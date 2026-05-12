Por qué los brazos del Tyrannosaurus rex son considerablemente más cortos que el resto de su cuerpo monumental

El Tyrannosaurus rex destaca por sus brazos cortos y musculosos, un misterio evolutivo aún sin resolver por la paleontología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tyrannosaurus rex, conocido por sus brazos desproporcionadamente cortos desde su descubrimiento en 1902, ha estado en el centro de preguntas científicas sobre la función de estas extremidades.

Este dinosaurio, que podía alcanzar hasta 14 metros de largo y 6 metros de alto, poseía extremidades delanteras que apenas llegaban a 1 metro de longitud y tenían solo 2 dedos funcionales. El enorme contraste entre el tamaño colosal de su cuerpo y la pequeñez de sus brazos ha generado debates entre paleontólogos y propiciado el desarrollo de múltiples hipótesis.

PUBLICIDAD

Según un paleontólogo de la Universidad de Montana citado por Popular Science, esta desproporción sigue siendo uno de los misterios más destacados de la paleontología, desatando una búsqueda constante de respuestas sobre su posible utilidad y significado evolutivo.

Los brazos del T. rex, con solo dos dedos y apenas un metro de largo, contrastan con su cuerpo de 14 metros de longitud (REUTERS/Denis Balibouse)

La curiosidad en torno a los brazos del T. rex aumenta al analizar que otros dinosaurios de dimensiones similares no exhibían tal reducción en sus extremidades anteriores. Pese a su aspecto, los brazos del T. rex contenían huesos robustos y musculosos, lo que descarta del todo que fuesen inservibles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la incógnita sobre su función en el comportamiento del animal se mantiene. Esta peculiaridad llevó a los investigadores a comparar con otras especies y examinar la evolución dentro del grupo de los terópodos.

Tendencias evolutivas hacia brazos más cortos en terópodos

La reducción de los brazos no es exclusiva del Tyrannosaurus rex; varios terópodos, sus parientes carnívoros bípedos, muestran esta tendencia evolutiva hacia extremidades delanteras más cortas. Los fósiles revelan que las especies ancestrales tenían brazos proporcionalmente más largos y que, con el paso del tiempo, distintos linajes desarrollaron esta característica de manera independiente. Se trata de una convergencia que se observa también en la evolución de las alas en aves y murciélagos, surgidas en contextos distintos.

PUBLICIDAD

El crecimiento del cráneo y la potencia de las mandíbulas del T. rex habrían reducido la importancia de sus extremidades delanteras

Este patrón sugiere que la reducción de brazos pudo ofrecer alguna ventaja selectiva o, al menos, no representó una desventaja decisiva. Los paleontólogos han observado que, a medida que algunos terópodos evolucionaban, tenían cabezas más grandes y mandíbulas más poderosas, lo que podría haber reducido la necesidad de extremidades delanteras funcionales. Así, la tendencia a acortar los brazos aparece como el resultado de múltiples factores evolutivos.

Principales teorías sobre la función de los brazos cortos

Entre las hipótesis propuestas, una sostiene que los brazos del T. rex pudieron haber servido como mecanismo de exhibición social, ya fuera para atraer pareja o competir por territorio. Sin embargo, la falta de diferencias notables entre los esqueletos de machos y hembras debilita esta idea, porque no se observa una especialización sexual marcada en la morfología de los brazos. Otra teoría plantea que estas extremidades funcionaban como armas, permitiendo sujetar o desgarrar presas durante la caza.

PUBLICIDAD

La estructura masiva de la cabeza y las mandíbulas del T. rex parece haber hecho innecesario el uso de los brazos para capturar alimento, dado que la boca era el principal recurso ofensivo del animal. En consecuencia, aunque los brazos eran fuertes, su papel en la alimentación o el combate sería secundario. Las investigaciones muestran que, hasta ahora, ninguna de estas teorías ha logrado imponerse de manera concluyente.

La teoría de la vestigialidad sostiene que los brazos cortos del T. rex podrían ser residuos evolutivos, similar a los huesos de las ballenas

Hipótesis de los brazos como adaptación defensiva y vestigialidad

Algunos paleontólogos consideran que los brazos cortos podrían representar una adaptación defensiva, especialmente en situaciones de alimentación grupal donde varios T. rex compartían una carroña.

PUBLICIDAD

En este contexto, tener brazos más pequeños reduciría la probabilidad de sufrir mordidas accidentales de otros depredadores, tal como ocurre hoy en especies como el dragón de Komodo. Así, la disminución de tamaño podría haber sido una respuesta evolutiva a la competencia y agresividad intraespecífica.

Otra hipótesis relevante es la de la vestigialidad: sostiene que los brazos del T. rex habrían perdido su función principal y, con el tiempo, se habrían reducido. Este fenómeno es común en la evolución de muchos animales, como las extremidades traseras en las ballenas, que persisten como pequeños huesos sin utilidad aparente.

PUBLICIDAD

Además, la reducción de los brazos está posiblemente relacionada con el crecimiento del cráneo y las mordidas más potentes, un rasgo que se observa en la evolución de los terópodos según los restos fósiles hallados.

Expertos coinciden en que nuevos hallazgos fósiles y avances tecnológicos serán claves para conocer la función original de los brazos del T. rex (Imagen ilustrativa Infobae)

Incertidumbre científica actual y perspectivas de investigación

Pese a los avances obtenidos con el estudio de fósiles, la función original de los brazos cortos del T. rex sigue sin resolverse. Como reconoce el análisis del paleontólogo de la Universidad de Montana en la revista de divulgación científica Popular Science, ninguna hipótesis ha logrado confirmar de manera indiscutible sus planteamientos y el debate continúa abierto ante la falta de pruebas definitivas.

PUBLICIDAD

El futuro del estudio sobre el T. rex dependerá en gran medida del hallazgo de nuevos fósiles y del desarrollo de tecnologías que permitan analizar la biomecánica y el comportamiento de estos dinosaurios con mayor precisión, lo que podría revelar detalles inéditos sobre los grandes depredadores del Cretácico.