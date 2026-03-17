Ciencia

Cómo las hormonas deciden el peso y la reacción al estrés: lo que revelan los últimos estudios endocrinológicos

El equilibrio entre glándulas como la tiroides, el páncreas y las suprarrenales determina no solo la facilidad para ganar o perder peso, sino también la respuesta del cuerpo ante el estrés. Nuevas investigaciones explican cómo los desajustes hormonales pueden dificultar el control del apetito y favorecer la acumulación de grasa abdominal

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El páncreas controla los niveles
El páncreas controla los niveles de glucosa a través de la insulina y, en casos de resistencia, favorece el almacenamiento de grasa y la obesidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glándula tiroides regula el metabolismo a través de las hormonas T3 y T4. Alteraciones en sus niveles pueden provocar fluctuaciones de peso, aunque el tratamiento del hipotiroidismo no garantiza una reducción significativa del peso corporal. Susan Williams, endocrinóloga de la Cleveland Clinic, afirma: “La mayoría de las personas con hipotiroidismo tratado logran estabilizar su peso, pero la pérdida adicional depende de otros factores metabólicos y del estilo de vida”.

Tiroides, páncreas y regulación hormonal

El páncreas es responsable de la producción de insulina, hormona que maneja los niveles de glucosa en la sangre y participa en el almacenamiento de grasa. Según datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la resistencia a la insulina frecuente en personas con obesidad conlleva una tendencia a acumular grasa y a experimentar dificultades para perder peso.

Estrés y glándulas suprarrenales

Las glándulas suprarrenales secretan cortisol, conocido como la “hormona del estrés”. De acuerdo con el análisis de la Cleveland Clinic, la exposición crónica a altos niveles de cortisol favorece la acumulación de grasa visceral y puede alterar el apetito, especialmente en situaciones de estrés prolongado. Katarzyna Ziomber, investigadora, en un artículo publicado en el repositorio biomédico PMC, afirma que la respuesta al estrés presenta componentes biológicos distintos en hombres y mujeres, lo que repercute en la distribución y el aumento de peso.

Papel del tejido adiposo

El tejido adiposo produce leptina, hormona que informa al cerebro sobre el nivel de reservas energéticas. En la obesidad, la resistencia a la leptina dificulta la regulación del apetito y del peso corporal, como detalla el equipo de Brown Health en su revisión sobre metabolismo y hormonas.

Sistema gastrointestinal y control endocrino central

La exposición crónica al
La exposición crónica al cortisol, generado por las glándulas suprarrenales, incrementa la grasa visceral y altera el apetito durante el estrés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema gastrointestinal produce compuestos como la grelina, el GLP-1 y el GIP, que influyen directamente en la sensación de hambre y saciedad. Investigaciones recientes avaladas por la Cleveland Clinic han llevado al desarrollo de tratamientos farmacológicos basados en agonistas del GLP-1 para el control de la obesidad.

El hipotálamo y la glándula pituitaria coordinan el funcionamiento del resto del sistema endocrino, integrando señales hormonales y regulando tanto el apetito como la respuesta al estrés. El NIH indica que ajustan la producción de hormonas en función del estado energético y emocional del organismo.

Efectos del estrés sostenido

Estudios científicos publicados en el repositorio biomédico PMC y la base de datos científica PubMed documentan que el estrés sostenido no solo eleva los niveles de cortisol, sino que también altera la producción de otras hormonas como la insulina, la leptina y las hormonas sexuales. Estos cambios pueden explicar la tendencia a acumular grasa abdominal y la dificultad para perder peso en contextos de alta presión emocional.

Impacto del ritmo circadiano en la función hormonal

La desregulación del ritmo circadiano, provocada por alteraciones en los ciclos de sueño y vigilia, afecta la secreción de hormonas relacionadas con el metabolismo y el estrés. Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, dormir menos de seis horas por noche incrementa los niveles de cortisol y disminuye la sensibilidad a la insulina, favoreciendo la acumulación de grasa abdominal y dificultando el control del peso.

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