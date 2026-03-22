Un estudio revela que un popular suplemento antioxidante puede alimentar células cancerosas y acelerar tumores

El Instituto del Cáncer Wilmot de la Universidad de Rochester reveló que el glutatión puede alimentar el crecimiento de células cancerosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de que el glutatión, un suplemento antioxidante ampliamente promovido como saludable, puede servir de combustible para células cancerosas fue anunciado por el Instituto del Cáncer Wilmot de la Universidad de Rochester.

El glutatión, considerado por décadas el “antioxidante maestro”, resulta ser vulnerable al catabolismo por parte de las células tumorales, que lo descomponen y lo aprovechan como fuente alternativa de nutrientes —principalmente cisteína—, lo que favorece su crecimiento y supervivencia en entornos pobres en recursos.

Esto implica que la suplementación en dosis altas, lejos de proteger, podría estimular el avance tumoral, lo que lleva a expertos a aconsejar extrema cautela en su consumo y a reconsiderar nuevas vías de tratamiento para bloquear este proceso.

El equipo del Instituto del Cáncer Wilmot, liderado por el Dr. Isaac Harris y conformado por los doctores Fabio Hecht, Marco Zocchi, Tom Driver y Joshua Munger, es responsable de este hallazgo, publicado en Nature.

Según bioengineer.org y rochester.edu, el estudio combina análisis de muestras humanas y modelos experimentales de cáncer de mama, y demuestra que las células tumorales sometidas a estrés ambiental utilizan el glutatión disponible en su entorno para suplir su demanda de aminoácidos.

El metabolismo tumoral del glutatión

Las células cancerosas muestran una notable flexibilidad metabólica. En ausencia de nutrientes, son capaces de aprovechar el glutatión extracelular como fuente de aminoácidos, destacando la cisteína.

Este antioxidante, integrado por glutamato, cisteína y glicina, es degradado por enzimas gamma-glutamiltransferasas, lo que permite a los tumores utilizar sus componentes y asegurar su crecimiento incluso cuando otras rutas están bloqueadas por fármacos, como detalla researchgate.net.

La investigación demuestra que altas dosis de suplementos de glutatión pueden convertirse en una fuente de cisteína clave para el metabolismo de tumores sólidos (Foto: Canva)

Según tun.com, la dependencia del glutatión refuerza la resistencia del tumor. Si se interrumpe su catabolismo, como revelan los experimentos de Harris, se ralentiza considerablemente la expansión tumoral, mientras que las células normales dependen menos de esta vía y no se ven tan afectadas.

Nuevas vías terapéuticas y abordajes farmacológicos

Este descubrimiento identifica una vulnerabilidad en el metabolismo tumoral. El equipo, según rochester.edu y biocompare.com, explora inhibidores del glutatión para frenar selectivamente el avance del cáncer, buscando soluciones dirigidas que no comprometan los tejidos sanos.

El químico Tom Driver y el bioquímico Joshua Munger optimizan moléculas capaces de bloquear la absorción de glutatión por las células tumorales. Trabajan en el perfeccionamiento de compuestos existentes, con la meta de combinarlos con tratamientos clásicos y superar las resistencias de tumores agresivos, según informan tun.com y biocompare.com.

En ese sentido, atacar simultáneamente varias vías de alimentación metabólica podría mejorar la eficacia y limitar los efectos adversos.

Peligros del consumo de suplementos antioxidantes

El estudio, recogido por medicaldialogues.in y knowlridge.com, distingue entre la ingesta natural de antioxidantes y el consumo de suplementos en dosis elevadas. “Las personas deben ser cautelosas al tomar suplementos en general, particularmente el glutatión. Tomar una pastilla que no está regulada puede presentar riesgos”, detalla el Dr. Harris, según declaraciones a rochester.edu.

El trabajo liderado por el Dr. Isaac Harris destaca la importancia de repensar el uso de antioxidantes en pacientes con cáncer de mama y otras variantes tumorales

Diferentes fuentes médicas subrayan que consumir frutas y verduras ricas en antioxidantes no representa peligro, pero recurrir a suplementos exógenos y concentrados, especialmente por parte de pacientes oncológicos, podría favorecer la nutrición del tumor y entorpecer la eficacia de los tratamientos.

Los expertos concluyen que la clave está en evitar el uso indiscriminado de suplementos antioxidantes y consultar siempre con profesionales antes de incorporarlos a la dieta.

Implicaciones para diferentes tipos de cáncer

El núcleo experimental de la investigación se centró en el cáncer de mama, pero, según rochester.edu y eltiempomx.com, los investigadores sugieren que este mecanismo podría estar presente en otros tumores sólidos.

Estudiantes y científicos de Wilmot exploran si el metabolismo antioxidante tumoral opera de forma semejante en diversos órganos y subtipos de cáncer, incluyendo variantes agresivas y con limitadas opciones terapéuticas. Los próximos pasos implican desarrollar terapias que ataquen estas rutas de nutrición alternativa, buscando vulnerabilidades universales en la biología del cáncer.

Avanzar en el conocimiento de cómo los tumores obtienen nutrientes ocultos constituye el primer paso para diseñar intervenciones capaces de bloquear sus fuentes metabólicas y debilitar su progresión. Identificar y cerrar estos “comedores” internos es crucial para limitar los recursos del cáncer y frenar su crecimiento.