De proteínas vegetales a aceites saludables: las claves nutricionales de Harvard para cuidar al corazón

Las recomendaciones, que surgen tras analizar datos de miles de adultos, proponen modificar patrones habituales para lograr efectos positivos en el bienestar integral. Cuáles son las mejores estrategias

El estudio de Harvard revela
El estudio de Harvard revela que priorizar proteína vegetal sobre productos animales reduce el riesgo cardiovascular en adultos estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente análisis de la Harvard T.H. Chan School of Public Health priorizó la calidad integral de los ingredientes y evidenció descensos en factores de riesgo cardiovascular al sustituir productos procesados por opciones de origen vegetal.

Un estudio realizado por la escuela de salud pública de Harvard determinó que las dietas bajas en carbohidratos o grasas solo disminuyen el riesgo de enfermedad cardíaca si se centran en alimentos vegetales de alta calidad.

Los resultados indican que priorizar proteína vegetal y reducir tanto los productos animales como los carbohidratos refinados resulta esencial para la prevención cardiovascular. En contraste, cuando estos regímenes incluyen carnes, lácteos o productos procesados, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria se incrementa.

El impacto de la calidad alimentaria en las dietas bajas en carbohidratos o grasas

Consumir frutas, verduras, cereal integral
Consumir frutas, verduras, cereal integral y legumbres disminuye en un 15% la probabilidad de enfermedades cardíacas, según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores Zhiyuan Wu y Qi Sun, quienes lideraron el análisis en la Harvard T.H. Chan School of Public Health, las personas que eligen dietas bajas en carbohidratos o grasas sustentadas en alimentos vegetales y carbohidratos integrales presentan un 15% menos de probabilidad de padecer enfermedades del corazón.

A este descenso se añade una mejora en los marcadores sanguíneos: se observaron niveles más altos de colesterol HDL y menores triglicéridos. Esto sugiere que el tipo de alimento consumido tiene un efecto directo y medible sobre la salud cardiovascular, más allá de la mera reducción de macronutrientes.

El equipo de la escuela de salud pública de Harvard evaluó distintos patrones alimentarios para identificar la composición óptima en dietas bajas en carbohidratos o grasas. Encontraron que una dieta protectora privilegia frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y aceites como el de oliva.

Por el contrario, una ingesta elevada de proteínas animales o carbohidratos procesados incrementa el riesgo cardiovascular.

Hallazgos que transforman paradigmas en nutrición preventiva

Investigadores de la Harvard T.H.
Investigadores de la Harvard T.H. Chan School of Public Health advierten que carnes y carbohidratos procesados elevan el riesgo de enfermedad coronaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos transforman el enfoque tradicional, que se centraba únicamente en la reducción de macronutrientes.

“Nuestros hallazgos ayudan a desacreditar el mito de que solo controlar el consumo de carbohidratos o grasas es intrínsecamente beneficioso, y demuestran claramente que la calidad de los alimentos es fundamental para proteger la salud del corazón”, afirmó Wu, según informó la institución académica.

Sun remarcó que resulta crucial analizar el patrón alimentario completo como estrategia central en la prevención, en lugar de enfocarse únicamente en limitar grasas o azúcares.

Metodología y alcance del estudio de Harvard

El análisis de casi 200.000
El análisis de casi 200.000 adultos por Harvard asocia la dieta vegetal con menor inflamación y prevención de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a estas conclusiones, el grupo de la Harvard T.H. Chan School of Public Health examinó información de casi 200.000 adultos provenientes de tres grandes cohortes en Estados Unidos: Health Professionals Follow-Up Study, Nurses’ Health Study y Nurses’ Health Study II.

Analizaron tanto los hábitos dietéticos como los biomarcadores cardiovasculares en sangre, controlando posibles factores relacionados con la salud y el estilo de vida. Los investigadores utilizaron modelos estadísticos avanzados para distinguir el impacto de los diferentes tipos de dietas, considerando variables como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y el historial familiar de enfermedades cardiovasculares.

Si bien estudios previos ya habían sugerido la importancia del origen de los macronutrientes, este trabajo concreta el impacto en la prevención cardíaca a partir de dietas bajas en carbohidratos o grasas, y lo hace con una muestra poblacional amplia y diversa.

Los especialistas de Harvard concluyen
Los especialistas de Harvard concluyen que la dieta protectora para el corazón debe enfocarse en la calidad y el origen vegetal de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también destaca que el consumo regular de proteínas vegetales y carbohidratos integrales puede contribuir a la reducción de inflamación sistémica, un factor cada vez más reconocido en el desarrollo de enfermedades cardíacas.

Las conclusiones del equipo de Harvard refuerzan la necesidad de políticas públicas que promuevan el acceso a alimentos frescos y de origen vegetal, así como la educación nutricional basada en evidencia científica.

De esta manera, la formulación de dietas para la prevención cardiovascular debería priorizar la calidad y el origen de los alimentos, más allá de la simple restricción de nutrientes específicos.

