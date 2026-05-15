Ciencia

Cómo el cerebro elige qué recuerdo activar

Un reciente estudio identificó el circuito neuronal que opera como interruptor entre memorias antiguas y actualizadas, con implicancias para el abordaje del Alzheimer y la esquizofrenia

Guardar
Google icon
Ilustración de un cerebro luminoso en el centro, conectado por haces de luz a carpetas de datos a la izquierda y a una pantalla de interfaz a la derecha, con una red neuronal de fondo azul oscuro.
Científicos del KAIST identifican un circuito neuronal que permite alternar entre recuerdos antiguos y memorias nuevas en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) identificaron un circuito neuronal específico que permite alternar entre recuerdos antiguos y memorias actualizadas, según informó el portal especializado MedicalXpress. El hallazgo, publicado en la revista científica Nature Neuroscience, representa un avance en el estudio de los procesos de la memoria con potenciales implicancias para el abordaje de enfermedades como el Alzheimer y la esquizofrenia, y describe cómo ciertas regiones cerebrales de ratones permiten modificar comportamientos según recuerdos previos o información recién adquirida, con un rol decisivo de la corteza entorrinal medial (MEC).

El equipo encabezado por Jin-Hee Han, profesora del KAIST, observó que al inactivar el camino neuronal entre la septum medial (MS), estructura subcortical que regula los ritmos de actividad del hipocampo, y la MEC, los ratones volvían a mostrar conductas asociadas a memorias anteriores en vez de las conductas aprendidas recientemente. La profesora explicó: “cuando inactivamos las proyecciones gabaérgicas de la septum medial hacia la corteza entorrinal medial, el comportamiento de los animales regresó a los patrones anteriores a la actualización de la memoria, en lugar de simplemente dificultar la recuperación de la información”.

PUBLICIDAD

Estas investigaciones revelan que el proceso de recordar no consiste en reactivar pasivamente rastros almacenados de la memoria. Por el contrario, implica una selección activa entre múltiples huellas disponibles. El mecanismo identificado se basa en una vía neuronal gabaérgica —un canal de comunicación entre regiones cerebrales que opera mediante señales inhibitorias— que conecta el MS y la MEC, y que se comporta como un interruptor que organiza cuál memoria —la reciente o la previa— será recuperada según las circunstancias.

Infografía con un cerebro humano digital interconectado con elementos como carpetas, pantallas y ratones, explicando cómo el cerebro gestiona los recuerdos
Esta infografía ilustra el descubrimiento de un circuito cerebral en ratones que gestiona la selección de recuerdos, ofreciendo nuevas perspectivas para trastornos como el Alzheimer y la esquizofrenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mecanismo cerebral flexible para alternar recuerdos

Para precisar cómo el cerebro decide activar una memoria antigua o una modificada, el grupo de KAIST entrenó a ratones adultos para asociar estímulos específicos con recompensas. Posteriormente, introdujeron nuevas experiencias que permitieron a los animales modificar esas asociaciones iniciales. La observación detallada de la actividad cerebral mediante técnicas de neuroimagen mostró que un subconjunto de neuronas gabaérgicas —células que usan el GABA, principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro, para frenar o modular la actividad de otras neuronas— en la MS, vinculadas a la MEC, se activaba ante la recuperación de memorias actualizadas.

PUBLICIDAD

Según relató Han, los investigadores mapearon las células activas mediante la expresión de la proteína c-Fos, un marcador indirecto de activación neuronal rápida que el cerebro produce minutos después de que una neurona se dispara. “A partir de este análisis en todo el cerebro”, señaló, “identificamos un subconjunto de neuronas gabaérgicas en la MS que proyectan hacia la MEC como candidatos principales”.

Una observación del estudio fue que, cuando los investigadores interrumpieron esta conexión MS-MEC mediante técnicas optogenéticas —un método que usa pulsos de luz para activar o silenciar neuronas específicas con precisión milimétrica—, los ratones no solo cambiaban su comportamiento, sino que la actividad neuronal en la región CA1 del hipocampo —un área clave en la memoria— también se desplazaba hacia patrones asociados a la memoria previa. Esta capacidad de revertir tanto la conducta como la activación cerebral de los animales constituye la prueba más contundente del funcionamiento de este “interruptor neural”.

La duración de la actividad denominada “en línea” en las neuronas MS-MEC, asociada fundamentalmente a la recuperación de recuerdos recientes, se correlacionó además con una mejora en el desempeño de los ratones en tareas de memoria. “Nuestros hallazgos muestran que la vía gabaérgica MS-MEC actúa como un interruptor neural que organiza la recuperación entre memorias nuevas y antiguas, facilitando la actualización de recuerdos”, sintetizó la profesora.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mapeo neuronal con proteína c-Fos permitió identificar las neuronas clave implicadas en la recuperación flexible de memorias en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para enfermedades que afectan la memoria

La dificultad para actualizar recuerdos antiguos o almacenar nuevas memorias caracteriza a diferentes trastornos neurológicos y psiquiátricos, como la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia y, en ciertos casos, el trastorno del espectro autista. El mecanismo identificado por el equipo podría intervenir en los déficits de memoria observados en estos cuadros clínicos.

En su testimonio, Han destacó la importancia clínica del hallazgo: “Nuestros resultados pueden contribuir a entender la base neuronal de estos trastornos de la memoria y a desarrollar intervenciones para tratarlos”. El equipo prevé investigar el circuito detallado de control de la alternancia de recuerdos dirigido por las neuronas gabaérgicas del MS, así como estudiar posibles modificaciones en la arquitectura de las llamadas células engrama, donde se almacenan huellas físicas de la memoria.

La profesora remarcó, además, que la investigación futura se enfocará en examinar este mecanismo en modelos de enfermedades como Alzheimer, esquizofrenia y autismo, y en establecer si el mismo principio regulador de la memoria se halla conservado en el cerebro humano.

Temas Relacionados

Circuitos NeuronalesKAISTMemoria HumanaEnfermedad de Alzheimer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una fotografía del ojo podría anticipar el riesgo de osteoporosis, según un estudio

Un hallazgo de investigadores en Singapur señala que la edad biológica de la retina se asocia con mayor probabilidad de fragilidad ósea en adultos. Cuáles fueron los resultados de las pruebas con inteligencia artificial

Una fotografía del ojo podría anticipar el riesgo de osteoporosis, según un estudio

Cómo el ejercicio físico puede tratar la depresión y la ansiedad tan bien como los fármacos

Una revisión con 80.000 participantes identificó que la actividad física estructurada iguala en eficacia a los antidepresivos y la psicoterapia, pese a su ausencia en las guías clínicas

Cómo el ejercicio físico puede tratar la depresión y la ansiedad tan bien como los fármacos

Antidepresivos en el embarazo: cuáles fueron los hallazgos del mayor estudio sobre el riesgo de autismo en los niños

Un extenso metaanálisis publicado en la revista médica The Lancet Psychiatry analizó datos de más de 600.000 gestantes expuestas a estos fármacos y 25 millones que no estaban en tratamiento. Qué hallaron

Antidepresivos en el embarazo: cuáles fueron los hallazgos del mayor estudio sobre el riesgo de autismo en los niños

Un salto en la exploración lunar: cómo la matemática reduce el costo del viaje Tierra-Luna

Un equipo internacional logró calcular la ruta más eficiente entre el planeta y su satélite, optimizando el consumo de combustible y abriendo nuevas posibilidades para futuras misiones espaciales

Un salto en la exploración lunar: cómo la matemática reduce el costo del viaje Tierra-Luna

Cómo son los lentes inteligentes que redujeron los síntomas de depresión en un estudio con ratones

La innovación fue diseñada por científicos de Corea del Sur y aún requiere evaluación en humanos. Estimulan el cerebro por la retina con resultados similares a los antidepresivos más recetados del mundo

Cómo son los lentes inteligentes que redujeron los síntomas de depresión en un estudio con ratones

DEPORTES

Maxi López habló de la chance de ver a Mauro Icardi en River Plate: su respuesta sobre el término “icardear”

Maxi López habló de la chance de ver a Mauro Icardi en River Plate: su respuesta sobre el término “icardear”

El atípico caso del futbolista que rechazó 4 veces a otra selección, fue presentado hace tres días por Bélgica y jugará el Mundial

El escándalo que envuelve a Vinicius Jr. a 29 días del Mundial por su misteriosa separación: los confusos posteos en redes

Rodrigo De Paul reveló detalles del entrenamiento especial que están haciendo con Lionel Messi de cara al Mundial

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

TELESHOW

Alejandro Awada contó cómo está Juliana luego de que se conociera el nuevo romance de Mauricio Macri

Alejandro Awada contó cómo está Juliana luego de que se conociera el nuevo romance de Mauricio Macri

Murió a los 47 años Santi Yonamine, tecladista de Los Parraleños y referente de la “cumbia samurai”

Alejandro Awada recordó el percance que sufrió en su debut en teatro: “Tuve quemaduras de tercer grado”

Cantó un hit de Luis Miguel, contó su historia de amor y sorprendió a Joaquín Levinton: “No sé si tengo novia”

A 16 años del último show de Gustavo Cerati: el fatídico desenlace en Venezuela y el recuerdo de su hermana Laura

INFOBAE AMÉRICA

El fenómeno de El Niño podría fortalecerse en las próximas semanas y alcanzar categoría extrema

El fenómeno de El Niño podría fortalecerse en las próximas semanas y alcanzar categoría extrema

Una fotografía del ojo podría anticipar el riesgo de osteoporosis, según un estudio

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

El Congreso de Guatemala iniciará proceso para elección del nuevo contralor general de cuentas