¿Por qué la nariz humana tiene dos orificios? La ciencia tiene la respuesta

La existencia de dos orificios nasales en los humanos mejora la eficiencia de la respiración y la percepción de olores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de dos orificios nasales en los seres humanos responde a un mecanismo fisiológico que optimiza la respiración, la percepción de olores y la protección frente a infecciones. Según explican expertos citados por Popular Science, cada fosa nasal cumple funciones diferenciadas y alterna su actividad a lo largo del día, lo que permite que el sistema respiratorio y olfativo opere de manera más eficiente que si existiera un solo conducto.

El ciclo nasal y la alternancia del flujo de aire

El ciclo nasal es un proceso en el que el flujo de aire se alterna entre ambas fosas. Ronald Eccles, profesor emérito de la Cardiff University y fundador del Common Cold Centre, señala en declaraciones recogidas por Popular Science que “el hecho de que tengamos dos orificios nasales no es inusual, como tampoco lo es tener dos ojos o dos oídos. Lo inusual es que los orificios alternen el flujo de aire de un lado a otro. Esto puede permitir que un lado de la nariz descanse”.

Estudios citados por el medio indican que nunca ambos orificios inhalan la misma cantidad de aire al mismo tiempo; cada pocas horas, uno de ellos se vuelve dominante y asume la mayor parte del trabajo respiratorio, mientras el otro reduce su actividad y recupera humedad.

La nariz, a diferencia de la boca, no solo introduce aire en los pulmones, sino que lo filtra, lo humedece y lo calienta hasta alcanzar la temperatura corporal y el 100% de humedad antes de llegar a las vías respiratorias inferiores. Esta preparación resulta esencial para evitar la irritación y la inflamación de los pulmones, funciones que se ven favorecidas por la existencia de dos orificios, ya que el ciclo nasal permite que cada fosa se recupere y mantenga su capacidad de acondicionar el aire.

Diferencias en la percepción de olores

En el ámbito del sentido del olfato, la alternancia en el flujo de aire tiene un impacto directo en la percepción de los olores. Thomas Hummel, director del Centro Interdisciplinario de Olfato y Gusto de la Dresden University of Technology, explica a Popular Science que “no es un solo olor el que percibimos, sino que los químicos se absorben de manera diferente”.

Cuando una fosa nasal está más cerrada, el flujo de aire es más lento, lo que favorece la detección de sustancias que se absorben lentamente. Por el contrario, la fosa más abierta, con un flujo más rápido, es más eficaz para captar compuestos que se disuelven con rapidez. Este mecanismo permite que el cerebro reciba señales distintas de cada lado y las combine, enriqueciendo así la experiencia olfativa.

La existencia de dos orificios nasales también mejora la capacidad para localizar la procedencia de los olores. Matthew Grubb, profesor de neurociencia en el King’s College London, especializado en el sistema olfativo, afirma en Popular Science que “existen pruebas sólidas de que los sistemas nerviosos pueden utilizar la información de ambos orificios para averiguar de dónde proviene un olor”.

Un experimento citado por el medio demostró que, al eliminar la diferencia entre lo que percibe cada fosa nasal, los participantes tardaban más y cometían más errores al seguir un rastro de olor, lo que evidencia la importancia de esta dualidad para la orientación olfativa.

Ventaja ante infecciones y papel esencial

Además de sus funciones en la respiración y el olfato, los dos orificios nasales pueden ofrecer una ventaja frente a las infecciones respiratorias. Durante un resfriado, uno de los orificios suele congestionarse más, mientras el otro asume la mayor parte de la respiración. Esta congestión eleva la temperatura en la cavidad nasal, lo que podría dificultar la reproducción de los virus del resfriado, ya que estos no prosperan en ambientes cálidos.

Aunque el ciclo nasal suele pasar desapercibido, su papel resulta fundamental en el funcionamiento de la nariz. Como destaca Popular Science, la colaboración entre ambos orificios potencia la respiración y el sentido del olfato, mostrando que la anatomía nasal cumple funciones esenciales más allá de la simetría.