Ciencia

El orégano, una especia con historia milenaria que genera dudas sobre sus beneficios para la salud

Su popularidad en la cocina internacional contrasta con la falta de evidencia científica sólida que respalde su uso medicinal, según expertos consultados por National Geographic

Guardar
El orégano es una especia
El orégano es una especia central en la cocina mediterránea por su intenso aroma y sabor característico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano, especia icónica de la cocina mediterránea, destaca por su intenso aroma y sabor, pero también es objeto de interés para la ciencia por sus posibles aplicaciones para la salud. Aunque existe una extensa tradición de usos medicinales en la herbolaria popular, los expertos consultados por National Geographic advierten que la evidencia clínica que respalda su uso como remedio aún es insuficiente.

Las propiedades atribuidas al orégano combinan su relevancia culinaria y el potencial biológico de sus aceites esenciales. Si bien posee compuestos como el carvacrol y el timol con cierta actividad antimicrobiana y antioxidante en laboratorio, las dosis presentes en la dieta son demasiado bajas para provocar efectos en la salud humana. Hasta ahora, ninguna revisión científica sólida recomienda su consumo para tratamientos médicos.

Originario de las regiones que rodean el Mediterráneo, el orégano ha sido valorado durante siglos tanto en la cocina como en remedios tradicionales. Desde la antigüedad, figuras como Plinio el Viejo lo consideraban fundamental en los herbolarios, y su popularidad se mantuvo en Europa durante la Edad Media.

De esta planta se aprovechan sobre todo hojas y flores, recolectadas en pleno verano para maximizar aroma y sabor. Secarlas al aire favorece la conservación y potencia su uso en platos como pizzas, pastas y ensaladas.

La mejor época para recolectar
La mejor época para recolectar hojas y flores de orégano es el verano, cuando la planta alcanza su máximo aroma y sabor para uso culinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inconfundible aroma mediterráneo del orégano lo convierte en ingrediente fundamental de recetas a base de tomate, aceite de oliva y verduras frescas. Su versatilidad ha facilitado la difusión internacional de este condimento, permitiendo transformar preparaciones sencillas en platos complejos y sugerentes. El proceso de secado en secaderos tradicionales concentra los aceites aromáticos y prolonga su durabilidad en la cocina.

El avance del comercio y la globalización ha propiciado su consumo en América, Asia y Oceanía, consolidando su papel en la cocina internacional.

Compuestos activos y potencial biológico del orégano

La reputación del orégano también se sustenta en sus más de 60 compuestos bioactivos, principalmente presentes en sus aceites esenciales, entre los que destacan el carvacrol, el timol, el limoneno y el pineno, según investigaciones citadas por National Geographic. Estos actúan como defensa de la planta frente a depredadores, como caracoles.

En la alimentación humana, la cantidad consumida habitualmente es mínima, por lo que los efectos son casi exclusivamente sensoriales. Las propiedades biológicas se evalúan en preparaciones concentradas, como los aceites esenciales, muy distintos a la especia empleada en la dieta diaria. Algunos componentes influyen en receptores sensibles al calor, especialmente el TRPA1, provocando una sensación suave y cálida en boca diferente a la del picante de los chiles.

Las hojas y flores del
Las hojas y flores del orégano, recolectadas y secadas en verano, intensifican su sabor en pizzas, pastas y ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés científico reside en la posibilidad de que estos compuestos tengan efectos sobre la inflamación o la capacidad antioxidante del organismo. Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de estos hallazgos provienen de estudios realizados con células en laboratorio o en animales.

Qué dice la ciencia sobre los beneficios para la salud

A nivel histórico, la medicina tradicional ha utilizado el orégano para tratar distintas afecciones, como molestias estomacales, dolores de cabeza y cólicos. Sin embargo, los expertos consultados por National Geographic insisten en que “la evidencia científica no es lo suficientemente sólida como para recomendar el consumo de orégano para ningún tratamiento”. Las investigaciones disponibles en humanos son limitadas y los ensayos existentes presentan resultados poco concluyentes y dosis variables.

Algunos estudios han observado que el carvacrol puede inhibir el desarrollo de hongos como Aspergillus, Penicillium y Candida, así como ciertos parásitos intestinales en animales y seres humanos. Destaca un ensayo clínico con 40 personas en el que se aplicó aceites esenciales de orégano diluidos en vaselina sobre heridas en la piel.

Los participantes que recibieron el tratamiento con orégano tuvieron menos infecciones y una mejor cicatrización comparados con el grupo que solo utilizó vaselina.

Expertos destacan que la evidencia
Expertos destacan que la evidencia científica sobre los beneficios del orégano es insuficiente para recomendarlo con fines terapéuticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, extrapolar estos resultados al uso cotidiano es arriesgado, ya que las cantidades estudiadas exceden ampliamente las dosis presentes en la dieta. El empleo tópico, además, puede ocasionar irritaciones o reacciones alérgicas, lo que justifica la precaución y descarta su uso sin supervisión profesional.

Orégano: entre la evidencia y la tradición

La brecha entre la tradición popular y la ciencia sigue siendo considerable. Aunque muchas personas emplean infusiones o ungüentos de orégano buscando alivio, National Geographic subraya que se trata principalmente un condimento culinario, sin pruebas suficientes que avalen sus supuestos beneficios curativos.

Agregar orégano a las comidas aporta sabor y aroma agradables, resultando seguro para la mayoría si se emplea en cantidades habituales. Sin embargo, la tendencia a considerarlo un “superalimento” convive con el consenso científico, que pide prudencia y desaconseja esperar efectos medicinales comprobados.

El recorrido del orégano desde el Mediterráneo hasta cocinas de todo el mundo ilustra cómo ingredientes sencillos pueden enriquecer la experiencia culinaria. Cada especia enlaza culturas, revela historias compartidas y amplía la diversidad de sabores a nivel global.

Temas Relacionados

OréganoCocina MediterráneaCompuestos BioactivosSaludNational GeographicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Una nueva IA predice el avance del cáncer con más precisión

La herramienta desarrollada en Ginebra integra patrones genéticos para anticipar metástasis y ayudar a personalizar decisiones médicas

Una nueva IA predice el

Por qué hablar sobre tecnología puede unir más a la familia

Las conversaciones honestas y la empatía permiten que padres y adolescentes enfrenten juntos los desafíos que plantea el mundo digital, según afirman dos expertas en el podcast parental estadounidense “The In Between Years”

Por qué hablar sobre tecnología

Diagnóstico y tecnología: cuál es el potencial de la sangre menstrual en la medicina del siglo XXI

Nuevas investigaciones científicas destacan el valor de este fluido para detectar enfermedades ginecológicas, metabólicas e infecciosas, permitiendo el desarrollo de pruebas accesibles y menos dolorosas para millones de mujeres

Diagnóstico y tecnología: cuál es

Dos sesiones cortas y cinco máquinas: la fórmula científica para entrenar sin perder tiempo

Las pruebas científicas más recientes revelan que alcanzar resultados visibles en la fuerza corporal es posible, incluso en 15 minutos por jornada. Por qué es clave la calidad de los movimientos y la constancia en el volumen semanal

Dos sesiones cortas y cinco

Neurotransmisores y emociones: cómo influyen la serotonina, dopamina y cortisol en la salud mental, según un experto

Un especialista explicó en el podcast “Tengo un plan” cómo funcionan las principales sustancias químicas del cerebro y qué hábitos diarios ayudan a equilibrarlas para mejorar el estado de ánimo, la energía y el bienestar emocional

Neurotransmisores y emociones: cómo influyen
DEPORTES
La vida de Noelia Petti

La vida de Noelia Petti en el agua y más allá del podio: el rol de los veteranos en la alta competencia

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: la agenda completa con los 16 partidos de los Repechajes Internacionales y de Europa

El video de la salvaje agresión de la barra de Racing a un miembro del sector disidente en medio de la platea: “Vinieron a matarme”

Las 6 incógnitas que debe resolver Scaloni en la lista de la Selección para el Mundial: los puestos y nombres en pugna

11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: enorme elogio a Tomás Aranda, la lesión de Marchesín, cómo está Cavani y la Libertadores

TELESHOW
Los participantes de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano bailaron “Thriller” de Michael Jackson: el video de su coreografía

Roberto Funes Ugarte vivió un insólito robo en plena transmisión: “No lo puedo creer”

La polémica versión sobre la pelea de Tini Stoessel con Emilia Mernes ¿por Rodrigo de Paul?: “Habría chats”

La furia de Susana Roccasalvo contra el programa de Marcela Tauro: “Venden basura”

María Becerra habló sobre Los Del Espacio, el grupo que formó con Emilia Mernes y Duki: “No los trato directamente”

INFOBAE AMÉRICA

Un experimento con 100 mosquitos

Un experimento con 100 mosquitos revela cómo se comportan y eligen sus víctimas humanas

Cuando la burocracia frena el bienestar

El régimen de Irán amenazó con atacar las plantas eléctricas en Medio Oriente que abastecen a las bases militares de EEUU

EN VIVO | El régimen de Irán amenazó con desplegar minas en el Golfo Pérsico si se producen ataques contra sus costas o sus islas

Elecciones regionales en Bolivia: los aliados de Rodrigo Paz ganaron en tres gobernaciones y surgen nuevos liderazgos emergentes