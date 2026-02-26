Ciencia

Los vínculos sociales negativos aceleran el envejecimiento biológico, según un estudio

Un reciente trabajo cuantificó el impacto de las relaciones problemáticas y halló que puede sumar hasta 9 meses a la edad biológica. De qué manera vincularse con personas conflictivas aumenta el riesgo de enfermedades crónicas

Guardar
El estudio publicado en PNAS
El estudio publicado en PNAS analizó muestras de saliva de más de 2.200 adultos para medir el impacto de los vínculos negativos en el envejecimiento biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición frecuente a vínculos sociales negativos, especialmente a personas conflictivas del entorno cercano, se asocia con un envejecimiento biológico acelerado y un mayor riesgo para la salud física y emocional.

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) señala que sumar un vínculo conflictivo puede añadir hasta nueve meses a la edad biológica o incrementar el ritmo de envejecimiento en un 1,5 %.

Otras estimaciones del trabajo destacado por el cardiólogo y divulgador estadounidense Eric Topol en su cuenta de X sugieren que el efecto promedio por cada vínculo negativo ronda los 2,5 meses adicionales. Este impacto va más allá del malestar psicológico: los efectos pueden medirse a nivel molecular, mediante marcas epigenéticas asociadas a la longevidad y la vulnerabilidad a enfermedades.

Según datos de PNAS, cerca del 30 % de los participantes reconoció tener al menos una persona conflictiva en su círculo más próximo. La presencia de estos vínculos nocivos se relacionó con niveles más altos de inflamación crónica y una mayor probabilidad de padecer multimorbilidad.

La ciencia detrás del envejecimiento acelerado por vínculos negativos

La aceleración del envejecimiento se
La aceleración del envejecimiento se asoció con cambios en la metilación del ADN, un marcador epigenético clave para medir la longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de relojes epigenéticos permitió a los investigadores medir de manera objetiva el impacto de los vínculos negativos en el envejecimiento biológico. El análisis de las muestras biológicas demostró que las personas expuestas con regularidad a individuos conflictivos presentaban variaciones en el patrón de metilación del ADN. Estas modificaciones están directamente vinculadas a un avance acelerado de la edad biológica sobre la cronológica.

El estudio difundido por PNAS remarcó que estos efectos pueden verse tanto en la acumulación de meses adicionales a la edad biológica como en la aceleración del proceso de envejecimiento bajo condiciones de estrés social sostenido.

Más de la mitad de los adultos consultados reportó tener al menos un vínculo conflictivo en su entorno íntimo, lo que evidencia la magnitud del fenómeno. Estas personas problemáticas suelen ocupar posiciones periféricas en la red social, con relaciones débiles o esporádicas, pero su cercanía incrementa el impacto negativo.

Los perfiles más vulnerables a los efectos del estrés social

Las mujeres, los fumadores diarios
Las mujeres, los fumadores diarios y las personas con mala salud son más propensas a experimentar vínculos sociales negativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de PNAS observó que ciertos grupos presentan mayor exposición a vínculos problemáticos. Las mujeres, quienes fuman a diario, personas con mala salud reportada y quienes pasaron por experiencias adversas en la infancia tienen más probabilidades de convivir con vínculos conflictivos.

Un estudio anterior, dirigido por Byungkyu Lee, profesor en la Universidad de Nueva York ya había analizado las consecuencias fisiológicas de convivir con personas problemáticas y concluyó que la incidencia resulta especialmente dañina cuando la persona conflictiva es un familiar distinto al cónyuge.

La intensidad y obligatoriedad del contacto facilita una carga de estrés mayor y, con ella, el avance del desgaste biológico.

Cómo el estrés social afecta el cuerpo a nivel celular

El estrés crónico generado por
El estrés crónico generado por relaciones conflictivas puede aumentar los niveles de inflamación y la vulnerabilidad a enfermedades múltiples (Freepik)

El vínculo entre relaciones conflictivas y salud tiene explicación a nivel celular. De acuerdo con el estudio de PNAS, el estrés crónico generado por estos lazos influye en la metilación del ADN y el acortamiento de los telómeros, procesos directamente implicados en el envejecimiento biológico.

El equipo de Lee documentó que los participantes con mayor exposición a vínculos negativos mostraron incrementos en los indicadores de inflamación, lo que refleja el efecto del malestar psicológico en el sistema inmune y la vulnerabilidad a desarrollar enfermedades múltiples de forma simultánea.

El doble filo de las relaciones ambivalentes

Las relaciones ambivalentes, conocidas como
Las relaciones ambivalentes, conocidas como “amienemigos”, también pueden acelerar el deterioro biológico y afectar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones ambivalentes, conocidas como “amienemigos”, también pueden acarrear daños fisiológicos. Investigaciones citadas por la Universidad de Utah y la literatura científica internacional destacan que la imprevisibilidad de estos vínculos añade una carga emocional persistente, intensificando la relación entre estrés psicológico y deterioro biológico.

Lee explicó que “la misma persona que te consuela hoy podría criticarte mañana, lo que causa más daño psicológico que las relaciones que simplemente puedes etiquetar como malas y evitar”.

Una elevada proporción de relaciones ambivalentes favorece el acortamiento de los telómeros y afecta la salud cardiovascular.

Comunidad y pertenencia: claves para envejecer con salud

El apoyo social positivo y
El apoyo social positivo y la pertenencia a un grupo pueden amortiguar los efectos nocivos del estrés interpersonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo social positivo tiene la capacidad de amortiguar algunos de los efectos perjudiciales atribuidos al estrés interpersonal. Alex Haslam, profesor de la Universidad de Queensland, indicó que “será mi identificación con el grupo lo que beneficie mi salud, no mi relación concreta con sus miembros”. Esta identificación y pertenencia a un grupo se correlaciona con una mejor respuesta inmunológica y menor riesgo de deterioro cognitivo.

La literatura científica señala que el aislamiento social puede alcanzar efectos tan perjudiciales para la salud como la obesidad o la inactividad física. Por eso, fortalecer los lazos comunitarios y fomentar la inclusión colectiva resulta esencial para prevenir el desgaste emocional y biológico causado por los vínculos negativos.

Un desafío social: propuestas para un envejecimiento saludable

La carga biológica de convivir
La carga biológica de convivir con varias personas conflictivas puede ser tan dañina como el hábito de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de estos hallazgos, los expertos respaldan la necesidad de implementar intervenciones desde la salud pública para reducir la exposición a relaciones negativas y promover la resiliencia. Recomiendan fortalecer el sentido de pertenencia y apoyar la creación de redes positivas, así como identificar y mitigar la influencia de personas conflictivas en el entorno inmediato.

Los especialistas citados coinciden en que las políticas de prevención y el fomento de entornos sociales saludables forman parte esencial del bienestar y la longevidad.

La carga biológica de convivir con varias personas conflictivas puede ser tan impactante para la esperanza de vida como el hábito de fumar, lo que subraya la importancia de abordar este reto desde las perspectivas social y médica.

Temas Relacionados

Vínculos Sociales NegativosEnvejecimiento AceleradoLongevidadEpigenéticaEstrésEdad biológicaEstudio

Últimas Noticias

Alerta por el deterioro del bienestar de adultos jóvenes: qué halló un informe global sobre salud mental

El relevamiento analizó las respuestas de más de un millón de personas en 85 países. Los cuatro factores clave detrás del fenómeno

Alerta por el deterioro del

Cómo cuidar la salud cerebral frente al avance de la demencia y el Alzheimer

Cambiar pequeños aspectos de la rutina ayuda a potenciar la vitalidad intelectual y a descubrir nuevas habilidades en la madurez

Cómo cuidar la salud cerebral

Del laboratorio al mundo real: cómo la IA cambia la forma de estudiar el cerebro en movimiento

La automatización del análisis neuronal permite registrar información en condiciones naturales, ahorra recursos y acelera los descubrimientos sobre los circuitos que originan la conducta

Del laboratorio al mundo real:

Cuál es el tipo de alimentación asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo, según un estudio

Una amplia investigación en profesionales de la salud estadounidenses identificó que ciertos hábitos alimentarios se relacionan con una menor pérdida de capacidades. Qué dieta es la más saludable para el cerebro, según el trabajo publicado en JAMA Neurology

Cuál es el tipo de

Qué es la neurogénesis y por qué sería el secreto de los súper agers para evitar el deterioro cognitivo

Investigadores estadounidenses identificaron que los adultos mayores de 80 años con una memoria fuera de lo común presentan una característica que los protege del envejecimiento cerebral. Un trabajo publicado en la revista Nature abre nuevas posibilidades para entender la prevención de enfermedades neurodegenerativas

Qué es la neurogénesis y
DEPORTES
“Cada auto, todas las curvas”:

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

La confesión de un “europibe” que es seguido por Scaloni para la selección argentina: “Soy de Boca y me encanta la Bombonera”

San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

La impactante herida que sufrió el héroe del Atalanta por la patada en la cabeza que propició su remontada en la Champions

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

¿Cuánto dura una sesión de

¿Cuánto dura una sesión de psicoanálisis? ¿Cinco minutos está bien?

De la crónica al confesionario, un curioso acercamiento al mundo de la psicodelia hoy

El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

Un documental revive la leyenda de “Dr. J”, el superhéroe negro que cambió la historia del basquetbol

Aduanas de Panamá responde a Venezuela y niega apertura indebida de valija diplomática