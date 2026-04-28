Un bólido sorprendió a Buenos Aires y Uruguay: así se iluminó el cielo con una bola de fuego

Un bólido fue observado en Argentina y Uruguay

Una brillante bola de fuego cruzó anoche el cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Uruguay y zonas aledañas, sorprendiendo a miles de personas y generando un fenómeno de repercusión inusual.

El evento fue visible durante algunos segundos, lo que bastó para captar la atención de vecinos y especialistas, y para que el hecho se volviera tendencia en redes sociales.

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Las cámaras de seguridad, teléfonos móviles y observadores ocasionales aportaron registros que permitieron ampliar el conocimiento sobre este tipo de sucesos astronómicos.

Un bólido atravesó el cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires y Montevideo, generando un destello visible durante varios segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportaron numerosos usuarios, un bólido fue visible pasada las 23:30, con una intensa luz verdosa y una trayectoria que iluminó por completo el firmamento en varias localidades.

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La noche en que el cielo se encendió

La descripción fue coincidente: una “bola de fuego” atravesó el cielo nocturno y se desvaneció en cuestión de segundos. El brillo fue tan intenso que incluso logró destacarse en áreas urbanas con alta contaminación lumínica. De acuerdo con los testimonios recabados en redes sociales y grabaciones de cámaras de seguridad, el fenómeno produjo “una intensa luz verde” y avanzó de un extremo a otro del cielo antes de desaparecer.

El fenómeno astronómico sorprendió a vecinos de Argentina y Uruguay, quienes compartieron videos y testimonios en redes sociales

El impacto social fue inmediato. “Ayer cuando nos íbamos a dormir, en pleno cielo del AMBA, de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, antes de las doce de la noche, presenciamos un bólido. Segundos duró. En el cielo de la ciudad, este objeto que ingresa pequeño a gran velocidad y sufre el embate de la atmósfera, que nos defiende y lo quema”, relató un testigo en redes sociales.

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El asombro de los vecinos se tradujo rápidamente en publicaciones, videos y comentarios, hasta convertir el episodio en un tema central en las conversaciones digitales de la región.

La difusión masiva de registros permitió a la comunidad astronómica analizar el trayecto y las características del bólido. Distintas cámaras de seguridad captaron el paso del objeto a las 22:51. En algunos videos, puede observarse cómo la luz se intensifica durante su recorrido, una característica típica de estos eventos.

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Un meteoroide ingresó en la atmósfera terrestre a más de 40.000 kilómetros por hora, provocando una intensa luz verdosa

El destello iluminó brevemente el cielo, generando sorpresa y curiosidad entre quienes lograron verlo. A diferencia de la mayoría de los meteoros, cuya luminosidad suele pasar desapercibida en las ciudades, el brillo del bólido fue suficiente para que quedara registrado y viralizado en las plataformas digitales.

El bólido observado ayer era de color verde, aunque estos objetos del cosmos pueden ser de muchos otros colores más. Desde el azul hasta el amarillo o el naranja. Todo dependerá de la composición química de la roca espacial y del aire por el que pasa, lo que provocará que el haz de luz que deje el bólido sea de un color u otro. Así lo cuenta el meteorólogo Dave Samuhel en la plataforma especializada AccuWeather, donde revela el significado de cada uno de estos colores.

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El meteorólogo explica que un meteoro con un alto contenido de hierro dejará a su paso una estela de color amarillo que será fácilmente reconocible por el ser humano. En caso de que la roca tenga un alto contenido en calcio obtendrá una estela de color violeta y si por el contrario es rica en sodio se volverá anaranjada. ¿Y si la estela es de color verde como el que hemos podido ver en la madrugada de este lunes? Tal y como apunta el experto, esto desvela que la roca que ha cruzado nuestra atmósfera tenía un alto contenido en magnesio.

Los bólidos pueden ser de diferentes colores debido a su composición química

La ciencia detrás de los bólidos y meteoros

La Real Academia Española (RAE) define a los asteroides como cuerpos menores del sistema solar que orbitan alrededor del Sol, mientras que meteoro y meteorito designan a los cuerpos sólidos que ingresan en la atmósfera terrestre.

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El término bólido alude a un meteoro que atraviesa la atmósfera a gran velocidad y, por lo general, se desintegra. Según el Diccionario de la lengua española, un asteroide es un “cuerpo menor del sistema solar, de dimensiones inferiores a 1000 km de diámetro y que frecuentemente gira alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter”.

Un meteoroide es un cuerpo celeste que se desprende de otros de mayor tamaño, como planetas o asteroides. Si la gravedad terrestre lo atrae y atraviesa la atmósfera, da lugar a una estrella fugaz, fenómeno que recibe el nombre de meteoro. Si ese cuerpo logra llegar a la superficie, se denomina meteorito. El bólido, según la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, “atraviesa rápidamente la atmósfera con la apariencia de un globo inflamado y suele estallar y dividirse en pedazos”.

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La aparición de un bólido implica la entrada a la atmósfera de un fragmento de material espacial a velocidades que pueden superar los 40.000 kilómetros por hora. La fricción con el aire genera un aumento extremo de temperatura y provoca la incandescencia que puede observarse desde la superficie como un destello intenso.

La caída de bólidos es relativamente común, pero rara vez se observa con tanta claridad en áreas densamente pobladas

Algunos bólidos llegan a fragmentarse en pleno trayecto o producen explosiones en el aire, conocidas como estallidos sónicos. En la mayoría de los casos, el objeto se desintegra antes de llegar al suelo, aunque en ocasiones algún fragmento puede convertirse en meteorito.

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Impacto social y novedades en la observación

El episodio del lunes no solo fue motivo de asombro para quienes lo presenciaron. La circulación masiva de videos y testimonios permitió ampliar el registro y el análisis científico del evento.

El fenómeno fue visible en varias localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires, así como en el norte de la provincia de Buenos Aires, Montevideo y zonas cercanas al Río de la Plata. La distribución geográfica de los registros permitió a los especialistas reconstruir la trayectoria y estimar la altitud a la que se desintegró el objeto. Los testimonios de vecinos y observadores, sumados a la precisión de los videos, aportaron información valiosa sobre el comportamiento y las características del bólido.

La atmósfera: escudo natural y protagonista

El fenómeno renovó el interés por la astronomía y la divulgación científica, impulsando la participación ciudadana

La atmósfera terrestre cumple una función esencial en la protección del planeta frente a los objetos que llegan desde el espacio. Cuando un meteoroide ingresa a gran velocidad, la fricción y la presión lo someten a un proceso de calentamiento extremo. La mayoría de los bólidos termina completamente desintegrada antes de alcanzar la superficie. Solo en casos excepcionales, fragmentos logran sobrevivir y convertirse en meteoritos, lo que posibilita un análisis directo de su composición.

“El cielo de Argentina y Uruguay registró el lunes el paso de un ‘bólido’ que iluminó por segundos parte de la región rioplatense”, informaron varios medios. La atmósfera, en este contexto, actuó como el primer y más efectivo mecanismo de defensa, evitando que el fragmento espacial impactara sobre zonas habitadas.

No se reportaron daños ni caídas de restos en áreas urbanas. La experiencia de quienes presenciaron el bólido, sumada a los registros audiovisuales, permitió a la comunidad científica y al público general acceder a una reconstrucción precisa del evento. El episodio refuerza la importancia de la divulgación científica y del monitoreo constante del cielo, tanto por parte de instituciones especializadas como de la ciudadanía.

El año pasado se observó un bólido de color naranja en Córdoba (NA)

La repercusión social del bólido se tradujo en un renovado interés por la astronomía y la observación del cielo. La combinación de tecnología, curiosidad y capacidad de asombro dio lugar a una cobertura inédita. El fenómeno puso en primer plano la relevancia de los cuerpos menores del sistema solar, la dinámica de los meteoroides y el papel de la atmósfera como escudo natural.

El cielo nocturno, en apariencia predecible, ofreció una vez más un recordatorio de la diversidad y la riqueza de los fenómenos que pueden ocurrir sobre nuestras cabezas.

El evento se suma a una lista de sucesos astronómicos que invitan a mirar hacia arriba y a preguntarse por los procesos que rigen el universo. La documentación y el análisis de cada nuevo bólido ayudan a profundizar el conocimiento sobre el espacio cercano, la composición de los objetos que lo habitan y los mecanismos que protegen a la Tierra.