrá ingresar a los estadios y aparecieron banderas que preanuncian una guerra interna

Golpe para la selección argentina: Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en la práctica y se perderá el Mundial

La foto de Rodrigo De Paul que generó preocupación antes de los últimos amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

TELESHOW
Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”

Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”

Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

BTS anunció sus primera visita a la Argentina: cuándo serán los shows y cómo conseguir la entradas

Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “Estábamos muy saturados”

La emoción de Abel Pintos por encontrarse en Es mi sueño con un amigo de Bahía Blanca: “Me alegra que estés acá”

INFOBAE AMÉRICA

Regulador bancario panameño lanza advertencia por uso indebido de su logo para realizar estafas

Regulador bancario panameño lanza advertencia por uso indebido de su logo para realizar estafas

Esta es la nueva forma de apostar que engancha a adolescentes en EEUU y alerta por riesgo de adicción

Han Kang ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios de Estados Unidos

La inteligencia artificial logra clasificar cerámica japonesa antigua con un 93,2% de acierto

El café puede potenciar la memoria cuando falta el sueño: un estudio encontró por qué