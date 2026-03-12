Descubren que un marcador sanguíneo del Alzheimer ayuda a detectar enfermedades cardíacas y renales

Un biomarcador sanguíneo utilizado en el Alzheimer resulta igualmente útil para diagnosticar amiloidosis cardíaca y renal, según un estudio europeo publicado en Nature Medicine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente avance demuestra que un biomarcador sanguíneo clave en el Alzheimer puede servir también para identificar enfermedades cardíacas y renales asociadas a la amiloidosis.

Investigadores del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE) y el Instituto Hertie de Investigación Clínica del Cerebro, junto a equipos de Alemania, Italia y Países Bajos, comprobaron que la proteína tau fosforilada, empleada en el diagnóstico temprano del Alzheimer, se encuentra igualmente elevada en personas con amiloidosis sistémica cardíaca y renal, según Nature Medicine y Medicina Natural.

Nuevas pruebas revelan que el aumento de tau fosforilada en sangre, anteriormente considerado exclusivo del Alzheimer, también aparece en dos formas frecuentes de amiloidosis sistémica: la amiloidosis por transtiretina y la de cadena ligera de inmunoglobulina.

Este hallazgo amplía el alcance del biomarcador, permitiendo detectar trastornos cardíacos y renales vinculados a depósitos de amiloide mediante análisis de sangre, lo que podría sustituir procedimientos invasivos como biopsias.

Especialistas alertan que la tau fosforilada no es exclusiva del Alzheimer y recomiendan utilizar un panel de biomarcadores para evitar errores diagnósticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación analizó muestras de 280 personas mayores procedentes de centros en Europa. Los resultados mostraron que los niveles de tau fosforilada son significativamente superiores en pacientes con amiloidosis sistémica, incluso tras ajustar variables como edad, sexo y función renal.

Esta elevación no se limita al Alzheimer y refleja una respuesta ante la acumulación de proteínas mal plegadas en órganos como el corazón y los riñones. Así lo señalan los autores en Nature Medicine, quienes detallan que la tau también se expresa fuera del cerebro, incluyendo nervios periféricos y tejido cardiaco.

El biomarcador del Alzheimer revela nuevas aplicaciones clínicas

El hallazgo de la tau fosforilada como marcador común abre nuevas vías para el diagnóstico precoz de amiloidosis cardíaca, renal y polineuropatía asociada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el DZNE, la acumulación de amiloide puede desencadenar un estrés celular que induce la liberación de tau fosforilada en sangre. Estudios tanto en animales como en humanos respaldan que esta respuesta ocurre en diversos órganos, no únicamente en el sistema nervioso central.

El estudio demostró que los valores elevados de tau fosforilada se presentan en distintos escenarios de amiloidosis cardíaca y renal. Analizando todas las cohortes, los investigadores comprobaron que los resultados permanecen sólidos tras corregir por edad, sexo y función renal, lo que refuerza el valor del biomarcador para señalar procesos amiloides más allá del cerebro, según Nature Medicine.

Especialistas del DZNE explican que la proteína tau no es exclusiva del sistema nervioso central y que su expresión en tejidos periféricos y órganos como el miocardio y el riñón puede justificar su presencia aumentada ante daño amiloide.

Aplicaciones diagnósticas y limitaciones para el Alzheimer

Aunque los expertos reconocen el potencial del biomarcador para la detección temprana, advierten sobre la limitación de la tau fosforilada para identificar de manera exclusiva el Alzheimer. “Los niveles sanguíneos de pTau no son un marcador específico, por lo que se deben considerar datos adicionales al diagnosticar la enfermedad de Alzheimer o evaluar su progresión”, señaló Mathias Jucker, del DZNE, en declaraciones recogidas por Medicina Natural.

Se recomienda que este análisis se incorpore en un panel más amplio de ensayo de biomarcadores. Una interpretación aislada podría llevar a errores diagnósticos, especialmente en personas mayores o en quienes manifiestan síntomas de polineuropatía.

El equipo de investigación subraya que, si bien las concentraciones de tau fosforilada aumentan en estadios tempranos del Alzheimer, este mismo patrón puede observarse en la amiloidosis sistémica. Por tanto, la valoración clínica debe contextualizar estos resultados junto a otras pruebas para descartar errores diagnósticos.

Además, el biomarcador resulta valioso para diferenciar la polineuropatía asociada a amiloidosis —una afección que provoca hormigueo y adormecimiento en las extremidades— de la que tiene otras causas. Según Nature Medicine, solo los casos de polineuropatía derivados de amiloidosis muestran una elevación de tau fosforilada, recurso útil para el diagnóstico diferencial.

Implicaciones para el diagnóstico de enfermedades cardíacas y renales

La proteína tau se expresa en órganos como el corazón, los riñones y nervios periféricos, lo que explica su valor en enfermedades amiloides más allá del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio demuestra que la identificación de tau fosforilada en sangre puede agilizar el diagnóstico temprano de amiloidosis cardíaca y renal y de polineuropatía secundaria a estos trastornos. Hasta la fecha, la confirmación de estos cuadros requería métodos invasivos como biopsias o gammagrafía ósea, especialmente en la variante por transtiretina, según información publicada en Nature Medicine.

Las pruebas multicéntricas arrojaron cifras destacadas: un área bajo la curva de 0,82, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 80% para discriminar entre amiloidosis y controles, de acuerdo a los datos publicados en Nature Medicine. Este desempeño se confirmó en distintos grupos europeos, lo que avala el uso potencial del biomarcador sanguíneo en la detección de amiloidosis sistémica antes de la aparición de síntomas graves.

Investigadores sugieren que futuras mejoras en los inmunoensayos permitirán distinguir entre variantes periféricas y cerebrales de tau, aumentando la especificidad diagnóstica en la diferenciación de Alzheimer frente a enfermedades por amiloidosis cardíaca o renal.

La utilización de la tau fosforilada como marcador común para Alzheimer y amiloidosis facilitaría la detección precoz y ayudaría tanto a confirmar como a descartar casos dudosos en situaciones donde otros test clínicos resultan poco concluyentes.

Estos avances modifican la interpretación del biomarcador tau fosforilada, mostrando que su incremento no es exclusivo del Alzheimer, sino que también indica la posible presencia de enfermedades amiloides fuera del cerebro. El hallazgo invita al personal clínico a adoptar un enfoque más integral en la evaluación diagnóstica y sugiere nuevas rutas para detectar y tratar estos trastornos.