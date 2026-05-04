Fin de la prohibición para vapeadores: todo lo que hay que saber sobre los efectos en la salud

El cardiólogo Sebastián Schanz advirtió sobre la necesidad de evitar que nuevos consumidores, especialmente jóvenes, accedan a productos de tabaco y vapeo.

En una entrevista exclusiva con Sebastián Schanz, cardiólogo especializado en electrofisiología, el especialista analizó la reciente decisión del Gobierno argentino de derogar la prohibición de importación, comercialización y publicidad de vapeadores, productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. El tema fue abordado en el programa Infobae a las 9, donde Schanz profundizó sobre los riesgos, los cambios en los hábitos sociales y las implicancias para la salud pública.

Durante el diálogo con el staff de Infobae a las 9 —compuesto por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, Schanz sostuvo: “Como médicos tenemos una consigna número uno, que es evitar que haya nuevos consumidores de tabaco, de tabaquismo, fumadores. Pero se prueban distintas estrategias que buscan reducir el impacto, el daño que produce el tabaquismo, no tener nuevos fumadores, ayudar a los que ya fuman a que dejen”.

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El especialista consideró que el nuevo marco legal “crea un marco regulatorio para controlar que no haya circuitos informales y también para pedir más control a la composición de esos productos”.

El nuevo marco legal y el fin de la prohibición

La derogación de la prohibición vigente durante quince años supone un giro en la política sanitaria y comercial. “Esto es una noticia que cambia mucho el marco regulatorio existente hasta el momento y que deroga una disposición que estaba vigente, que tenía que ver con la prohibición de importar vapeadores, distribuir, comercializar, publicidad”, introdujeron los conductores del programa, al señalar que la medida “impidió no solo el desarrollo de un negocio de las tabacaleras, pero lo que sobre todo hizo fue que prolifere el consumo clandestino y contrabandeado de estas sustancias”.

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Tras quince años de prohibición, la nueva normativa regula la importación, comercialización y publicidad de vapeadores y productos de nicotina en Argentina

Schanz advirtió que “la política prohibicionista en los últimos quince años generó un descontrol”, y detalló: “Todos presenciamos, fundamentalmente personas jóvenes, que se inician en el consumo del vapeo como si fuera algo inocuo, algo divertido, algo social, sin ningún tipo de control. Y eso en el marco de una supuesta prohibición”.

El médico sostuvo que el cambio regulatorio tiene potencial para modificar hábitos de “siete millones de personas fumadores adultos en la Argentina”, y que la legalidad genera además “posibilidades de recaudación impositiva muchísimo más interesantes para las arcas públicas”. Precisó que el nuevo marco prevé la certificación de productos por parte de ANMAT o el Ministerio de Salud, superando la situación previa en la que “algunos estaban prohibidos y otros se encontraban en una especie de limbo legal”.

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Restricción, regulación y el ejemplo internacional

El cardiólogo destacó la experiencia internacional: “En general, las conductas más prohibitivas, el ejemplo clásico es la ley seca de Estados Unidos con el alcohol, han mostrado que favorecen el comercio ilegal, que el consumo no se reduzca. Y con el tabaquismo ocurre lo mismo. Veníamos escondiendo, yo digo, la basura debajo de la alfombra”.

Al ser consultado sobre si la regulación es una buena noticia, Schanz matizó: “Es un tema controvertido porque son políticas de salud que tienen una buena intención y después uno tiene que ver los resultados. Pero si comparamos con lo que pasó en otros países, ejemplo son países como Japón, donde esto está regulado y controlado ya hace más de diez años, en general son países que reducen el tabaquismo”.

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Aclaró que “cada país tiene una situación distinta, cultural, social, económica distinta. Por lo tanto, no sabemos hacia dónde va esto. Pero en general, las conductas restrictivas, prohibitivas, donde uno se desentiende del problema, no han resultado en beneficios en un impacto sobre salud”.

Los riesgos del vapeo: la mirada médica sobre la adicción y la salud pública

Schanz señaló que la legalización permitirá mayor control sobre la composición de los productos y reducirá el circuito clandestino

El equipo de Infobae a las 9 consultó a Schanz sobre los riesgos específicos de los vapeadores, sobre todo en jóvenes y adolescentes.

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“Para demostrar los daños del cigarrillo pasaron cincuenta años, que necesitamos sumar evidencias para ver el impacto que tuvo. Y hoy es indiscutible el daño vinculado al cigarrillo, que en parte está dado por la nicotina, pero mayormente está dado por la combustión que se produce en el cigarrillo convencional”, explicó el cardiólogo. Detalló que, en el caso de los dispositivos electrónicos, “en la forma de combustión del cigarrillo, donde se alcanzan alrededor de ochocientos grados centígrados, hay una producción inmensa de tóxicos. En el calentamiento de los cigarrillos electrónicos, más o menos son doscientos grados centígrados. Hay una pirólisis muchísimo menor. Entonces, se generan menos sustancias tóxicas. Ahora, no es cero sustancias tóxicas”.

Schanz subrayó que “hay un noventa por ciento de reducción de marcadores de daño” en relación a los cigarrillos convencionales, pero advirtió: “No puedo decir que esto es inocuo. Tengo que predecir que por lo menos es sumamente adictivo, porque la nicotina estimula nuestro centro de recompensa en el cerebro, libera dopamina y vamos a necesitar nuevamente nicotina. Eso ya es suficiente para que yo esté totalmente en contra de que alguien inicie nuevamente un consumo que es adictivo”.

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En cuanto al uso de vapeadores como alternativa para quienes ya fuman, Schanz afirmó: “En pacientes que ya fuman, yo lo podría elegir, lo debería elegir. Eso hace, por ejemplo, Reino Unido. Pacientes que fuman lo ayudan a cambiar a estas otras formas. No son formas de abandono del tabaquismo, pero sí es una ayuda para que haya menor daño vinculado a la combustión que produce el cigarrillo”.

Insistió en que “vos no fumás, yo no te voy a decir consumí esto porque es menos riesgo. No tengo evidencias para eso y quizás hay un daño”.

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Schanz señaló que la legalización permitirá mayor control sobre la composición de los productos y reducirá el circuito clandestino

El consumo adolescente y el marketing dirigido

El cardiólogo enfatizó la necesidad de políticas públicas para frenar el acceso a menores: “Todas las políticas que se puedan hacer para disminuir el tabaquismo me parecen beneficiosas. Esta es un cambio de paradigma normativo, legal, que esperemos funcione. Pero en otros países funcionó. No somos Japón, pero…”. Y agregó: “Nuestro objetivo es que no haya nadie nuevo fumando ninguna de estas formas”.

Schanz sostuvo que “no puede aseverar que sea la prohibición la que causó todo este problema”, pero reconoció que “fueron diez años de experiencia donde el fenómeno social fue en crecimiento. Hay más inquietud en los adolescentes y niños para el inicio de este consumo de vapes, esta idea de que es más inocuo y que la prohibición no hizo nada”.

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La legalización, según Schanz, abre la puerta a nuevas estrategias de control y recaudación: “El marco regulatorio le da posibilidades de recaudación impositiva muchísimo más interesantes para las arcas públicas”. Sin embargo, insistió en la importancia de una fiscalización efectiva para evitar que el problema se traslade al circuito formal.

Consultado sobre el consumo pasivo, explicó: “En principio, hay menos consumo pasivo que el cigarrillo convencional, pero las evidencias no son categóricas en esto. Por lo tanto, en general, los lugares donde se restringe el fumar el cigarrillo convencional también son lugares para la restricción del consumo de estos vapers”.

Finalmente, Schanz ilustró la dificultad de abandonar la adicción con una historia personal: “Fui a visitar una colega con EPOC hace poco a una terapia intensiva. Ella es médica y no puede dejar el cigarrillo. Yo pienso cómo puedo ayudarla a ella. Ella consume tabaquismo habitual y pienso que estas alternativas en una persona que no va a dejar el cigarrillo son razonables”.

La entrevista completa con Sebastián Schanz

Se deroga la disposición que prohibía la importación y comercialización de vapeadores. Esta nueva normativa busca formalizar el consumo, aplicar controles de calidad y generar recaudación impositiva. Un especialista en cardiología explica los pros y contras de esta medida y el objetivo de reducir los daños asociados al tabaquismo

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