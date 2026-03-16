El café bajo la lupa: cuál es su verdadero impacto en la inflamación, según un experto

Especialista en nutrición Carlos de Miguel destaca que los polifenoles del café contribuyen a reducir la inflamación celular en una dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el café y la inflamación genera debate entre quienes buscan una alimentación saludable. De acuerdo con el análisis del especialista en nutrición Carlos de Miguel, el café puede tener efectos tanto inflamatorios como antiinflamatorios, dependiendo de la cantidad consumida y de las características individuales de cada persona.

El experto explica que el café contiene compuestos bioactivos como los polifenoles, que poseen propiedades antiinflamatorias y podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas asociadas con procesos inflamatorios.

El consumo moderado de café puede integrarse en una dieta antiinflamatoria, ya que algunos de sus componentes contribuyen a combatir la inflamación celular. Sin embargo, De Miguel advierte que el efecto puede variar según la sensibilidad de cada individuo a la cafeína y a otros compuestos del café.

En algunos casos, el abuso de la bebida podría desencadenar una respuesta inflamatoria, especialmente en personas con predisposición a problemas digestivos o metabólicos. El café, gracias a su contenido de antioxidantes y polifenoles, puede aportar beneficios en la lucha contra la inflamación cuando se consume con moderación, pero el exceso puede promover efectos contrarios; la clave está en la cantidad y en la respuesta individual de cada organismo.

El efecto antiinflamatorio o inflamatorio del café depende del consumo moderado y de la sensibilidad individual a la cafeína y otros compuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre café regular y café descafeinado en la dieta antiinflamatoria

La elección entre café regular y descafeinado representa una cuestión en el contexto de una dieta antiinflamatoria. Carlos de Miguel señala que ambos tipos de café contienen polifenoles y antioxidantes, compuestos que pueden contribuir a reducir la inflamación en el organismo. Sin embargo, la presencia o ausencia de cafeína marca una diferencia en la respuesta fisiológica de quienes los consumen.

El café descafeinado ofrece una alternativa para quienes son sensibles a la cafeína o buscan evitar la estimulación del sistema nervioso. De Miguel aclara que el proceso de descafeinización consiste en eliminar la mayor parte de la cafeína, generalmente utilizando agua, solventes orgánicos o dióxido de carbono, pero no elimina los compuestos antioxidantes ni los polifenoles, por lo que esta variante puede mantener su potencial antiinflamatorio. La elección entre uno y otro depende de la tolerancia individual y de las necesidades personales de salud.

Para las personas que experimentan efectos secundarios con la cafeína, el café descafeinado permite disfrutar de los beneficios antiinflamatorios sin el riesgo de sufrir alteraciones en el descanso o el ritmo cardíaco. Quienes siguen una dieta antiinflamatoria pueden optar por cualquiera de las dos opciones, siempre que ajusten la cantidad y observen la reacción de su organismo.

Carlos de Miguel recomienda limitar el consumo de café a entre 1 y 2 tazas al día para evitar efectos adversos como ansiedad e insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cantidad recomendada de café y riesgos del consumo excesivo

La moderación en el consumo de café es una recomendación constante en las pautas de Carlos de Miguel. Sugiere que la cantidad ideal suele situarse entre 1 y 2 tazas al día, aunque esta cifra puede variar según la tolerancia y las condiciones particulares de cada persona. El experto advierte que excederse en la cantidad diaria puede traer consecuencias negativas, como insomnio, alteraciones en el ritmo cardíaco y problemas digestivos.

El consumo excesivo de café puede provocar una sobreestimulación del sistema nervioso, derivando en nerviosismo y ansiedad. Además, para quienes padecen afecciones gástricas, el abuso de esta bebida podría agravar los síntomas. La recomendación principal es prestar atención a las señales del cuerpo y ajustar la ingesta según la respuesta individual, evitando siempre el consumo elevado y prolongado.

Diferencias entre inflamación y activación por cafeína

En su análisis, Carlos de Miguel distingue entre el concepto de inflamación y el de activación inducida por la cafeína. Señala que la activación hace referencia al efecto estimulante que la cafeína produce en el sistema nervioso central, lo cual puede aumentar la alerta y la energía temporalmente. Este fenómeno no debe confundirse con la inflamación, que es una respuesta biológica a daños o agresiones en los tejidos.

La activación por cafeína puede resultar beneficiosa en determinadas circunstancias, como al iniciar el día o frente a tareas que requieren concentración. Sin embargo, esta respuesta no implica necesariamente un proceso inflamatorio en el organismo. La inflamación, en cambio, responde a mecanismos más complejos y sostenidos, relacionados con la presencia de compuestos que afectan las células y los tejidos de manera prolongada.

La activación inducida por la cafeína se diferencia de la inflamación, ya que estimula temporalmente el sistema nervioso sin afectar los tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre el momento óptimo para tomar café después de despertarse

Respecto al momento adecuado para tomar café, Carlos de Miguel recomienda esperar un tiempo tras despertarse antes de ingerir la primera taza. Sostiene que este retraso permite que el organismo active de forma natural sus mecanismos de alerta y energía, sin depender de la cafeína desde el primer instante del día.

La sugerencia es dejar pasar al menos media hora después de levantarse para que el cuerpo estabilice sus niveles de cortisol y se beneficie mejor de los efectos del café. De este modo, se favorece una mayor eficacia en la activación y se reduce el riesgo de generar tolerancia a la cafeína.

Este enfoque busca evitar que el organismo desarrolle una dependencia habitual de la cafeína para ponerse en marcha cada mañana. Según explica De Miguel, aprovechar los ritmos biológicos naturales ayuda a que la cafeína resulte más efectiva cuando finalmente se consume, y puede disminuir la necesidad de aumentar progresivamente la dosis diaria. Además, este hábito contribuye a mantener la calidad del sueño y a evitar fluctuaciones bruscas de energía a lo largo del día.