Ecuador detuvo a dos colombianos por narcotráfico en colaboración con Estados Unidos

Integrantes de la Policía y el Ejercito de Ecuador custodian durante un operativo este lunes, en Guayaquil (Ecuador) (EFE/ Gerardo Menoscal)

La Policía de Ecuador detuvo a dos ciudadanos colombianos identificados como miembros de una estructura internacional de narcotráfico, en una operación realizada en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), según informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

Los arrestados son Nerlin Pineda Paredes, alias "Familia“, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades ecuatorianas, y Alver Pineda Mosquera, conocido como ”Mono" o “Promesa”, catalogado como individuo de interés penal relevante.

PUBLICIDAD

Reimberg señaló que ambos eran requeridos con fines de extradición a Estados Unidos y que figuran como “piezas clave” de una organización criminal vinculada con Edison Washington Prado Álava, alias "Gerald“, quien fue extraditado a territorio estadounidense en 2017 y es apodado el ”Pablo Escobar" de Ecuador.

Las investigaciones apuntan a que los capturados controlaban laboratorios de procesamiento de droga, centros de acopio e insumos químicos en zonas estratégicas de Colombia, desde donde presuntamente abastecían rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El ministro agregó que, tras la captura de "Gerald“, los detenidos habrían intentado infiltrarse en procesos de desmovilización de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mediante el pago de millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales.

Las jornadas de entrenamiento incluyeron prácticas tácticas, operaciones marítimas, combate en espacios cerrados e intercambio de experiencias entre efectivos de ambos países.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos culminaron dos meses de entrenamientos conjuntos realizados entre abril y mayo, en el marco de los programas de cooperación bilateral en seguridad que ambos gobiernos reforzaron durante el último año. Las actividades involucraron a unidades de la Armada ecuatoriana, marines estadounidenses y fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, según información difundida por el Ministerio de Defensa Nacional y citada por medios locales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos publicados por Ecuavisa, personal del Batallón de Infantería de Marina Jaramijó (BIMJAR), con sede en la provincia de Manabí, finalizó un entrenamiento bilateral junto al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, una de las unidades especializadas de la fuerza militar norteamericana. Las jornadas se desarrollaron en abril y mayo, con énfasis en operaciones marítimas, combate en espacios cerrados, tácticas de unidades pequeñas y medicina táctica.

Según el Ministerio de Defensa, estos entrenamientos buscan fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas ecuatorianas y mejorar la coordinación entre las unidades de ambos países frente a amenazas consideradas prioritarias para la seguridad regional. Las actividades incluyeron ejercicios prácticos, simulaciones tácticas y entrenamiento especializado en distintos escenarios operacionales.

PUBLICIDAD

Personal de la Armada del Ecuador y de fuerzas especiales de Estados Unidos realizó actividades orientadas a fortalecer la interoperabilidad y la capacidad de respuesta ante amenazas transnacionales.

El programa de cooperación bilateral incluyó también ejercicios conjuntos con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos. Según informó la Armada del Ecuador, las actividades se llevaron a cabo entre el 20 de abril y el 2 de mayo en las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina Jaramijó, donde efectivos de ambos países participaron en tareas orientadas a fortalecer la interoperabilidad, intercambiar experiencias y mejorar la planificación ante situaciones de emergencia.

El Ministerio de Defensa destacó que estas acciones se enmarcan en los mecanismos de cooperación en seguridad, inteligencia y capacitación conjunta sostenidos entre Quito y Washington. Entre los objetivos establecidos figuran potenciar la capacidad de trabajo conjunto, mejorar la coordinación entre fuerzas y fortalecer la preparación del personal militar frente a diversos escenarios operativos.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)