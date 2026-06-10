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El Ejército israelí destruyó seis infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Las fuerzas áreas y terrestres de Israel lanzaron una nueva ofensiva contra edificios controlados por el grupo chiita en el sur de Líbano después de emitir órdenes de evacuación en varios puntos de la localidad

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En Tiro, se atacaron seis infraestructuras utilizadas por la organización terrorista Hezbolá para avanzar en perfiles terroristas contra los civiles del Estado de Israel y las fuerzas del ISF.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que continúan atacando infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano y detallaron su última ofensiva en el territorio controlado por el grupo chiita.

Durante la última jornada, el Ejército árabe ejecutó bombardeos sobre infraestructuras controladas por los terroristas en Tiro y en distintos puntos del sur libanés. En la localidad de la costa oriental del mar Mediterráneo, las fuerzas israelíes atacaron seis infraestructuras empleadas por Hezbollah para organizar operaciones contra civiles israelíes y contra las fuerzas del IDF desplegadas en la frontera. Entre los objetivos, se incluyó un sitio utilizado para el lanzamiento de drones explosivos hacia personal militar israelí.

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En otras áreas del sur de Líbano, los bombardeos se dirigieron contra lanzadores de proyectiles cargados y listos para disparo, así como contra terroristas y otras infraestructuras terroristas en zonas donde operan las FDI.

Las imágenes muestran una vista panorámica de una ciudad costera bajo un cielo azul. Una gran columna de humo gris oscuro se eleva rápidamente desde un área detrás de varios edificios residenciales y comerciales de varios pisos. La columna de humo se expande y se dispersa ligeramente a lo largo de la secuencia de imágenes, indicando un evento dinámico. En primer plano, se observa un cuerpo de agua color turquesa, una playa de arena y un rompeolas de piedra. Este video es una cobertura de evento.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, teniente general Eyal Zamir, advirtió que el ataque contra Irán del domingo pasado constituyó solo una preparación para un golpe mucho más significativo y poderoso.

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“El ataque que llevamos a cabo en Irán fue una preparación para un golpe mucho más significativo y poderoso. Estamos preparados para regresar y asestar otro ataque severo y de gran alcance contra Irán”, declaró Zamir durante una visita a un centro de entrenamiento militar. Estas palabras representa la señal más explícita hasta la fecha de que Tel Aviv no considera cerrado el frente con Teherán.

A su vez, Zamir confirmó la continuidad de las operaciones militares en el sur del Líbano, pese a las amenazas de represalia por parte del régimen iraní. El teniente general hizo referencia a las acciones en la zona de Beaufort, donde las tropas israelíes desmantelan lo que describió como “una importante instalación subterránea que Hezbollah utilizaba como base de tiro y centro de mando para dirigir operaciones de combate”.

Israel descubrió una red de túneles bajo el castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, que pertenece al grupo terrorista Hezbollah.

El intercambio del fin de semana se desencadenó por los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut. Irán respondió usando estos bombardeos como argumento para lanzar el lunes misiles contra territorio israelí. Israel contestó con nuevos ataques, lo que dio inicio a una serie de enfrentamientos que se detuvieron tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, quien reclamó en Truth Social que ambas partes “dejen de disparar de inmediato”.

Trump había intentado frenar la respuesta israelí desde el domingo, pero sus llamados tardaron en tener efecto: Israel ignoró las advertencias iniciales, ejecutó bombardeos propios y Teherán replicó con una segunda oleada.

El episodio se desarrolla en un contexto de alta tensión diplomática. Estados Unidos negocia en paralelo un acuerdo nuclear con Irán a través de la mediación de Pakistán y una tregua más firme en el frente libanés. El 3 de junio, Israel y Líbano alcanzaron en Washington un alto el fuego condicionado al cese de los ataques de Hezbollah y a la retirada de sus combatientes del sur del río Litani, con una nueva ronda de negociaciones prevista para el 22 de junio. El acuerdo no logró calmar la situación: Israel mantiene sus operaciones en el sur libanés y el grupo terrorista continúa lanzando proyectiles y drones contra posiciones israelíes y el norte de Israel.

La fase actual del conflicto en Líbano comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah reactivó su campaña militar tras los bombardeos israelíes del 28 de febrero contra Irán. Desde entonces, Israel ocupa zonas del sur del país árabe, forzó el desplazamiento de cientos de miles de civiles y, según las autoridades libanesas, se registran más de 3.600 muertos.

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