Investigaciones detallan que el ciclo nasal favorece la protección y la hidratación respiratoria

La alternancia de la respiración, regulada por el hipotálamo, permite que la mucosa nasal se mantenga hidratada y funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternancia natural de la respiración entre una y otra fosa nasal, conocida como ciclo nasal, regula el flujo de aire y contribuye al bienestar diario, según explicó BBC Mundo en un artículo reciente. Este proceso automático, que ocurre cada pocas horas, pasa desapercibido para la mayoría de las personas, aunque resulta esencial para proteger el sistema respiratorio y optimizar la percepción de olores.

El ciclo nasal consiste en que, durante un periodo que se extiende de 1 a 4 horas mientras la persona está despierta, una fosa nasal se convierte en dominante y permite mayor paso de aire, mientras que la otra reduce su flujo. Esta alternancia, regulada por el hipotálamo, favorece que la mucosa nasal se mantenga hidratada y evita el daño derivado del contacto continuo con patógenos y agentes externos, de acuerdo con BBC Mundo y la revista de divulgación científica Popular Science.

Según investigaciones citadas por la revista PLoS One, la duración del ciclo varía considerablemente entre individuos, pero el promedio ronda las 2 horas durante la vigilia y se extiende en el sueño. El fenómeno depende de la acción de tejidos eréctiles en los cornetes nasales que alternan su congestión y descongestión, influenciados por el sistema nervioso autónomo.

Cómo funciona el ciclo nasal

El ciclo nasal no solo cumple una función protectora frente a patógenos, sino que también mejora la capacidad olfativa. La publicación científica Science and Culture detalló que la diferencia en el flujo de aire permite que cada fosa nasal capte moléculas olorosas de manera distinta, lo que amplía el rango de olores detectables.

Ronald Eccles, profesor emérito de la Universidad de Cardiff, explicó: “Las fosas nasales alternan el flujo de aire para dar tiempo de recuperación a cada lado y mejorar la percepción de olores”.

Distintos factores pueden alterar el ciclo nasal. Las infecciones respiratorias, como resfriados y gripes, aumentan la producción de moco y dificultan la alternancia normal. Las alergias, especialmente al polen o los ácaros del polvo, generan inflamación e impiden el funcionamiento adecuado del ciclo, según BBC Mundo.

Además, el uso prolongado de descongestionantes nasales puede provocar una congestión de rebote llamada rinitis medicamentosa.

El ciclo nasal también se ve afectado por la postura corporal. Estudios publicados en PLoS One comprobaron que, al acostarse, la fosa más próxima a la almohada tiende a congestionar, y la gravedad facilita el desplazamiento de secreciones hacia ese lado, dificultando la respiración. Problemas estructurales como el tabique desviado o la presencia de pólipos nasales pueden interrumpir el ciclo y provocar sensación persistente de congestión.

El ciclo nasal mejora la percepción olfativa al facilitar que cada fosa nasal capte diferentes moléculas de olor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alteraciones, causas y consecuencias clínicas

La importancia clínica del ciclo nasal se refleja en el manejo de enfermedades respiratorias y neurológicas. Modificaciones en la periodicidad y amplitud del ciclo pueden asociarse a alteraciones neurológicas, como Parkinson o trastornos del sistema nervioso autónomo, según el equipo del Weizmann Institute of Science, centro de investigación de Israel.

La mayoría de las personas no percibe el ciclo nasal salvo en presencia de congestión anómala. Si una fosa nasal permanece obstruida más de 2 semanas, los especialistas recomiendan consultar a un médico. El mantenimiento de este mecanismo resulta fundamental para la protección del aparato respiratorio y la correcta humidificación, filtración y calentamiento del aire inhalado, tal como puntualizó BBC Mundo.

El ciclo nasal, además de su función respiratoria, proporciona una ventaja evolutiva al mejorar la detección de olores y contribuir a la defensa inmunológica de las vías aéreas, según la revista de divulgación científica Popular Science y el portal especializado Live Science.