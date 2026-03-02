Cómo el aceite de oliva cambia la alimentación saludable en casa

El aceite de oliva extra virgen eleva el valor nutricional de las verduras al saltearlas, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar aceite de oliva extra virgen al cocinar verduras, ya sea al horno o en freidora de aire, puede incrementar de manera significativa su valor nutricional, según un estudio divulgado por el portal estadounidense Verywell Health.

Esta investigación posiciona al aceite de oliva como un aliado clave para quienes buscan alternativas más saludables y sabrosas en su dieta.

El estudio que respalda los beneficios del aceite de oliva

El estudio, realizado por investigadores en Chile y publicado en la revista científica Foods, analizó cómo la cocción de hamburguesas vegetales modifica sus propiedades nutricionales.

Investigadores de Chile demuestran que cocinar vegetales con aceite de oliva y técnicas como horno o freidora de aire mejora los perfiles nutricionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se prepararon 42 porciones, dividiéndose entre aquellas cocinadas con media cucharadita de aceite de oliva extra virgen, empleando técnicas de horneado, freidora de aire y fritura profunda, y muestras sin aceite, tanto crudas como cocidas.

Los resultados demostraron que la adición de aceite, junto al horneado o la freidora de aire, genera alimentos con mejor perfil nutricional.

De acuerdo con Verywell Health, los datos revelan que estas técnicas aumentan las grasas saludables, incrementan los antioxidantes, disminuyen las grasas saturadas y contribuyen a mantener la calidad de las proteínas en los vegetales cocidos. Así, los platos elaborados con este método resultan más nutritivos para el consumidor.

Las grasas saludables y antioxidantes presentes en el aceite de oliva protegen los nutrientes y potencian los beneficios de una dieta mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kara Bates, dietista clínica de Keck Medicine of USC, señaló al medio que el estudio confirma que hornear o emplear la freidora de aire con aceite de oliva extra virgen mejora el perfil nutricional de los alimentos vegetales.

Asimismo, Bates subrayó que este método adquiere especial relevancia para quienes priorizan la salud en su dieta habitual.

El rol del aceite de oliva en la absorción de nutrientes

El mecanismo detrás de este efecto radica en la capacidad del aceite de oliva para proteger nutrientes sensibles al calor y facilitar la absorción de vitaminas liposolubles.

Alissa Rumsey, dietista y autora, precisó a Verywell Health que el aceite de oliva contiene antioxidantes que resguardan los nutrientes de las verduras y reducen la formación de compuestos dañinos durante la cocción.

Hornear o utilizar freidora de aire reduce la cantidad de grasa añadida frente a la fritura tradicional, optimizando la salud en cada plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y añadió que la grasa del aceite favorece la absorción eficiente de vitaminas A, D, E y K, así como de carotenoides y otros antioxidantes presentes en los alimentos vegetales.

Vale destacar que récnicas como el horneado y la freidora de aire ofrecen ventajas frente a la fritura tradicional, ya que implican una menor absorción de aceite.

Recomendaciones prácticas para sumar sabor y salud

Expertos aconsejan incorporar aceite de oliva extra virgen en la preparación de calabaza, zanahorias y otros vegetales para potenciar sabor y nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

A modo de recomendación, expertas como Bates sugieren preparar en freidora de aire vegetales como calabaza, coliflor, calabacín, camote y zanahorias con una pequeña cantidad de aceite de oliva extra virgen. Para quienes buscan optimizar su dieta, esta opción permite sumar sabor y nutrientes de forma sencilla en las comidas cotidianas.

Rumsey enfatiza la importancia de elegir siempre aceite de oliva extra virgen por su aporte de antioxidantes y grasas saludables, elementos fundamentales de la dieta mediterránea asociada al bienestar general.

Como alternativa, preparar papas en freidora de aire con un toque de aceite de oliva extra virgen constituye una opción sabrosa y saludable. El pollo ligeramente empanizado o rebozado también puede dorarse al horno o en la freidora de aire, logrando una textura crujiente y proteínas de calidad sin el exceso de grasa propio de la fritura convencional.

El auge de métodos de cocción con aceite de oliva se asocia a la tendencia de una alimentación equilibrada y estilos de vida saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia hacia métodos de cocción que preservan los nutrientes y limitan la cantidad de grasa añadida responde a una mayor conciencia sobre los beneficios de una alimentación equilibrada. Así, el aceite de oliva extra virgen se consolida como ingrediente esencial en la cocina saludable moderna, adaptándose a diversos estilos de vida.