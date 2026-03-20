Ciencia

Diabetes tipo 2: 30 minutos de ejercicio a diario reducen la resistencia a la insulina en adolescentes, afirma un estudio

La investigación realizada por la American Heart Association y basada en datos de más de 800 jóvenes demuestra que pequeños cambios en los hábitos diarios tienen un impacto significativo en los mecanismos que controlan el azúcar en sangre y el riesgo futuro de complicaciones

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Un informe de la American
Un informe de la American Heart Association revela que sustituir 30 minutos de sedentarismo por ejercicio intenso disminuye hasta un 15% la resistencia a la insulina en adolescentes (Créditos: Freepik)

Pasar más tiempo en movimiento —o incluso dormir mejor— podría marcar una diferencia significativa en la salud metabólica de los adolescentes. Un análisis de la American Heart Association indica que reemplazar apenas 30 minutos diarios de sedentarismo por ejercicio moderado a vigoroso puede reducir la resistencia a la insulina hasta en un 15%, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2.

Si ese mismo tiempo se destina a dormir, la mejora también existe, aunque en menor medida: alrededor de un 5%. En ambos casos, se trata de cambios simples en la rutina que pueden tener efectos medibles en el organismo.

Por qué importa la resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina es una condición en la que el cuerpo pierde eficacia para utilizar esta hormona, encargada de regular el nivel de azúcar en sangre. Cuando esto ocurre, el organismo necesita producirla en mayor cantidad para compensar, lo que con el tiempo puede derivar en diabetes tipo 2.

El estudio muestra que este proceso puede atenuarse con modificaciones cotidianas. En particular, el ejercicio de mayor intensidad —como correr, nadar o practicar deportes— resultó mucho más efectivo que actividades suaves.

La investigación destaca que los
La investigación destaca que los adolescentes dedican cerca del 48% de su día a actividades sedentarias, revisando la importancia de pequeños cambios en sus rutinas (Créditos: Freepik)

Los resultados indican que no todo movimiento produce el mismo efecto. Mientras que las actividades livianas no mostraron mejoras significativas, el ejercicio más exigente sí logró reducciones claras en este indicador metabólico.

“Lo más llamativo fue la magnitud del efecto con un cambio tan pequeño en la rutina diaria”, señaló Soren Harnois-Leblanc, autor principal del trabajo.

El descanso también juega un papel relevante. Aunque su impacto es menor, sumar tiempo de sueño contribuye a mejorar la respuesta del organismo frente a la glucosa.

Un problema cotidiano: el exceso de sedentarismo

El informe advierte que gran parte del día de los adolescentes transcurre con bajo nivel de movimiento. En promedio, pasan cerca del 48% del tiempo —unas 11,5 horas— en actividades sedentarias, ya sea en la escuela, en traslados o frente a pantallas.

El ejercicio intenso, como correr,
El ejercicio intenso, como correr, nadar o practicar deportes, resultó mucho más efectivo que la actividad física ligera para reducir la resistencia a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño ocupa aproximadamente un tercio del día, mientras que el ejercicio intenso representa solo una proporción mínima. Este desequilibrio ayuda a entender por qué pequeños cambios en la rutina pueden tener un impacto relevante.

La investigación se basó en datos del Project Viva, un seguimiento a largo plazo de la salud de niños y sus madres en Estados Unidos. Participaron más de 800 adolescentes de entre 12 y 17 años, quienes utilizaron acelerómetros de muñeca durante una semana para registrar su nivel de actividad y patrones de descanso.

La resistencia a la insulina se estimó mediante el modelo HOMA-IR (una medida basada en niveles de glucosa e insulina en ayunas que permite evaluar cómo responde el organismo).

Además, los investigadores aplicaron un enfoque estadístico que analiza cómo se distribuye el tiempo a lo largo del día, lo que permitió simular qué ocurre al reemplazar periodos de inactividad por otras conductas.

Qué recomiendan los especialistas

Reemplazar parte del tiempo sedentario
Reemplazar parte del tiempo sedentario por dormir mejor también mejora la salud metabólica, aunque en menor medida, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos resultados, la American Heart Association sugiere aumentar el movimiento diario e incorporar hábitos de descanso más saludables.

En la práctica, esto puede implicar integrar el ejercicio a la vida social —por ejemplo, a través de deportes o actividades al aire libre— y mejorar las rutinas nocturnas, reduciendo el uso de pantallas antes de dormir y manteniendo horarios regulares.

“Estos hallazgos muestran que incluso cambios modestos pueden traducirse en beneficios concretos para la salud a largo plazo”, explicó Kershaw Patel, referente de la American Heart Association.

Si bien el estudio no demuestra una relación causal directa, sí refuerza la idea de que la forma en que se distribuyen las horas del día influye en la salud metabólica.

En este sentido, no se trata solo de hacer más ejercicio, sino de reorganizar el tiempo cotidiano. Cambios pequeños, sostenidos en el tiempo, podrían reducir el riesgo de enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida.

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