Ciencia

Reconstruyeron el rostro de un Homo erectus de 1,5 millones de años: qué reveló sobre la evolución humana

Un equipo internacional de científicos analizó fósiles hallados en Etiopía y publicó sus hallazgos en la revista Nature Communications. El documento encontró nuevos datos sobre el desarrollo de los primeros homínidos en África

Guardar
Fragmentos del cráneo DAN5 hallados
Fragmentos del cráneo DAN5 hallados en Gona, Etiopía, analizados por un equipo internacional

En el corazón de África, en una región donde el polvo conserva secretos milenarios, un equipo internacional de científicos logró reconstruir el rostro de un Homo erectus de 1,5 millones de años, hallazgo que reescribe parte de la historia de la evolución humana.

La combinación inesperada de rasgos antiguos y modernos en este fósil, conocido como DAN5, ha puesto en jaque las teorías más aceptadas sobre cómo y cuándo surgieron nuestros antepasados más remotos.

El proyecto publicado en la revista Nature, liderado por Karen Baab, paleoantropóloga de la Universidad Midwestern en Arizona, utilizó microtomografías computarizadas de alta resolución para ensamblar digitalmente los fragmentos de cráneo, rostro y dientes encontrados en el yacimiento de Gona, Etiopía. Los especialistas dedicaron cerca de un año a recomponer los huesos y piezas dentales, con el objetivo de obtener una imagen lo más fiel posible de este antiguo homínido.

“Fue como armar un rompecabezas tridimensional muy complejo, cuyo resultado exacto no se conoce de antemano. Por suerte, sabemos cómo encajan las caras en general, así que no empezamos desde cero”, explicó Baab. El resultado fue un cráneo casi completo, el más reconstruido hasta ahora del Cuerno de África para este periodo.

Científicos utilizaron microtomografías para recrear
Científicos utilizaron microtomografías para recrear la estructura facial del espécimen

El fósil DAN5 y sus rasgos: entre lo arcaico y lo moderno

La reconstrucción reveló una característica que sorprendió a los expertos: el cráneo presentaba rasgos modernos en la caja craneana, pero una cara más ancha y dientes grandes, muy similares a los de especies humanas más antiguas como Homo habilis. Esta combinación de características no había sido documentada en África con anterioridad, aunque sí en fósiles de Eurasia, como los de Dmanisi en Georgia.

“Ya sabíamos que el fósil DAN5 tenía un cerebro pequeño, pero esta nueva reconstrucción muestra que el rostro también es más primitivo que el del Homo erectus africano clásico de la misma antigüedad”, indicó Baab. La científica sugirió que la población de Gona pudo haber mantenido la anatomía de una población que emigró de África aproximadamente 300.000 años antes, un dato que podría cambiar la narrativa sobre cómo evolucionó y se dispersó Homo erectus.

El hallazgo desafía la idea de que Homo erectus desarrolló sus rasgos modernos solo después de abandonar África. La presencia de rasgos arcaicos en un espécimen africano posterior a las primeras migraciones sugiere que la evolución de esta especie fue mucho más diversa y gradual de lo que se creía.

El yacimiento de Gona, en
El yacimiento de Gona, en Etiopía, es clave para el estudio de la evolución humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los fósiles más antiguos del Homo erectus provienen de África, y la nueva reconstrucción fósil muestra que allí también existían fósiles de transición, por lo que tiene sentido que esta especie surgiera en el continente africano”, afirmó Baab en declaraciones reproducidas por el medio peruano. Al mismo tiempo, el equipo no descarta otras hipótesis, como la posibilidad de mestizaje entre Homo erectus y especies anteriores, un fenómeno conocido por haber ocurrido entre humanos modernos, neandertales y denisovanos.

Herramientas de piedra y diversidad de comportamientos

El estudio también arrojó luz sobre el comportamiento de estos antiguos habitantes de África. El individuo DAN5 estuvo asociado tanto a herramientas de piedra olduvayenses como a hachas de mano achelenses, lo que indica una convivencia de tradiciones tecnológicas distintas.

“Es notable que el Homo erectus DAN5 fabricara tanto herramientas de piedra sencillas como hachas de mano achelenses tempranas, entre las primeras pruebas de las dos tradiciones de herramientas de piedra que se encuentran directamente asociadas con un fósil de homínido”, detalló el codirector del proyecto, Sileshi Semaw, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en España.

El hallazgo desafía la idea
El hallazgo desafía la idea de que Homo erectus desarrolló sus rasgos modernos solo después de abandonar África (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico tiene previsto comparar este fósil con otros europeos de hace un millón de años, incluidos restos de Homo erectus y de Homo antecessor, con el fin de analizar la variabilidad facial y explorar la posibilidad de mezclas genéticas entre especies. Según el antropólogo Michael Rogers, de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, “necesitaremos varios fósiles más datados entre uno y dos millones de años atrás para aclarar esto”.

El hallazgo de DAN5 no cierra el debate sobre el origen y la evolución de Homo erectus, pero aporta nuevas pistas sobre el mosaico de formas y comportamientos que caracterizó a los primeros humanos, y sugiere que la historia de las migraciones fuera de África fue mucho más diversa de lo que se pensaba.

Temas Relacionados

ArqueologíaHomo erectusrostroreconstrucción del rostrofósilesúltimas noticias

Últimas Noticias

Radiografía de Vida en los Extremos: los logros actuales y el futuro de la exploración en el Mar Argentino

El equipo científico celebró la Nochebuena a bordo del Falkor (too), realizó hallazgos inesperados y compartió con el público momentos únicos, en una expedición marcada por la pasión y la camaradería

Radiografía de Vida en los

Por el cambio climático global, el nivel del mar en Argentina sube más rápido desde 1965

Investigadores del Servicio de Hidrografía Naval y las universidades de Buenos Aires y La Plata analizaron más de cien años de registros. Por qué los resultados importan para la planificación de las playas y los puertos

Por el cambio climático global,

El mito del niño prodigio se desmonta: la mayoría de los líderes de élite no destacaron en su infancia

Un análisis internacional coordinado por la Universidad RPTU Kaiserslautern revela que el éxito infantil no garantiza logros en la adultez, desafiando la creencia de que los prodigios dominan el mundo profesional más adelante

El mito del niño prodigio

Un estudio reveló que la vacuna de ARN mensajero contra la gripe tiene mayor eficacia que la convencional en adultos sanos

El ensayo clínico internacional analizó la respuesta inmunitaria y la seguridad de la formulación más avanzada en un universo de casi 20.000 personas de entre 18 y 64 años

Un estudio reveló que la

Por qué el 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia y qué proyectan para 2026

El registro de temperaturas mostró una tendencia al alza durante once años consecutivos, con impactos directos en la vida cotidiana, la producción de alimentos y la seguridad de millones de personas. Un especialista señaló a Infobae la importancia de prepararse ante escenarios climáticos más exigentes

Por qué el 2025 fue
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un colectivo y un camión

Un colectivo y un camión chocaron sobre la General Paz: hay diez heridos

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo |Encuentran el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Íllora (Granada)

Carreteras anegadas, casas destrozadas y el miedo al fantasma de la DANA: las consecuencias de la borrasca en Andalucía, Murcia y Valencia

La CNMC multa con 2,91 millones de euros a Viajes El Corte Inglés, Nautalia Viajes, Ávoris Retail e IAG7 por repartirse contratos del Banco de España y la Complutense

INFOBAE AMÉRICA
La Agencia Europea de Medicamentos

La Agencia Europea de Medicamentos certifica por primera vez plasma procedente de África y Oriente Medio

Santi Aldama y Hugo González no pueden evitar las derrotas de Grizzlies y Celtics

Detenidos en Madrid tres implicados en una tentativa de homicidio ocurrida en Bélgica

Los mayores de 55 años sufren por vez primera más paro que el resto y encadenan empleos más precarios

La vivienda se encarece un 13,1% al cierre del año, según Tinsa

ENTRETENIMIENTO

¿Quién abrirá la puerta final

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

El ranking mundial de las 10 trilogías más exitosas de todos los tiempos

5 artistas de rap que rompieron prejuicios y se convirtieron en actores

El novio de Ariana Grande, Ethan Slater compartió cómo disfrutan de sus vacaciones en casa

Christian Pulisic rompió el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney