El Homo erectus llegó a Asia 600.000 años antes de lo que se pensaba

El hallazgo de tres cráneos en Yunxian, China, reescribe la cronología de la expansión humana, según un estudio publicado en Science Advances

La clave del estudio son
La clave del estudio son tres cráneos de Homo erectus encontrados en Yunxian (China) (Xiaobo Feng/ University of Hawaii at Manoa)

Un equipo internacional, encabezado por la Universidad de Hawái en Mānoa, ha establecido que los fósiles de Homo erectus descubiertos en Yunxian, China, datan de aproximadamente 1,77 millones de años.

Esto supone adelantar en cerca de 600.000 años la presencia conocida de esta especie en Asia, afirmaron los investigadores nuevo estudio que publica Science Advances

El hallazgo reescribe la cronología de la expansión humana, al situar mucho antes la llegada de los antepasados de Homo sapiens al este asiático y desplazar los límites de lo que se creía posible sobre los primeros pasos de la humanidad fuera de África. Además, desafía interpretaciones previas y deja abiertas preguntas sobre el momento y las circunstancias de la desaparición de Homo erectus en la región.

La nueva cronología se basa en el análisis de tres cráneos, considerados los restos más antiguos de Homo erectus identificados en el este de Asia hasta ahora. Antes de esta actualización, la datación situaba la aparición más temprana de la especie en la zona en apenas 1,1 millones de años, precisó la Universidad de Hawái en Mānoa.

Cómo se estimó la antigüedad de los fósiles

El método de datación por
El método de datación por isótopos de aluminio-26 y berilio-10 permitió estimar con precisión la antigüedad de los restos ( University of Hawaii at Manoa/ revista Science Advances)

Para determinar la antigüedad de los fósiles, los investigadores emplearon el método de datación por isótopos de aluminio-26 y berilio-10, según la Universidad de Hawái en Mānoa.

El investigador principal, Hua Tu, explicó que la técnica consiste en analizar los sedimentos donde se encontraron los fósiles, midiendo la proporción de dichos isótopos para estimar el tiempo de enterramiento sin exposición a radiación cósmica.

Esta metodología resulta esencial en materiales que superan el límite de la datación por carbono-14, restringido a 50.000 años, lo que permitió establecer con precisión la cronología de los hallazgos en China.

La actualización ha reavivado el debate sobre la velocidad de la expansión de los primeros homínidos en Eurasia.

Sitio de excavación de Homo
Sitio de excavación de Homo erectus de Yunxian (Crédito de la foto: Guangjun Shen)

De acuerdo con la Universidad de Hawái en Mānoa, también se han encontrado fósiles de Homo erectus en Georgia, datados entre 1,78 y 1,85 millones de años.

Estos datos respaldan la hipótesis de una dispersión relativamente rápida por el continente. Tradicionalmente, los expertos consideraban que la llegada de los homínidos a Asia fue lenta. Sin embargo, la existencia de herramientas líticas de más de dos millones de años en la región, aunque no confirmadas con fósiles humanos, apunta a un poblamiento anterior, según ambas fuentes.

El nuevo marco temporal para los fósiles de Yunxian abre interrogantes esenciales sobre la evolución humana.

Christopher J. Bae, investigador de la Universidad de Hawái en Mānoa, señaló que, aunque es conocido que el Homo erectus se originó en África antes de dispersarse en Eurasia, la fecha exacta de su llegada al este asiático era desconocida. Según Bae, la aplicación combinada de nuevas técnicas de datación permite reconstruir con mayor precisión el momento en que estos homínidos llegaron a la región.

La datación de fósiles de
La datación de fósiles de Homo erectus en Yunxian, China, revela una antigüedad de 1,77 millones de años, según Science Advances.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dudas sobre el Homo erectus

No obstante, la Universidad de Hawái en Mānoa y Hua Tu reconocen que “la cronología actualizada de Yunxian es un paso fundamental para resolver estos debates”, pero persisten dudas respecto a si realmente el Homo erectus fue la primera especie humana que ocupó Asia y sobre el periodo exacto de su desaparición.

Algunos indicios arqueológicos apuntan a una presencia humana anterior en el territorio, aunque hasta hoy no existen fósiles que lo confirmen con certeza.

El nuevo escenario cronológico de Yunxian facilita la revisión de hipótesis en torno a posibles especies de homínidos presentes en Asia antes del Homo erectus documentado. Así, cada mejora en la precisión de las dataciones contribuye a delimitar mejor el complejo rompecabezas de la evolución y dispersión humana en el continente.

