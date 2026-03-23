El orégano, una especia con historia milenaria que genera dudas sobre sus beneficios para la salud

El orégano es una especia central en la cocina mediterránea por su intenso aroma y sabor característico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano, especia icónica de la cocina mediterránea, destaca por su intenso aroma y sabor, pero también es objeto de interés para la ciencia por sus posibles aplicaciones para la salud. Aunque existe una extensa tradición de usos medicinales en la herbolaria popular, los expertos consultados por National Geographic advierten que la evidencia clínica que respalda su uso como remedio aún es insuficiente.

Las propiedades atribuidas al orégano combinan su relevancia culinaria y el potencial biológico de sus aceites esenciales. Si bien posee compuestos como el carvacrol y el timol con cierta actividad antimicrobiana y antioxidante en laboratorio, las dosis presentes en la dieta son demasiado bajas para provocar efectos en la salud humana. Hasta ahora, ninguna revisión científica sólida recomienda su consumo para tratamientos médicos.

Originario de las regiones que rodean el Mediterráneo, el orégano ha sido valorado durante siglos tanto en la cocina como en remedios tradicionales. Desde la antigüedad, figuras como Plinio el Viejo lo consideraban fundamental en los herbolarios, y su popularidad se mantuvo en Europa durante la Edad Media.

De esta planta se aprovechan sobre todo hojas y flores, recolectadas en pleno verano para maximizar aroma y sabor. Secarlas al aire favorece la conservación y potencia su uso en platos como pizzas, pastas y ensaladas.

La mejor época para recolectar hojas y flores de orégano es el verano, cuando la planta alcanza su máximo aroma y sabor para uso culinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inconfundible aroma mediterráneo del orégano lo convierte en ingrediente fundamental de recetas a base de tomate, aceite de oliva y verduras frescas. Su versatilidad ha facilitado la difusión internacional de este condimento, permitiendo transformar preparaciones sencillas en platos complejos y sugerentes. El proceso de secado en secaderos tradicionales concentra los aceites aromáticos y prolonga su durabilidad en la cocina.

El avance del comercio y la globalización ha propiciado su consumo en América, Asia y Oceanía, consolidando su papel en la cocina internacional.

Compuestos activos y potencial biológico del orégano

La reputación del orégano también se sustenta en sus más de 60 compuestos bioactivos, principalmente presentes en sus aceites esenciales, entre los que destacan el carvacrol, el timol, el limoneno y el pineno, según investigaciones citadas por National Geographic. Estos actúan como defensa de la planta frente a depredadores, como caracoles.

En la alimentación humana, la cantidad consumida habitualmente es mínima, por lo que los efectos son casi exclusivamente sensoriales. Las propiedades biológicas se evalúan en preparaciones concentradas, como los aceites esenciales, muy distintos a la especia empleada en la dieta diaria. Algunos componentes influyen en receptores sensibles al calor, especialmente el TRPA1, provocando una sensación suave y cálida en boca diferente a la del picante de los chiles.

Las hojas y flores del orégano, recolectadas y secadas en verano, intensifican su sabor en pizzas, pastas y ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés científico reside en la posibilidad de que estos compuestos tengan efectos sobre la inflamación o la capacidad antioxidante del organismo. Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de estos hallazgos provienen de estudios realizados con células en laboratorio o en animales.

Qué dice la ciencia sobre los beneficios para la salud

A nivel histórico, la medicina tradicional ha utilizado el orégano para tratar distintas afecciones, como molestias estomacales, dolores de cabeza y cólicos. Sin embargo, los expertos consultados por National Geographic insisten en que “la evidencia científica no es lo suficientemente sólida como para recomendar el consumo de orégano para ningún tratamiento”. Las investigaciones disponibles en humanos son limitadas y los ensayos existentes presentan resultados poco concluyentes y dosis variables.

Algunos estudios han observado que el carvacrol puede inhibir el desarrollo de hongos como Aspergillus, Penicillium y Candida, así como ciertos parásitos intestinales en animales y seres humanos. Destaca un ensayo clínico con 40 personas en el que se aplicó aceites esenciales de orégano diluidos en vaselina sobre heridas en la piel.

Los participantes que recibieron el tratamiento con orégano tuvieron menos infecciones y una mejor cicatrización comparados con el grupo que solo utilizó vaselina.

Expertos destacan que la evidencia científica sobre los beneficios del orégano es insuficiente para recomendarlo con fines terapéuticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, extrapolar estos resultados al uso cotidiano es arriesgado, ya que las cantidades estudiadas exceden ampliamente las dosis presentes en la dieta. El empleo tópico, además, puede ocasionar irritaciones o reacciones alérgicas, lo que justifica la precaución y descarta su uso sin supervisión profesional.

Orégano: entre la evidencia y la tradición

La brecha entre la tradición popular y la ciencia sigue siendo considerable. Aunque muchas personas emplean infusiones o ungüentos de orégano buscando alivio, National Geographic subraya que se trata principalmente un condimento culinario, sin pruebas suficientes que avalen sus supuestos beneficios curativos.

Agregar orégano a las comidas aporta sabor y aroma agradables, resultando seguro para la mayoría si se emplea en cantidades habituales. Sin embargo, la tendencia a considerarlo un “superalimento” convive con el consenso científico, que pide prudencia y desaconseja esperar efectos medicinales comprobados.

El recorrido del orégano desde el Mediterráneo hasta cocinas de todo el mundo ilustra cómo ingredientes sencillos pueden enriquecer la experiencia culinaria. Cada especia enlaza culturas, revela historias compartidas y amplía la diversidad de sabores a nivel global.