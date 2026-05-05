Cómo el cuerpo procesa los nutrientes según el horario de las comidas

Estudios internacionales destacan que el horario de las comidas influye directamente en el peso corporal y la salud metabólica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones científicas, como las realizadas por la Universidad de Harvard y publicadas en la revista científica Nature, han demostrado que el horario de las comidas incide directamente en el peso corporal y la salud metabólica. Expertos en nutrición y metabolismo de instituciones internacionales coinciden en que no solo influyen los alimentos elegidos, sino también el momento del día en que se consumen. El cuerpo humano responde a los ritmos circadianos, un sistema biológico que organiza funciones como el metabolismo, la producción hormonal y la digestión en ciclos de 24 horas.

Estudios recientes, como los divulgados en la revista científica Nature, indican que consumir la mayor parte de las calorías temprano durante el día facilita la regulación del peso y mejora la sensibilidad a la insulina. Especialistas recomiendan desayunar temprano, almorzar en un horario regular y cenar antes de las 20:00. Esta rutina permite que el metabolismo procese los nutrientes de manera más eficaz y disminuye el almacenamiento de grasa durante el período nocturno, cuando la actividad metabólica baja de forma natural.

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Ingerir alimentos en las últimas horas del día o poco antes de dormir se relaciona con incrementos en el índice de masa corporal y una mayor probabilidad de presentar complicaciones metabólicas, como la resistencia a la insulina o dificultades en la reducción del peso. Diversos estudios sugieren que evitar cenar tarde y preferir comidas de fácil digestión por la noche contribuye a una mejor regulación del apetito, favorece el descanso nocturno y ayuda en el control del peso a largo plazo.

Los expertos aconsejan ajustar los horarios de las comidas a los ritmos internos del organismo y promover hábitos alimentarios estructurados. Este enfoque puede formar parte de programas de salud pública y recomendaciones nutricionales, especialmente en regiones donde el sobrepeso y la obesidad son desafíos crecientes.

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La adaptación de las pautas de alimentación a los relojes biológicos internos ha sido objeto de análisis en universidades y organismos de salud pública. El interés de la Universidad de Harvard en la crononutrición y el impacto de las comidas nocturnas ha propiciado nuevas líneas de investigación en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Cenar antes de las 20:00 reduce el riesgo de almacenar grasa y contribuye a una mejor utilización de la energía metabólica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, expertos del Instituto Karolinska en Suecia han detectado que el metabolismo basal y la eficiencia en la utilización de la glucosa cambian según el momento de la ingesta. Las investigaciones confirman que cenar temprano no solo incide en el peso, sino también en el perfil glucémico, factor crucial para las personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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Efectos del horario de las comidas según estudios internacionales

La revista científica Nature difundió en 2023 un metaanálisis con más de 50 mil adultos provenientes de 15 países. En él, se identificó que quienes distribuyen la mayor parte de las calorías antes de las 15:00 muestran mejores resultados en la reducción del peso y el control de la glucosa. Además, estos participantes reportan menor sensación de hambre nocturna y episodios de insomnio asociados a digestiones fuera de horario.

El Centro de Investigación en Nutrición Humana y Metabolismo (Boston, Estados Unidos) señaló en una publicación que la sincronía entre los horarios alimentarios y el ciclo de luz y oscuridad favorece la utilización eficiente de la energía. Según el investigador principal, “adelantar la cena hasta dos horas puede reducir el riesgo de almacenar grasa en la noche y mejorar la sensibilidad metabólica”.

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Por su parte, el Consejo Europeo para la Alimentación informó que, en países con costumbres como la siesta o comidas nocturnas, el ajuste progresivo de los horarios puede contribuir a campañas de prevención contra el aumento del índice de masa corporal en la población adulta.

En América Latina, médicos de la Asociación Argentina de Nutrición han propuesto campañas específicas para promover el consumo de cenas ligeras antes de las 20:00, buscando reducir la incidencia de problemas asociados al desorden de los horarios alimentarios, como la obesidad infantil y la resistencia a la insulina.

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Desafíos culturales y recomendaciones de salud pública

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ya incluyen guías sobre la crononutrición como estrategia clave contra el sobrepeso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación del ritmo de las comidas a las recomendaciones internacionales representa un reto en regiones donde las cenas tardías forman parte de la vida social y familiar. Sin embargo, las campañas enfocadas en la educación nutricional muestran resultados alentadores: en comunidades que han planeado los horarios alimentarios, se observa una disminución de indicadores de sobrepeso en menores y adultos jóvenes.

Médicos del Instituto Nacional de Salud Pública de México subrayan que los programas de regulación de horarios alimentarios deben ser culturalmente sensibles para alcanzar mayor impacto. Por ejemplo, ajustar poco a poco la hora de la última comida y fomentar actividades familiares que no giren solo en torno a la alimentación nocturna.

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En este sentido, los expertos recalcan: “El horario de la alimentación es tan relevante como el tipo y la cantidad de alimentos”. Por ello, las políticas de prevención y las guías de organismos como la Organización Mundial de la Salud ahora incorporan sugerencias específicas sobre la distribución de las comidas a lo largo del día.

Así, la implementación de estrategias públicas y personales centradas en la crononutrición emerge como una línea prometedora en el combate contra el sobrepeso y la obesidad a escala global.

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