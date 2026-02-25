Crecen los casos de cáncer en menores de 50 años: los 6 tumores que más preocupan a los expertos

El estudio internacional revela un aumento sostenido de cáncer en jóvenes menores de 50 años en al menos 10 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio liderado por la Universidad de Harvard advierte sobre un incremento acelerado de cáncer en jóvenes en comparación con adultos mayores, especialmente en seis tipos. Entre los más preocupantes destacan el cáncer colorrectal y el de útero. Investigadores de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur relacionan esta tendencia con el auge de la obesidad y cambios en el estilo de vida.

Seis tipos de cáncer con crecimiento acelerado en menores de 50

La investigación, publicada en la revista Military Medical Research, analizó datos recopilados entre 2000 y 2017 a partir de dos de las mayores bases globales sobre la enfermedad. El objetivo era examinar la evolución del cáncer entre adultos menores de 50 años. Aunque sigue siendo poco habitual antes de esa edad, el aumento progresivo de casos preocupa a la comunidad científica porque desafía la idea de que el cáncer afecta principalmente a mayores.

El informe abarca 13 tipos de cáncer en personas jóvenes de al menos 10 países, aunque identifica seis cuya velocidad de aumento supera la de adultos mayores en al menos cinco naciones: colorrectal, útero, cuello uterino, páncreas, próstata y mieloma múltiple.

Investigadores identifican seis tipos de cáncer con mayor incremento en jóvenes: colorrectal, útero, cuello uterino, páncreas, próstata y mieloma múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal es especialmente relevante, ya que el 10% de los diagnósticos globales se da en menores de 50 años. Este fenómeno predomina en América del Norte, Europa y Oceanía, donde tanto la incidencia como la mortalidad siguen una tendencia ascendente.

Para el cáncer uterino, la mayor incidencia y mortalidad en menores de 50 años se documenta en cinco países. El alza del cáncer colorrectal afecta a mujeres en tres naciones y a hombres en cinco.

Completan la lista con mayores incrementos: cáncer de cuello uterino, páncreas, próstata y mieloma múltiple, reflejando cambios relevantes en el perfil epidemiológico de la población adulta joven.

Perspectivas y proyecciones para la próxima década

El estudio estima que para 2030 la incidencia del cáncer colorrectal aumentará un 90% en personas de 20 a 34 años y un 46% en el grupo de 35 a 49 años. Estas cifras apuntan a un aumento acelerado de diagnósticos en población en edad laboral.

El cáncer colorrectal preocupa por representar el 10% de los diagnósticos globales en menores de 50 años, con tasas en ascenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por contraste, el panorama es más favorable para el cáncer colorrectal de aparición tardía. Diversos países lograron reducir la incidencia gracias, en parte, a los programas de cribado dirigidos a la población mayor, que permiten identificar lesiones precancerosas de forma temprana.

Los autores vinculan el avance del cáncer en jóvenes principalmente a hábitos y condiciones ambientales. Tomotaka Ugai, investigador de la Universidad de Harvard, señala la probabilidad de que factores como la obesidad, una dieta de tipo occidental o el sedentarismo impacten antes en las nuevas generaciones.

El aumento es más notorio en países de altos ingresos, mientras que los datos de Asia, África y Latinoamérica siguen siendo limitados, dificultando un panorama global uniforme. Ugai advierte que las nuevas generaciones podrían enfrentarse a riesgos emergentes que requieren mayor análisis.

Cambios en prevención, cribado y diagnóstico temprano

Proyecciones del estudio estiman que para 2030 el cáncer colorrectal aumentará hasta un 90% en personas de entre 20 y 34 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a este incremento, algunos sistemas de salud adaptaron sus pautas. En Estados Unidos, la Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos modificó en 2021 la edad recomendada para iniciar el cribado de cáncer colorrectal, fijándola en 45 años en lugar de 50. En 2024, las autoridades recomendaron iniciar la detección del cáncer de mama a partir de los 40 años. Estas medidas buscan anticiparse a la evolución de la enfermedad.

El equipo de investigación subraya que la mejora en las pruebas de detección permite identificar más casos en etapas tempranas. Esto podría explicar el mayor número de diagnósticos en cáncer de tiroides, próstata o ciertos tipos de piel, sin traducirse necesariamente en un aumento de la mortalidad. El cribado podría estar hallando tumores que antes permanecían ocultos o sin consecuencias clínicas.

Límites del estudio y desafíos futuros

Pese al alcance del análisis, los expertos reconocen limitaciones. Los datos no incluyen varios países de Asia, África, Centroamérica y Sudamérica, donde la situación real podría diferir. Los autores insisten en la necesidad de más colaboración internacional y nuevos estudios para esclarecer los mecanismos biológicos y ambientales detrás del fenómeno.

El aumento del cáncer en adultos jóvenes se relaciona con el auge de la obesidad, la dieta occidental y el sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Persisten incógnitas sobre el papel de factores sociales, alimentarios o ambientales específicos en el aumento del cáncer en jóvenes, así como sobre la forma más eficaz de diseñar políticas preventivas ajustadas a cada región.

El comportamiento diverso del cáncer según la región y el tipo de tumor resalta la importancia de profundizar en el conocimiento de los factores de riesgo y ajustar las estrategias de prevención a las realidades de cada país.