Un nuevo anticuerpo monoclonal promete reducir los días de migraña en niños y adolescentes: cómo funciona

El fremanezumab reduce significativamente los días de migraña en niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo avance médico podría transformar el tratamiento de la migraña pediátrica gracias a que el fremanezumab, un anticuerpo monoclonal, ha demostrado reducir significativamente los días de dolor en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

La eficacia y seguridad de esta terapia se comprobó en un ensayo clínico internacional con el apoyo destacado del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, según informó EFE.

La migraña pediátrica afecta al 11 % de niños y adolescentes en todo el mundo, alterando la calidad de vida y el desempeño escolar y social de quienes la padecen.

Los episodios pueden implicar dolor intenso, náuseas, vómitos y gran sensibilidad a la luz y al ruido, impactando la rutina diaria, la asistencia escolar y el equilibrio emocional de los pacientes y sus familias, según detalló EFE.

La migraña infantil afecta al 11 % de la población mundial en edad escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión reciente de la Universidad de Harvard sobre terapias dirigidas en neurología pediátrica destaca que los anticuerpos monoclonales representan una tendencia innovadora en el abordaje de enfermedades neurológicas crónicas.

La institución enfatiza que la personalización de tratamientos basados en dianas moleculares específicas podría mejorar el pronóstico y la calidad de vida de pacientes pediátricos con migraña refractaria, marcando una diferencia respecto a los enfoques convencionales.

Tratamientos disponibles y limitaciones en la migraña pediátrica

Hasta ahora, las opciones de tratamiento preventivo para la migraña infantil eran muy escasas y la evidencia científica era insuficiente. Además, gran parte de los fármacos disponibles no estaban diseñados ni aprobados específicamente para menores de edad.

Esta limitación dejaba a la población pediátrica sin alternativas eficaces que respondieran a sus necesidades. El reciente estudio internacional buscó abordar este vacío, según explicó EFE.

El anticuerpo monoclonal fremanezumab actúa sobre el péptido CGRP, clave en los ataques de migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio SPACE y su importancia internacional

El ensayo clínico de fase 3 SPACE incluyó a más de 230 niños y adolescentes de diversos países, de entre 6 y 17 años. El estudio se centró en pacientes con migraña episódica —menos de quince días de dolor de cabeza al mes— y evaluó la respuesta a inyecciones subcutáneas del medicamento frente a placebo.

Se realizó un seguimiento permanente de los síntomas y de la aparición de posibles efectos adversos. El fármaco está diseñado para actuar sobre el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), una molécula clave en los ataques de migraña.

Hasta el momento, esta familia de fármacos solo se utilizaba en adultos. Ahora, el estudio aporta evidencia sobre su eficacia y seguridad en menores, un requisito previo para la futura aprobación regulatoria en este grupo, de acuerdo con el medio citado.

Resultados clave y eficacia

Los resultados publicados en The New England Journal of Medicine muestran que el fármaco logró una reducción media de aproximadamente 2,5 días de migraña al mes en el grupo pediátrico tratado, frente a una reducción de cerca de 1,4 días en el grupo placebo.

Los episodios de migraña pueden alterar el desempeño escolar y la calidad de vida de menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, alrededor del 47 % de los menores que recibieron el fármaco consiguieron reducir al menos a la mitad sus episodios, mientras que lo lograron aproximadamente el 27 % de quienes recibieron placebo.

Estos datos confirman que el fremanezumab supera al placebo y cumple el criterio de relevancia clínica en la prevención de la migraña pediátrica. El impacto podría ser significativo cuando el medicamento obtenga aprobación regulatoria para menores.

Seguridad y tolerabilidad del nuevo tratamiento

En materia de seguridad, los participantes tratados con este activo experimentaron principalmente efectos adversos leves, con un perfil similar al del grupo placebo. Las reacciones más frecuentes fueron locales en el punto de la inyección, sin consecuencias graves, según señaló EFE.

Aunque ya se utiliza en adultos, la aplicación formal del medicamento en niños y adolescentes depende aún de la aprobación regulatoria correspondiente. Los resultados del ensayo SPACE constituyen la base científica necesaria para avanzar en ese proceso e iniciar una nueva etapa en el tratamiento de la migraña pediátrica a nivel internacional.

La investigación concluye que el perfil de tolerabilidad lo sitúa como una potencial opción segura y específica para la prevención de la migraña en menores, según subrayó EFE.