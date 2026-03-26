Qué es el método de activación continua, el ejercicio inspirado en astronautas que previene el dolor de espalda

Las técnicas de entrenamiento espacial ofrecen nuevas soluciones para el tratamiento del dolor de espalda en la población general (Imagen ilustrativa Infobae)

Las técnicas utilizadas en el entrenamiento y la rehabilitación de astronautas ofrecen soluciones concretas para combatir el dolor de espalda y frenar algunos efectos del envejecimiento, según New Scientist. Estos métodos, desarrollados en la medicina espacial, han abierto nuevas rutas prácticas para el bienestar de la población en la Tierra.

Las rutinas y tecnologías creadas para contrarrestar la pérdida de masa muscular y ósea que sufren los astronautas en microgravedad pueden aplicarse en la vida diaria para quienes padecen dolor crónico de espalda o buscan ralentizar el envejecimiento físico. Entre sus principales beneficios destacan el fortalecimiento de los músculos profundos del torso, la mejora de la postura y la introducción de hábitos inspirados en entornos sin gravedad.

Desde los primeros vuelos espaciales en 1961 y tras décadas de investigaciones, la evidencia apunta a que la falta de gravedad acelera el desgaste del organismo humano. Los astronautas, tras meses en la Estación Espacial Internacional (ISS), experimentan pérdida acelerada de masa muscular y ósea, además de desequilibrios en el sistema de orientación corporal.

Astronautas, tras su regreso de la Estación Espacial Internacional, experimentan pérdidas notables de fuerza y densidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

New Scientist destaca que “más de la mitad de los astronautas” manifestaron dolor lumbar de intensidad moderada o grave durante sus misiones, y algunos continúan con molestias incluso un año después de regresar.

Cómo entrenan los astronautas sus músculos profundos

Uno de los aprendizajes de la medicina espacial gira en torno a la importancia de los músculos estabilizadores internos, como el multífido y el transverso abdominal, responsables de fijar la columna en el abdomen. Un estudio encabezado por Julie Hides en Australia reveló que, tras seis meses en la ISS, el multífido puede reducirse en cerca de 10% y el transverso abdominal en 34%.

Estos músculos no responden a rutinas tradicionales de levantamiento de pesas. La fisioterapeuta Kirsty Lindsay, del Laboratorio de Medicina Aeroespacial y Rehabilitación de Northumbria University, advierte que incluso personas deportistas pueden presentar debilidad en estos grupos si no se ejercitan de forma específica.

La rehabilitación, según Lindsay en New Scientist, se basa en el aprendizaje de la activación consciente y controlada de los músculos profundos, utilizando herramientas como el ultrasonido para proporcionar retroalimentación.

Incluso personas deportistas pueden sufrir debilidad en el multífido y el transverso abdominal si no se enfocan en su activación específica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dominada la técnica, los astronautas avanzan hacia movimientos cotidianos, como sentarse, levantarse o subir escalones, incrementando poco a poco la intensidad mientras mantienen una adecuada alineación de la columna.

Tecnología espacial adaptada a la rehabilitación en la Tierra

Varias tecnologías diseñadas para la exploración espacial se han incorporado a la fisioterapia clínica. El Dispositivo Funcional de Ejercicio Readaptativo (FRED), desarrollado en Northumbria University, permite a personas con debilidad física o a astronautas realizar ejercicios seguros para la musculatura profunda.

La cinta antigravitatoria, derivada de la tecnología Alter-G de la NASA, posibilita caminar o correr soportando solo entre el 50% y el 80% del peso corporal, facilitando la reaclimatación tras la microgravedad y la rehabilitación de la zona lumbar. De acuerdo con New Scientist, estas tecnologías ya benefician a quienes presentan debilidad física o dolor crónico en entornos de rehabilitación.

Además, los trajes elásticos, como el Gravity-Loading Countermeasure Skinsuit, reproducen la fuerza de gravedad y están siendo adaptados para brindar apoyo a personas con debilidad muscular o problemas de postura en la vida cotidiana.

Nuevas estrategias de entrenamiento de bajo impacto

La tecnología antigravitatoria permite que astronautas, adultos mayores y pacientes neurológicos enfrenten de manera progresiva la recuperación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación continua de baja intensidad surge como método relevante tanto en misiones espaciales como en la Tierra. Consiste en ejecutar movimientos lentos y controlados, manteniendo los músculos estabilizadores activados a lo largo de toda la actividad, en lugar de contraerlos bruscamente como ocurre en ejercicios de gimnasio convencionales.

Ejemplos incluyen entrenar sobre una bicicleta ergométrica en posición de pie y sin resistencia, o usar el FRED en modo caminata, lo que exige un esfuerzo constante para mantener el equilibrio. Estas prácticas pueden mejorar la recuperación tras inmovilizaciones prolongadas y contribuir a mitigar el dolor lumbar, así como algunos efectos tras el parto.

Por otro lado, los sistemas que regulan artificialmente la gravedad, como la cinta antigravitatoria, permiten ajustar el “peso soportado” durante el ejercicio, haciendo posible una rehabilitación paulatina para astronautas, personas mayores o pacientes con afecciones neurológicas.

Hábitos antigravedad para la vida diaria

No todo depende de recursos tecnológicos. La adopción de hábitos antigravedad cotidianos puede influir positivamente en la salud de la columna y el bienestar general. Entre las recomendaciones citadas en New Scientist se encuentran sentarse sin respaldo durante 10 minutos, permanecer de pie mientras se realiza una llamada, elegir escaleras en lugar de ascensor y aprovechar los trayectos en transporte público para practicar el equilibrio sosteniéndose suavemente de una barra.

La adopción de hábitos antigravedad cotidianos contribuye a mejorar la salud de la columna y el bienestar general (Freepik)

El fortalecimiento del torso por medio de disciplinas como Pilates también ha demostrado ser útil para reducir el dolor lumbar y mejorar la estabilidad. El propio equipo de New Scientist comparte experiencias de mejora al aplicar estos hábitos tras jornadas largas de trabajo.

Balance, huesos y envejecimiento: aprendizajes de la medicina espacial

El equilibrio corporal depende en parte del oído interno y de la percepción espacial, sistemas que se ven afectados en microgravedad. Tras regresar del espacio, los astronautas sufren desequilibrios que deben corregir con entrenamientos que combinan ejercicios de equilibrio, uso de tableros inestables y tecnologías como gafas de seguimiento de movimiento.

Repetir rutinas como sostenerse sobre un solo pie mientras se gira la cabeza o caminar sobre una línea recta ayuda a recuperar la coordinación y prevenir caídas, tanto en astronautas como en personas mayores.

Respecto a la salud ósea, la vibración de cuerpo completo de baja intensidad, originalmente investigada para prevenir la osteoporosis en el espacio, está siendo implementada en terapias para recuperar masa ósea tras operaciones de columna o cadera.

Las investigaciones en microgravedad abren nuevas alternativas contra la osteoporosis, beneficiando tanto a astronautas como a pacientes terrestres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las observaciones de New Scientist confirman que, al igual que en periodos de inmovilidad, la falta de actividad vertical debilita los músculos posturales, lo que realza el valor de los ejercicios y hábitos inspirados en la medicina espacial.

La exposición diaria a la gravedad no solo presenta desafíos para el cuerpo humano; también constituye el estímulo fundamental para preservarlo en forma. Las enseñanzas de la medicina espacial apuntan a que, al incorporar estos conocimientos, es posible promover una vida más activa y saludable, enfrentando cada día como una oportunidad para fortalecer el organismo.