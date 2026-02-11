El ayuno intermitente mostró beneficios en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Crohn, asegura un estudio

El estudio canadiense sobre alimentación restringida en el tiempo demuestra una reducción significativa de la inflamación en personas con enfermedad de Crohn y obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación restringida en el tiempo podría transformar el tratamiento de la enfermedad de Crohn y la obesidad, según revelan nuevos hallazgos clínicos en Canadá. En un contexto donde la ciencia busca alternativas efectivas para controlar la inflamación intestinal sin recurrir solo a medicamentos, un equipo internacional de investigadores identificó que el simple acto de programar los horarios de las comidas puede reducir drásticamente los síntomas y mejorar la salud metabólica en personas afectadas.

Este avance, impulsado por la Universidad de Calgary y avalado por la Fundación de Crohn y Colitis de América, abre nuevas perspectivas sobre cómo el reloj biológico influye en el sistema inmunitario y la composición corporal.

Según la Cleveland Clinic, la enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio crónico que afecta el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y se caracteriza por inflamación profunda, síntomas como dolor abdominal y diarrea persistente, y complicaciones como obstrucción intestinal y malabsorción de nutrientes.

Resultados del estudio clínico canadiense

De acuerdo con la fundación, el ensayo, publicado en la revista médica Gastroenterology, incluyó a 35 adultos diagnosticados con enfermedad de Crohn y obesidad o sobrepeso. 20 de los participantes siguieron un patrón de alimentación restringida en el tiempo, consumiendo todas sus comidas dentro de una ventana diaria limitada, mientras que 15 mantuvieron su dieta habitual. Al inicio y al final del estudio se evaluaron síntomas, inflamación y composición corporal.

Los participantes que limitaron sus comidas a una ventana de ocho horas experimentaron una mejoría del 50% en el dolor abdominal asociado al Crohn (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación restringida en el tiempo consiste en ingerir alimentos solo durante 8 horas y ayunar las 16 restantes. El tipo y la cantidad de alimentos no se modificaron entre los grupos, lo que sugiere que los efectos observados se deben al horario de la ingesta y no a una reducción calórica, según explicó la Fundación de Crohn y Colitis de América.

Impacto metabólico y reducción de síntomas

En promedio, quienes practicaron ayuno intermitente experimentaron una pérdida de 2,5 kilogramos, mientras que el grupo control aumentó en torno a 1,7 kilogramos (3,7 libras). Además, la intervención permitió disminuir el dolor abdominal en un 50% y reducir de manera significativa los marcadores de inflamación en sangre, en particular los niveles de leptina y PAI-1.

Los investigadores también registraron una reducción importante de la grasa visceral, tejido adiposo que rodea órganos internos y se asocia a riesgos para la salud. Estas mejoras ocurrieron pese a que ambos grupos consumieron alimentos similares, reforzando la hipótesis de que el factor determinante es el momento de la ingesta.

La alimentación restringida en el tiempo permitió perder un promedio de 2,5 kilogramos y reducir la grasa visceral, factor clave para la salud metabólica (Freepik)

La doctora Maitreyi Raman, profesora asociada de medicina en la Universidad de Calgary y autora principal del estudio, subrayó que “la pérdida de peso representa un resultado importante en personas con sobrepeso y enfermedad de Crohn, pero la alimentación restringida en el tiempo ofrece beneficios adicionales que van más allá del control del peso”.

Por su parte, el doctor Andres Lorenzo Hurtado, vicepresidente de investigación traslacional de la Fundación de Crohn y Colitis de América, destacó: “La alimentación restringida en el tiempo se perfila como una alternativa innovadora para que las personas con enfermedad de Crohn gestionen tanto sus síntomas como su bienestar general”.

Hurtado remarcó la importancia de modificar no solo la calidad de la dieta, sino sobre todo los horarios de las comidas: “Nuestra investigación sugiere que cambiar el momento en que comemos, no solo los alimentos, puede favorecer el metabolismo, optimizar la función inmunológica y ayudar a mantener la remisión prolongada de la enfermedad”.

Por su parte, la investigadora principal Natasha Haskey, de la Universidad de Columbia Británica, resaltó: “Muchas personas con enfermedad de Crohn buscan apoyos prácticos para su salud junto a los tratamientos médicos”.

Consideraciones y advertencias

La alimentación restringida en el tiempo permitió perder un promedio de 2,5 kilogramos y reducir la grasa visceral, factor clave para la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fundación de Crohn y Colitis de América, el ensayo también mostró una disminución notoria de la grasa visceral y de otros indicadores inflamatorios en quienes siguieron el ayuno intermitente. Los especialistas recordaron que ambos grupos ingirieron alimentos comparables en calidad y cantidad, lo que refuerza la premisa de que el momento de la alimentación desempeña un papel clave en la regulación del sistema digestivo e inmunitario.

No obstante, los autores advirtieron que, aunque los resultados son alentadores, se requieren estudios más extensos para confirmar la seguridad y eficacia a largo plazo de esta estrategia en personas con enfermedades inflamatorias intestinales.

La Fundación de Crohn y Colitis de América reiteró la importancia de respaldar investigaciones que prioricen las necesidades de quienes conviven con enfermedades inflamatorias del intestino y contribuyan a desarrollar soluciones duraderas en este ámbito.