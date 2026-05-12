Guatemala

La policía y la fiscalía desmantela un cultivo de marihuana en inmueble de Chimaltenango, Guatemala

El hallazgo de contenedores para la siembra y el procesamiento de estupefacientes se logró bajo la coordinación de instancias especializadas, como parte de la estrategia nacional para combatir el narcomenudeo en la región

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El video documenta el interior de un contenedor de carga modificado, que funcionaba como un invernadero clandestino. Se observan numerosas plantas de cannabis en macetas negras, dispuestas en varias filas. Un sistema de iluminación artificial cuelga sobre las plantas, complementado por un ventilador blanco de pedestal para la circulación del aire. Cables eléctricos y tuberías forman parte de la infraestructura visible. Este operativo fue localizado durante un allanamiento en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, evidenciando una instalación de cultivo ilícito. Crédito Ministerio Público de Guatemala

El hallazgo de un operativo antidrogas el 12 de mayo de 2026 en el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, expuso la existencia de un sistema artesanal para el cultivo y procesamiento de marihuana dentro de una finca, revelando el avance y la diversificación de las redes de narcotráfico en la región.

Las autoridades guatemaltecas, integradas en el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), han destacado este procedimiento como un intento por frenar la proliferación de laboratorios y plantaciones ilícitas en el occidente del país, según datos de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía citados por Ministerio Público.

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La operación comenzó a las 7:30 de la mañana, según reportaron la Fiscalía Regional Metropolitana y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), y llevó a la localización de tres contenedores: dos destinados al cultivo y uno acondicionado para procesar el estupefaciente.

En este último, los agentes verificaron la presencia de sistemas improvisados de iluminación y ventilación. El decomiso incluyó varias bolsas con hierba seca, presuntamente marihuana lista para su distribución, de acuerdo con los informes de la SGAIA.

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PNCdeGuatemala y el Ministerio Público localizan plantación de marihuana en Chimaltenango
Las fuerzas de seguridad de Guatemala descubren un cultivo de marihuana oculto en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Fotografía: Ministerio Público de Guatemala)

La diligencia hizo visible no solo un espacio de cultivo, sino una infraestructura que integraba procesamiento y almacenamiento de droga, lo que sostiene la hipótesis de una actividad organizada. Para la Fiscalía Regional Metropolitana, “la ubicación de bolsas de hierba seca junto a un área de procesamiento con herramientas improvisadas evidencia la diversificación de métodos en la producción ilícita”.

El sistema artesanal demuestra la capacidad de adaptación de estos grupos para mantener la clandestinidad y eficiencia de pequeños laboratorios.

Durante el registro, los peritos incautaron todas las bolsas con marihuana seca halladas en la finca, información que, de acuerdo con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, resulta relevante para esclarecer las dinámicas de narcomenudeo y los posibles vínculos con otras redes delictivas en Chimaltenango.

La cantidad incautada aún no ha sido detallada por las autoridades, que además informaron: “La investigación en la finca allanada de San Andrés Itzapa proseguirá con inspecciones adicionales y nuevos operativos coordinados por el Centro Interinstitucional”.

PNCdeGuatemala y el Ministerio Público localizan plantación de marihuana en Chimaltenango
Las fuerzas de seguridad de Guatemala descubren un cultivo de marihuana oculto en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Fotografía: Ministerio Público de Guatemala)

El decomiso de infraestructura casera, una estrategia para debilitar las cadenas del narcotráfico en el occidente de Guatemala

La incautación y desmantelamiento de los espacios donde se cultivaba y procesaba marihuana representa —según la SGAIA y la Fiscalía Regional Metropolitana— “un avance dentro de la estrategia nacional de contención al tráfico de drogas”. El procedimiento forma parte de las líneas de acción de las autoridades para interrumpir el suministro de cannabis y reducir la capacidad operativa de estructuras criminales localizadas en Chimaltenango.

Con el aseguramiento de sistemas improvisados de secado y procesamiento, las fuerzas estatales buscan frenar la expansión de modelos de cultivo clandestino que permiten una manipulación ágil de estupefacientes dirigidos al mercado local. La investigación permanece abierta, con las autoridades orientadas a identificar a los responsables y determinar conexiones con redes más amplias.

“Este tipo de hallazgos demuestra que las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas han perfeccionado métodos caseros y adaptativos que dificultan su detección”, señala el comunicado conjunto de la Fiscalía y la SGAIA.

La estrategia interinstitucional prevé la realización de nuevos operativos de inspección y registro, para consolidar la intervención sobre la producción ilícita y fortalecer el cerco a la cadena de distribución de cannabis en el país.

Detienen a mujer por presunta posesión de drogas en el Aeropuerto La Aurora

En paralelo, la Unidad Especial de Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos llevó a cabo, en coordinación con la Policía Nacional Civil, la aprehensión de Kayla B. en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El arresto se realizó tras la llegada de la ciudadana en un vuelo procedente de Estados Unidos de América, cuando se identificaron en su equipaje objetos que arrojaron resultado presuntivo positivo para heroína y marihuana tras una prueba de campo.

Posteriormente, los fiscales dispusieron el traslado de Kayla B. a la Torre de Tribunales para enfrentar el proceso judicial. El expediente fue remitido a la fiscalía especializada que investiga este tipo de delitos.

El operativo se organizó por la unidad especial encargada de supervisar delitos en terminales aéreas, en colaboración con la fuerza policial responsable.

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