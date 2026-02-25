Ciencia

Crecen los casos de cáncer en menores de 50 años: los 6 tumores que más preocupan a los expertos

Una investigación de Harvard analizó de qué manera la obesidad y los cambios ambientales contribuyen al incremento de diagnósticos oncológicos, además de otros factores

Guardar
El estudio internacional revela un
El estudio internacional revela un aumento sostenido de cáncer en jóvenes menores de 50 años en al menos 10 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio liderado por la Universidad de Harvard advierte sobre un incremento acelerado de cáncer en jóvenes en comparación con adultos mayores, especialmente en seis tipos. Entre los más preocupantes destacan el cáncer colorrectal y el de útero. Investigadores de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur relacionan esta tendencia con el auge de la obesidad y cambios en el estilo de vida.

Seis tipos de cáncer con crecimiento acelerado en menores de 50

La investigación, publicada en la revista Military Medical Research, analizó datos recopilados entre 2000 y 2017 a partir de dos de las mayores bases globales sobre la enfermedad. El objetivo era examinar la evolución del cáncer entre adultos menores de 50 años. Aunque sigue siendo poco habitual antes de esa edad, el aumento progresivo de casos preocupa a la comunidad científica porque desafía la idea de que el cáncer afecta principalmente a mayores.

El informe abarca 13 tipos de cáncer en personas jóvenes de al menos 10 países, aunque identifica seis cuya velocidad de aumento supera la de adultos mayores en al menos cinco naciones: colorrectal, útero, cuello uterino, páncreas, próstata y mieloma múltiple.

Investigadores identifican seis tipos de
Investigadores identifican seis tipos de cáncer con mayor incremento en jóvenes: colorrectal, útero, cuello uterino, páncreas, próstata y mieloma múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal es especialmente relevante, ya que el 10% de los diagnósticos globales se da en menores de 50 años. Este fenómeno predomina en América del Norte, Europa y Oceanía, donde tanto la incidencia como la mortalidad siguen una tendencia ascendente.

Para el cáncer uterino, la mayor incidencia y mortalidad en menores de 50 años se documenta en cinco países. El alza del cáncer colorrectal afecta a mujeres en tres naciones y a hombres en cinco.

Completan la lista con mayores incrementos: cáncer de cuello uterino, páncreas, próstata y mieloma múltiple, reflejando cambios relevantes en el perfil epidemiológico de la población adulta joven.

Perspectivas y proyecciones para la próxima década

El estudio estima que para 2030 la incidencia del cáncer colorrectal aumentará un 90% en personas de 20 a 34 años y un 46% en el grupo de 35 a 49 años. Estas cifras apuntan a un aumento acelerado de diagnósticos en población en edad laboral.

El cáncer colorrectal preocupa por
El cáncer colorrectal preocupa por representar el 10% de los diagnósticos globales en menores de 50 años, con tasas en ascenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por contraste, el panorama es más favorable para el cáncer colorrectal de aparición tardía. Diversos países lograron reducir la incidencia gracias, en parte, a los programas de cribado dirigidos a la población mayor, que permiten identificar lesiones precancerosas de forma temprana.

Los autores vinculan el avance del cáncer en jóvenes principalmente a hábitos y condiciones ambientales. Tomotaka Ugai, investigador de la Universidad de Harvard, señala la probabilidad de que factores como la obesidad, una dieta de tipo occidental o el sedentarismo impacten antes en las nuevas generaciones.

El aumento es más notorio en países de altos ingresos, mientras que los datos de Asia, África y Latinoamérica siguen siendo limitados, dificultando un panorama global uniforme. Ugai advierte que las nuevas generaciones podrían enfrentarse a riesgos emergentes que requieren mayor análisis.

Cambios en prevención, cribado y diagnóstico temprano

Proyecciones del estudio estiman que
Proyecciones del estudio estiman que para 2030 el cáncer colorrectal aumentará hasta un 90% en personas de entre 20 y 34 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a este incremento, algunos sistemas de salud adaptaron sus pautas. En Estados Unidos, la Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos modificó en 2021 la edad recomendada para iniciar el cribado de cáncer colorrectal, fijándola en 45 años en lugar de 50. En 2024, las autoridades recomendaron iniciar la detección del cáncer de mama a partir de los 40 años. Estas medidas buscan anticiparse a la evolución de la enfermedad.

El equipo de investigación subraya que la mejora en las pruebas de detección permite identificar más casos en etapas tempranas. Esto podría explicar el mayor número de diagnósticos en cáncer de tiroides, próstata o ciertos tipos de piel, sin traducirse necesariamente en un aumento de la mortalidad. El cribado podría estar hallando tumores que antes permanecían ocultos o sin consecuencias clínicas.

Límites del estudio y desafíos futuros

Pese al alcance del análisis, los expertos reconocen limitaciones. Los datos no incluyen varios países de Asia, África, Centroamérica y Sudamérica, donde la situación real podría diferir. Los autores insisten en la necesidad de más colaboración internacional y nuevos estudios para esclarecer los mecanismos biológicos y ambientales detrás del fenómeno.

El aumento del cáncer en
El aumento del cáncer en adultos jóvenes se relaciona con el auge de la obesidad, la dieta occidental y el sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Persisten incógnitas sobre el papel de factores sociales, alimentarios o ambientales específicos en el aumento del cáncer en jóvenes, así como sobre la forma más eficaz de diseñar políticas preventivas ajustadas a cada región.

El comportamiento diverso del cáncer según la región y el tipo de tumor resalta la importancia de profundizar en el conocimiento de los factores de riesgo y ajustar las estrategias de prevención a las realidades de cada país.

Temas Relacionados

Universidad De HarvardEstados UnidosObesidad InfantilEstilo De Vida OccidentalAumento De Cáncer En JóvenesSalud Pública GlobalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Sofocos en verano: 12 formas naturales de aliviarlos sin recurrir a terapia hormonal

Un enfoque combinado entre hábitos saludables, control del ambiente y prácticas de relajación son alternativas para sentirse mejor. Cuáles son los alimentos aliados para prevenirlos

Sofocos en verano: 12 formas

Cómo la práctica intensiva de la observación de aves puede favorecer la longevidad cerebral

La experiencia acumulada en la identificación de especies ofrece pistas sorprendentes sobre cómo el cerebro adulto puede conservar y potenciar habilidades cognitivas a lo largo de los años, según un nuevo estudio canadiense

Cómo la práctica intensiva de

La genética explica hasta el 55% de la esperanza de vida al excluir causas externas

La disminución de muertes por accidentes y la mayor similitud ambiental potencian la discusión sobre la influencia de la biología humana

La genética explica hasta el

Avance inédito: una británica se convierte en madre tras un trasplante de útero de una donante fallecida

La intervención, llevada a cabo por equipos médicos en Oxford y Londres, hizo posible que Grace Bell, con diagnóstico de síndrome MRKH, pudiera tener un embarazo exitoso

Avance inédito: una británica se

Cómo afecta el estrés en el cuerpo y el comportamiento

Dolores de cabeza, insomnio y dificultades para concentrarse pueden estar relacionados. Por qué si no se controla aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión y diabetes

Cómo afecta el estrés en
DEPORTES
“Minuto médico obligatorio”: en qué

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Narendra Modi se reunirá con

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Washington prometió “continuar presionando” al régimen cubano a 30 años del ataque de La Habana a dos aviones

Gustavo Dudamel, entre un largo “adiós” a Los Ángeles y un extenso “hola” a Nueva York

Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”