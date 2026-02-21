Descubren células que pueden intensificar o debilitar recuerdos de miedo

El estudio de la Universidad de Arizona revela el papel clave de los astrocitos en la formación y eliminación de la memoria del miedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio liderado por la Universidad de Arizona descubrió que los astrocitos, células del cerebro tradicionalmente consideradas como soporte de las neuronas, desempeñan un papel clave en la formación y eliminación de la memoria del miedo.

El hallazgo, publicado en Nature, sugiere que estas células no solo acompañan la actividad neuronal, sino que participan activamente en la manera en que el cerebro aprende a temer y, posteriormente, a dejar de hacerlo.

La investigación podría aportar nuevas estrategias terapéuticas para personas que conviven con recuerdos persistentes asociados al miedo, como ocurre en el trastorno de estrés postraumático, las fobias o la ansiedad crónica.

Más que “células de apoyo”

Durante décadas, la neurociencia consideró a los astrocitos como elementos de soporte que brindaban nutrientes y estabilidad al entorno neuronal. Sin embargo, el nuevo trabajo desafía esa visión y los posiciona como protagonistas en procesos cognitivos complejos.

El hallazgo desafía la visión tradicional de los astrocitos como simples células de soporte en el cerebro y los posiciona como reguladores emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue dirigida por Lindsay Halladay, profesora asociada de Neurociencia, junto con colaboradores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. El equipo partió de una pregunta simple: si los astrocitos se encuentran intercalados entre las neuronas en regiones clave del cerebro, ¿es posible que su función vaya más allá del soporte?

Halladay explicó que resultaba difícil imaginar que estas células, tan abundantes y estratégicamente ubicadas, no influyeran en la comunicación neuronal. El estudio confirmó esa sospecha.

Observando el miedo a nivel celular

Para analizar el fenómeno, los investigadores utilizaron modelos animales y sensores fluorescentes capaces de registrar la actividad de los astrocitos en tiempo real dentro de la amígdala, una región cerebral central en el procesamiento del miedo.

Los resultados mostraron que, cuando se formaba un recuerdo temeroso —por ejemplo, asociando un estímulo a una experiencia desagradable—, los astrocitos exhibían una intensa actividad. Lo mismo ocurría cuando ese recuerdo era evocado posteriormente.

El patrón de actividad de los astrocitos en la amígdala cerebral varía según la creación, evocación o desaparición de recuerdos asociados al miedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, a medida que el recuerdo se extinguía y el estímulo dejaba de generar miedo, la actividad de estas células disminuía. Este patrón sugirió que los astrocitos participan tanto en el aprendizaje del miedo como en su desaparición.

Para profundizar en el mecanismo, el equipo manipuló la comunicación entre astrocitos y neuronas. Cuando esa interacción se intensificaba, los recuerdos de miedo se volvían más fuertes; cuando se reducía, la respuesta temerosa disminuía.

Puede pensarse en este proceso como un sistema de ajuste fino: los astrocitos actuarían como reguladores que amplifican o atenúan la señal emocional que circula entre las neuronas.

Una red que se extiende más allá de la amígdala

El estudio también detectó que los cambios en la actividad de los astrocitos no se limitaban a la amígdala. Otras regiones implicadas en el control emocional, como la corteza prefrontal, mostraron modificaciones en paralelo.

Esta área cerebral participa en la toma de decisiones y en la interpretación de situaciones amenazantes. La interacción entre ambas regiones ayuda a determinar si un estímulo debe generar miedo o si, por el contrario, puede ignorarse.

Las alteraciones experimentales en astrocitos generan desorganización neuronal, dificultando el reconocimiento de amenazas reales y falsas alarmas en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los astrocitos fueron alterados experimentalmente, la actividad neuronal perdió organización y el cerebro mostró dificultades para transmitir información adecuada sobre la presencia de peligro. En términos simples, el sistema que ayuda a distinguir entre amenaza real y falsa alarma se volvió menos eficiente.

Implicancias para la salud mental

“Por primera vez, encontramos que los astrocitos codifican y mantienen las señales neuronales relacionadas con el miedo”, señaló Halladay. El descubrimiento amplía el modelo clásico centrado exclusivamente en las neuronas y propone una visión más compleja del circuito emocional.

En la práctica clínica, estos resultados sugieren que intervenir sobre los astrocitos podría complementar las terapias actuales dirigidas a las neuronas. Hoy, muchos tratamientos para el trauma o la ansiedad buscan modificar la actividad neuronal o la respuesta emocional del paciente.

Los investigadores planean explorar la influencia de los astrocitos en otras regiones cerebrales, ampliando el conocimiento sobre el circuito del miedo y la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo enfoque plantea que regular la función de los astrocitos podría ayudar a debilitar recuerdos traumáticos persistentes o facilitar su extinción, potenciando la eficacia de las intervenciones existentes.

Próximos pasos en la investigación

El equipo planea investigar el papel de los astrocitos en otras áreas del circuito del miedo, incluyendo la sustancia gris periacueductal, implicada en conductas defensivas como la inmovilidad o la huida.

Comprender cómo estas células influyen en diferentes regiones cerebrales podría ayudar a explicar por qué algunas personas desarrollan respuestas de miedo exageradas frente a situaciones cotidianas que no representan un peligro real.

Los hallazgos refuerzan la idea de que el cerebro funciona como una red compleja donde múltiples tipos celulares interactúan para moldear la experiencia emocional. Reconocer el rol activo de los astrocitos abre un campo de investigación que podría transformar la comprensión del miedo y, eventualmente, mejorar el tratamiento de los trastornos asociados a recuerdos persistentes.