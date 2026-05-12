Ciencia

Por qué los brazos del Tyrannosaurus rex son considerablemente más cortos que el resto de su cuerpo monumental

Distintas teorías buscan descifrar el enigma planteado por un depredador gigante y sus extremidades reducidas en tamaño y función, alimentando un debate abierto entre los expertos mundiales

Guardar
Google icon
Ilustración de un T-Rex de ojos saltones en una selva prehistórica con volcán. Una burbuja de pensamiento muestra un brazo pequeño con un signo de interrogación.
El Tyrannosaurus rex destaca por sus brazos cortos y musculosos, un misterio evolutivo aún sin resolver por la paleontología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tyrannosaurus rex, conocido por sus brazos desproporcionadamente cortos desde su descubrimiento en 1902, ha estado en el centro de preguntas científicas sobre la función de estas extremidades.

Este dinosaurio, que podía alcanzar hasta 14 metros de largo y 6 metros de alto, poseía extremidades delanteras que apenas llegaban a 1 metro de longitud y tenían solo 2 dedos funcionales. El enorme contraste entre el tamaño colosal de su cuerpo y la pequeñez de sus brazos ha generado debates entre paleontólogos y propiciado el desarrollo de múltiples hipótesis.

PUBLICIDAD

Según un paleontólogo de la Universidad de Montana citado por Popular Science, esta desproporción sigue siendo uno de los misterios más destacados de la paleontología, desatando una búsqueda constante de respuestas sobre su posible utilidad y significado evolutivo.

Los brazos del T. rex, con solo dos dedos y apenas un metro de largo, contrastan con su cuerpo de 14 metros de longitud (REUTERS/Denis Balibouse)
Los brazos del T. rex, con solo dos dedos y apenas un metro de largo, contrastan con su cuerpo de 14 metros de longitud (REUTERS/Denis Balibouse)

La curiosidad en torno a los brazos del T. rex aumenta al analizar que otros dinosaurios de dimensiones similares no exhibían tal reducción en sus extremidades anteriores. Pese a su aspecto, los brazos del T. rex contenían huesos robustos y musculosos, lo que descarta del todo que fuesen inservibles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la incógnita sobre su función en el comportamiento del animal se mantiene. Esta peculiaridad llevó a los investigadores a comparar con otras especies y examinar la evolución dentro del grupo de los terópodos.

Tendencias evolutivas hacia brazos más cortos en terópodos

La reducción de los brazos no es exclusiva del Tyrannosaurus rex; varios terópodos, sus parientes carnívoros bípedos, muestran esta tendencia evolutiva hacia extremidades delanteras más cortas. Los fósiles revelan que las especies ancestrales tenían brazos proporcionalmente más largos y que, con el paso del tiempo, distintos linajes desarrollaron esta característica de manera independiente. Se trata de una convergencia que se observa también en la evolución de las alas en aves y murciélagos, surgidas en contextos distintos.

Infografía sobre el misterio de los brazos cortos del T. rex. Muestra una ilustración de un T. rex y gráficos explicativos sobre teorías evolutivas.
El crecimiento del cráneo y la potencia de las mandíbulas del T. rex habrían reducido la importancia de sus extremidades delanteras

Este patrón sugiere que la reducción de brazos pudo ofrecer alguna ventaja selectiva o, al menos, no representó una desventaja decisiva. Los paleontólogos han observado que, a medida que algunos terópodos evolucionaban, tenían cabezas más grandes y mandíbulas más poderosas, lo que podría haber reducido la necesidad de extremidades delanteras funcionales. Así, la tendencia a acortar los brazos aparece como el resultado de múltiples factores evolutivos.

Principales teorías sobre la función de los brazos cortos

Entre las hipótesis propuestas, una sostiene que los brazos del T. rex pudieron haber servido como mecanismo de exhibición social, ya fuera para atraer pareja o competir por territorio. Sin embargo, la falta de diferencias notables entre los esqueletos de machos y hembras debilita esta idea, porque no se observa una especialización sexual marcada en la morfología de los brazos. Otra teoría plantea que estas extremidades funcionaban como armas, permitiendo sujetar o desgarrar presas durante la caza.

La estructura masiva de la cabeza y las mandíbulas del T. rex parece haber hecho innecesario el uso de los brazos para capturar alimento, dado que la boca era el principal recurso ofensivo del animal. En consecuencia, aunque los brazos eran fuertes, su papel en la alimentación o el combate sería secundario. Las investigaciones muestran que, hasta ahora, ninguna de estas teorías ha logrado imponerse de manera concluyente.

La teoría de la vestigialidad sostiene que los brazos cortos del T. rex podrían ser residuos evolutivos, similar a los huesos de las ballenas
La teoría de la vestigialidad sostiene que los brazos cortos del T. rex podrían ser residuos evolutivos, similar a los huesos de las ballenas

Hipótesis de los brazos como adaptación defensiva y vestigialidad

Algunos paleontólogos consideran que los brazos cortos podrían representar una adaptación defensiva, especialmente en situaciones de alimentación grupal donde varios T. rex compartían una carroña.

En este contexto, tener brazos más pequeños reduciría la probabilidad de sufrir mordidas accidentales de otros depredadores, tal como ocurre hoy en especies como el dragón de Komodo. Así, la disminución de tamaño podría haber sido una respuesta evolutiva a la competencia y agresividad intraespecífica.

Otra hipótesis relevante es la de la vestigialidad: sostiene que los brazos del T. rex habrían perdido su función principal y, con el tiempo, se habrían reducido. Este fenómeno es común en la evolución de muchos animales, como las extremidades traseras en las ballenas, que persisten como pequeños huesos sin utilidad aparente.

Además, la reducción de los brazos está posiblemente relacionada con el crecimiento del cráneo y las mordidas más potentes, un rasgo que se observa en la evolución de los terópodos según los restos fósiles hallados.

Tyrannosaurus rex ​ es la única especie conocida del género fósil Tyrannosaurus de dinosaurio terópodo tiranosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años
Expertos coinciden en que nuevos hallazgos fósiles y avances tecnológicos serán claves para conocer la función original de los brazos del T. rex (Imagen ilustrativa Infobae)

Incertidumbre científica actual y perspectivas de investigación

Pese a los avances obtenidos con el estudio de fósiles, la función original de los brazos cortos del T. rex sigue sin resolverse. Como reconoce el análisis del paleontólogo de la Universidad de Montana en la revista de divulgación científica Popular Science, ninguna hipótesis ha logrado confirmar de manera indiscutible sus planteamientos y el debate continúa abierto ante la falta de pruebas definitivas.

El futuro del estudio sobre el T. rex dependerá en gran medida del hallazgo de nuevos fósiles y del desarrollo de tecnologías que permitan analizar la biomecánica y el comportamiento de estos dinosaurios con mayor precisión, lo que podría revelar detalles inéditos sobre los grandes depredadores del Cretácico.

Temas Relacionados

Tyrannosaurus rexTerópodosPaleontologíaEvolución BiológicaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sorprendente estrategia de la Venus atrapamoscas para sobrevivir en ambientes extremos

Esta planta carnívora utiliza un sofisticado sistema para capturar insectos y compensar la escasez de nutrientes en su hábitat natural, donde enfrenta graves amenazas por la acción humana

La sorprendente estrategia de la Venus atrapamoscas para sobrevivir en ambientes extremos

Nuevos estudios ratifican la seguridad de las vacunas que contienen aluminio

Una revisión de casi un siglo de evidencia desmonta los mitos sobre los adyuvantes de este elemento y sugiere que las preocupaciones sobre autismo, asma y diabetes carecen de fundamento científico

Nuevos estudios ratifican la seguridad de las vacunas que contienen aluminio

Cómo el hielo antártico revela la trayectoria del Sistema Solar en la Vía Láctea

La investigación fue liderada por expertos de Alemania. Por qué aportaron una cronología detallada sobre encuentros del planeta con nubes de polvo y plasma cósmico

Cómo el hielo antártico revela la trayectoria del Sistema Solar en la Vía Láctea

El aye-aye de Madagascar: el primate más extraño del mundo que evolucionó con rasgos de murciélago, roedor y pájaro carpintero

Un mamífero nocturno de hábitos esquivos desconcertó durante décadas a la comunidad científica debido a su anatomía inusual y a un método de alimentación casi único. Un biólogo consultado por Forbes profundizó en los mecanismos sensoriales y las adaptaciones que le permitieron ocupar un nicho ecológico prácticamente vacío

El aye-aye de Madagascar: el primate más extraño del mundo que evolucionó con rasgos de murciélago, roedor y pájaro carpintero

Recrean las condiciones de una estrella en un laboratorio: cómo este avance podría cambiar el futuro de la energía

Un equipo internacional liderado por el HZDR capturó por primera vez, en billonésimas de segundo, el momento exacto en que un láser transforma metal en plasma a millones de grados, abriendo nuevas posibilidades para el diseño de reactores de fusión nuclear

Recrean las condiciones de una estrella en un laboratorio: cómo este avance podría cambiar el futuro de la energía
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Beca Rita Cetina 2026: revelan el calendario tentativo de los pagos de junio ¿Hay depósitos en mayo?

Rocha Moya nunca impidió operativos de seguridad en Sinaloa, afirma Harfuch: niega rastros de conducta ilícita del gobernador con licencia

El quinto partido: la barrera que México no ha podido superar en los Mundiales

Murieron siete gatos en Puerto Berriío, Antioquia, tras jornada de esterilización: hay emergencia ambiental

INFOBAE AMÉRICA

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

República Dominicana avanza en la implementación del modelo de organización “Hospitales del Futuro”

Retiran muffins por error de etiquetado que expone a consumidores alérgicos a grave riesgo sanitario

La policía y la fiscalía desmantela un cultivo de marihuana en inmueble de Chimaltenango, Guatemala

12 de mayo 1979: Bajo las camas y el fuego, el amanecer que la dictadura tiñó de sangre en Xiloá, Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro y la proeza de filmar ‘El laberinto del fauno’: “Fue la segunda peor experiencia de mi vida”

Guillermo del Toro y la proeza de filmar ‘El laberinto del fauno’: “Fue la segunda peor experiencia de mi vida”

Samsung respondió a la demanda de Dua Lipa por el uso de su imagen en empaques de televisores: “Negamos cualquier acusación de uso indebido”

Nuevo obstáculo para Blake Lively en la recta final de su disputa legal con Justin Baldoni

“El Grinch” tendría una nueva versión en live-action: qué se sabe hasta ahora

Tras casi 10 años de ausencia, Jamiroquai confirma su regreso a Latinoamérica: fechas, ciudades, boletos y más