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La ONU alertó sobre los riesgos de un alto el fuego “a medias” en Medio Oriente y pidió detener los ataques

El secretario general de la organización, Antonio Guterres, instó a todas las partes involucradas en el conflicto regional, “cada vez más sumido en la crisis”, a trabajar en una “solución diplomática” para alcanzar un acuerdo de paz

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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se dirige a los delegados durante una reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU, el 27 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz/Foto de archivo)
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se dirige a los delegados durante una reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU, el 27 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Muñoz/Foto de archivo)

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la intensificación de los ataques en Medio Oriente tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y advirtió sobre los peligros de mantener un alto el fuego “a medias”. El titular de la ONU condenó el avance de la crisis regional con impacto internacional y solicitó a todas las partes implicadas que busquen una salida negociada.

En un mensaje difundido el miércoles a través de redes sociales, Guterres manifestó: “Esta semana ha traído consigo ataques más generalizados y un mayor deterioro de la situación, en la que el alto el fuego se asemeja más bien a un alto el fuego a medias”.

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El jefe de la ONU subrayó el riesgo de que la situación desemboque en un conflicto abierto. “No debemos subestimar el riesgo de que ese alto el fuego a medias se convierta en un conflicto en toda regla”, sostuvo el secretario general.

“Basta ya de ataques. Basta ya de excusas”, exigió Guterres en su comunicado. En la noche del miércoles, el Ejército de Estados Unidos ejecutó bombardeos contra diversos objetivos en Irán, pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre nuevas acciones militares. Trump reiteró su exigencia a Teherán para que firme el acuerdo en negociación sin más demoras.

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Por su parte, el régimen de Irán lanzó ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin tras una nueva serie de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní. La ofensiva incrementó la tensión en la zona del estrecho de Ormuz, considerada una de las rutas marítimas clave para el comercio global de petróleo.

Israel's Iron Dome anti-missile system operates for interceptions over the Israel-Lebanon border, as seen from northern Israel, June 10, 2026. REUTERS/Ammar Awad
Israel's Iron Dome anti-missile system operates for interceptions over the Israel-Lebanon border, as seen from northern Israel, June 10, 2026. REUTERS/Ammar Awad

En paralelo al comunicado de Guterres, los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron los ataques con drones y misiles lanzados por Irán contra Bahréin, Kuwait y Jordania, calificando estos hechos como “una agresión flagrante” contra la soberanía de esos países y una violación del derecho internacional.

La declaración se difundió al finalizar la reunión ministerial efectuada en Manama, donde el bloque regional expresó su “más enérgica condena” y describió los bombardeos como una amenaza directa a la seguridad de los pueblos y a la integridad territorial de los Estados afectados.

El CCG sostuvo que estos actos hostiles “no favorecen el entendimiento ni el acercamiento” entre los países, sino que socavan la confianza mutua y dificultan las vías de diálogo que los Estados del Golfo promueven. En el documento, el Consejo reiteró su “plena solidaridad” con los tres países afectados por los ataques y subrayó que la seguridad de los miembros del bloque es “indivisible”. En ese sentido, remarcó que cualquier ataque contra uno debe considerarse un ataque contra todos.

La organización regional informó que sus sistemas conjuntos de defensa aérea están respondiendo a las amenazas con “alta eficiencia y preparación”, con el objetivo de transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y residentes del Golfo. Además, el Consejo reivindicó el derecho de sus Estados miembros a la defensa individual o colectiva conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce la legítima defensa frente a ataques armados.

Los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se reunieron en Riad, Arabia Saudita (Saudi Press Agency/REUTERS/Archivo)
Los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se reunieron en Riad, Arabia Saudita (Saudi Press Agency/REUTERS/Archivo)

En el comunicado, el CCG responsabilizó a Irán tanto de los ataques como de sus consecuencias para la seguridad regional, la navegación internacional y el suministro energético. Por este motivo, instó al régimen el cese inmediato de cualquier acción dirigida contra los países del Golfo, sus intereses y sus ciudadanos.

El bloque instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y exigir cuentas a los responsables para preservar la paz y la seguridad regional e internacional.

Pese a la escalada, el CCG reafirmó su compromiso con la paz, la buena vecindad y las soluciones diplomáticas, aunque puso en duda la viabilidad de futuras relaciones mientras continúen los ataques. “Persistir en el camino de la agresión solo conducirá a un mayor aislamiento, mientras que la puerta del entendimiento permanece abierta para quienes elijan el lenguaje de la sabiduría y la buena vecindad”, concluyó la declaración.

(Con información de Europa Press y EFE)

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