Ciencia

Un científico de Harvard asegura que en su laboratorio consiguió revertir el proceso de envejecimiento

El Dr. David Sinclair expuso en una entrevista con el podcast The Diary of a CEO cómo la regulación epigenética y los hábitos cotidianos inciden en la edad biológica, detalló ensayos en modelos animales con resultados promisorios y planteó el potencial de nuevas intervenciones para prevenir enfermedades asociadas al paso del tiempo

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David Sinclair, un hombre caucásico de mediana edad con camisa y chaqueta oscura, sentado en una mesa con un modelo molecular de ADN, una taza metálica y aguacates
El Dr. David Sinclair, de la Universidad de Harvard, afirma que el estilo de vida influye hasta en un 90% en la velocidad del envejecimiento según la epigenética (Captura de video: YouTube/‎⁨@TheDiaryOfACEO)

El envejecimiento ya no se entiende únicamente como un destino biológico inalterable, sino como un proceso profundamente influido por decisiones cotidianas. En este nuevo enfoque, impulsado por avances en epigenética, la ciencia sugiere que los hábitos diarios pueden modificar de forma significativa la velocidad a la que envejece el organismo.

Durante su participación en el podcast The Diary of a CEO, el biólogo de la Universidad de Harvard David Sinclair planteó que el ADN no determina por sí solo el curso del envejecimiento, sino que es la regulación epigenética la que incide en cómo y cuándo se manifiestan los cambios asociados al paso del tiempo.

Desde esta perspectiva, factores como la alimentación, el descanso, el estrés o la actividad física adquieren un papel central: lejos de ser variables secundarias, pueden explicar entre el 80% y el 90% de la velocidad del envejecimiento, según el investigador.

De este modo, la interacción entre el entorno y la expresión genética redefine el modo en que se concibe la longevidad y abre nuevas posibilidades para intervenir sobre la vitalidad celular a lo largo de la vida.

Factores del estilo de vida y envejecimiento

El Dr. Sinclair identificó en la conversación con el conductor del podcast, Steven Bartlett, varios elementos de la vida diaria que impactan la velocidad del envejecimiento. Mencionó que fumar, someterse a radiografías, consumir alimentos ultraprocesados, ingerir alcohol en exceso o viajar con frecuencia en avión pueden acelerar el proceso biológico.

Dos hombres sentados frente a frente en una mesa redonda gris; uno viste traje negro y el otro camiseta negra, con modelos científicos sobre la mesa
Estudios recientes destacan que factores como fumar, mala alimentación y exceso de alcohol aceleran el envejecimiento biológico de las células humanas (Captura de video: YouTube/‎⁨@TheDiaryOfACEO)

Incluso asistir a conciertos con gran volumen podría afectar las células del oído y propiciar un declive temprano de la audición. “La recuperación nunca es completa y, con el tiempo, el envejecimiento se acelera”, subrayó el especialista.

Hábitos que ralentizan y aceleran el envejecimiento

El científico diferenció estos factores de los hábitos capaces de ralentizar el envejecimiento. Subrayó que no fumar, practicar ejercicio regularmente y mantener una alimentación rica en plantas ofrecen efectos protectores.

Relató el resultado de un estudio de Harvard con veteranos de la Segunda Guerra Mundial, donde quienes evitaban el tabaco vivían, en promedio, 14 años más que los fumadores. Además, recomendó establecer vínculos sociales sólidos, como una pareja estable o una red de apoyo, limitar el consumo de alcohol y priorizar alimentos frescos y variados.

El especialista enfatizó la importancia de una nutrición basada en verduras, frutas y compuestos como los polifenoles. Recomendó “comer alimentos llenos de colores” para activar mecanismos de reparación celular.

Vista superior de una mesa de madera con una gran variedad de frutas y verduras frescas. Una mano con jersey morado toma una manzana verde.
Una alimentación rica en verduras y frutas aporta compuestos bioactivos que contribuyen a la protección celular y al equilibrio del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el ayuno intermitente, sugirió: “Saltarse comidas, en vez de comer tres veces al día, eleva moléculas como NAD, que ayudan a que el sistema epigenético funcione como cuando somos jóvenes”.

Epigenética y longevidad: nuevas perspectivas

Para Sinclair, el envejecimiento equivale a una crisis en la identidad de las células, más allá del simple desgaste físico. Explicó que la información genética permanece estable, pero el sistema que regula qué genes se expresan empieza a deteriorarse, con lo que las células olvidan su función original.

Durante su participación en el podcast, el biólogo afirmó: “En mi laboratorio ya hemos obtenido evidencia suficiente que muestra que es posible revertir el proceso de envejecimiento”. En esa línea, explicó que su equipo ya obtuvo resultados en tejidos animales y se prepara para avanzar hacia ensayos en humanos.

Según detalló, mediante la introducción de tres genes específicos activados durante 6 u 8 semanas, es posible restaurar hasta un 75% de la funcionalidad celular perdida con la edad, sin regresar al estado embrionario.

Científica en bata y gafas mira por un microscopio en un laboratorio. Un monitor muestra patrones coloridos de ADN y datos epigenéticos. Equipos científicos en mesa.
El laboratorio del Dr. Sinclair logró revertir el envejecimiento en tejidos animales restaurando un 75% de la funcionalidad celular perdida con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La manipulación epigenética abre el camino a medicamentos que podrían reiniciar la edad biológica humana”, sostuvo Sinclair. Declaró que, cuando el envejecimiento se revierte, tienden a disminuir enfermedades como el Alzheimer, el cáncer y los trastornos cardiovasculares en los modelos experimentales.

En ese sentido advirtió sobre las implicancias sociales y éticas de una longevidad extendida: si las personas llegan a 120 años de vida activa, se plantean nuevos retos para los sistemas de salud y para la estructura socioeconómica.

Implicancias sociales y filosóficas del envejecimiento

Sinclair abordó también cuestiones filosóficas y sociales en el podcast, como la relación entre longevidad y enfermedad. Opinó que “si logramos curar el envejecimiento, muchas enfermedades desaparecerán”.

Contextualizó que, desde una perspectiva evolutiva, la humanidad no está diseñada para vivir mucho más allá de la edad reproductiva. “Nuestros ancestros rara vez superaban los 40 o 50 años, ya que la selección natural priorizaba la supervivencia y la reproducción en etapas tempranas de la vida”, explicó.

David Sinclair, un hombre de tez clara con chaqueta negra, está sentado a una mesa gris gesticulando, con un termo metálico y frutas frescas en la mesa
El aumento de la longevidad plantea nuevos desafíos sociales y éticos, como la redefinición de la familia, el sistema de salud y el sentido de la vida a 120 años (Captura de video: YouTube/‎⁨@TheDiaryOfACEO)

Reconocido por su investigación con moléculas como NMN y resveratrol, Sinclair impulsa la medicina preventiva y destacó la relevancia de la conciencia como legado colectivo. Sostuvo que conservar y amplificar la conciencia humana, a nivel biológico y social, puede ser uno de los mayores logros de la especie.

En el cierre del podcast, el Dr. Sinclair concluyó que ninguna riqueza material puede equipararse al valor de la juventud y la salud mantenidas: en un futuro donde la longevidad dependa de la elección, “el mayor capital será el vigor y la plenitud vital de cada persona”.

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