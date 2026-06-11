América Latina

Lula intentará destrabar disputas comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea durante la cumbre del G7

El mandatario brasileño viajará a Francia para participar de la cumbre junto a sus pares el próximo 16 y 17 de junio. Su misión: revertir los aranceles estadounidenses a las exportaciones de su país y las restricciones europeas sobre productos de origen animal

Guardar
Google icon
Luiz Inácio Lula da Silva, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
Luiz Inácio Lula da Silva, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará aprovechar su presencia como invitado en la próxima cumbre del G7 para concretar reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según informó este miércoles la cancillería brasileña.

El objetivo de estos encuentros sería revertir los aranceles a las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, que podrían alcanzar el 37,5%, así como las restricciones de la Unión Europea a la importación de carne y otros productos de origen animal.

PUBLICIDAD

La semana pasada, la administración de Trump propuso la aplicación de un arancel del 25% a las exportaciones de Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales, además de establecer un gravamen adicional del 12,5% para países que no combatan el trabajo forzoso en sus cadenas productivas. De concretarse, la tasa total de aranceles para Brasil se acercaría al 40% ya aplicado el año pasado y que luego fue revocado parcialmente.

Por su parte, la Unión Europea anunció el viernes pasado que a partir de septiembre impondrá restricciones a la importación de carne y productos de origen animal provenientes de Brasil, debido al uso de antimicrobianos prohibidos en el bloque. Estas medidas se suman a la presión internacional sobre las exportaciones brasileñas de origen agropecuario.

PUBLICIDAD

El embajador Philip Fox-Drummond Gough, secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, expresó: “El mensaje principal es que nos sorprendió la forma en que se adoptaron estas medidas y que nos generan preocupación”. La declaración ocurrió durante una conferencia de prensa, de acuerdo con el reporte oficial.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Palacio Itamaraty de Río de Janeiro (Brasil), el 16 de enero de 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Palacio Itamaraty de Río de Janeiro (Brasil), el 16 de enero de 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

El Gobierno de Brasil reaccionó duramente al anuncio de Washington y atribuyó la decisión a las gestiones del senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de octubre e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien mantuvo reuniones en la Casa Blanca poco antes de la imposición de los nuevos aranceles.

Lula da Silva también llevará a la cumbre del G7 en Evian, Francia, una agenda centrada en el multilateralismo y la demanda de una mayor contribución financiera de los países ricos ante emergencias globales. Aunque Brasil no cuenta con derecho a voto en el grupo, el mandatario intervendrá al menos tres veces en los actos oficiales durante el 16 y 17 de junio, defendiendo el peso económico y regional de su país.

De acuerdo con portavoces de la cancillería brasileña, entre los siete documentos que se debaten en la cumbre, dos podrían impactar de forma directa las posiciones del gobierno brasileño. Uno de los textos aborda las alianzas internacionales para el desarrollo y el financiamiento de la ayuda de emergencia, un rubro que experimentó una marcada reducción en los últimos años. Brasil plantea la necesidad de un aporte más significativo por parte de los países desarrollados, en contraste con las propuestas de recortes y mecanismos alternativos.

La tasa total de aranceles estadounidense para Brasil se acercaría al 40% en las próximas semanas (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
La tasa total de aranceles estadounidense para Brasil se acercaría al 40% en las próximas semanas (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El segundo documento de interés para el gobierno trata el crecimiento económico equilibrado. En sus mensajes, Lula insistirá en la urgencia de reformar la gobernanza de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las Naciones Unidas, además de manifestar su rechazo a medidas unilaterales en economía impulsadas por la Casa Blanca.

Durante el almuerzo de trabajo del 17 de junio, Lula participará en un debate sobre inteligencia artificial y protección de menores en internet, un campo en el que Brasil se posiciona como referente tras la aprobación en marzo del Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia.

La diplomacia brasileña también busca contribuir a los textos sobre cooperación internacional en la lucha contra ciertos tipos de cáncer y el narcotráfico. Esta última cuestión adquirió mayor peso en la relación con Estados Unidos después de que dos organizaciones criminales brasileñas, Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), fueran catalogadas como terroristas por Washington.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaLula da SilvaBrasilG7Estados UnidosEEUUUnión EuropeaUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una movilización liderada por mujeres exigió justicia en Ecuador por una estudiante y una activista halladas sin vida

La movilización buscó también denunciar la falta de protección por parte de las fuerzas del orden y la necesidad de garantías de seguridad para niñas, adolescentes y adultas en todo el país

Una movilización liderada por mujeres exigió justicia en Ecuador por una estudiante y una activista halladas sin vida

La migración irregular desde El Salvador registró la mayor caída en 2026, con descensos de hasta 93.8%

Las detenciones de personas salvadoreñas bajaron 71.8% en Estados Unidos y 93.8% en México durante el primer cuatrimestre, de acuerdo con datos de la OIM. El flujo migratorio del Triángulo Norte cayó un 67% en las detenciones hacia Norteamérica

La migración irregular desde El Salvador registró la mayor caída en 2026, con descensos de hasta 93.8%

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Gobierno de Honduras puso en marcha la mayor licitación pública nacional en infraestructura vial de los últimos ocho años, destinada a fortalecer la conectividad de comunidades, facilitar el transporte de cosechas y mejorar la movilidad en zonas productivas.

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

El relevamiento, identificado como ENPINA, visitará 15.500 hogares urbanos y rurales en los 14 departamentos para reunir datos que permitan diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas de bienestar

El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

República Dominicana reporta un desempleo inferior al 5% y más empleo formal, según su ministro de Trabajo

Eddy Olivares afirmó ante la Organización Internacional del Trabajo que el país también registra alzas salariales pactadas en diálogo tripartito y un mayor número de convenios colectivos, en un balance oficial del mercado laboral

República Dominicana reporta un desempleo inferior al 5% y más empleo formal, según su ministro de Trabajo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

SNTE hace llamado al diálogo respetuoso entre el gobierno y la CNTE

SNTE hace llamado al diálogo respetuoso entre el gobierno y la CNTE

Cuatro detenidos por robar a personas mayores con el “abrazo cariñoso”, el falso saludo con el que sustraen joyas en unos segundos

La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

Pidieron elevar a juicio la causa contra la dueña del depósito clandestino que se incendió y colapsó en La Plata

Denunció que su padre la abusó sexualmente por una década, tuvo un hijo y la Justicia de Misiones declaró prescripta la causa

INFOBAE AMÉRICA

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Canadá impulsa una ley para prohibir las cuentas en redes sociales a menores de 16 años

Macron convocó a Zelensky y a líderes de países árabes al G7 para abordar las guerras y debatir iniciativas de paz

Una movilización liderada por mujeres exigió justicia en Ecuador por una estudiante y una activista halladas sin vida

La responsable de ciencia de la NASA aseguró que el objetivo de las misiones Artemis es “vivir y trabajar” en la Luna

ENTRETENIMIENTO

Oliver Stone prepara su primera película en diez años sacando a Michael Douglas del retiro: “Es una de las más ambiciosas de mi carrera”

Oliver Stone prepara su primera película en diez años sacando a Michael Douglas del retiro: “Es una de las más ambiciosas de mi carrera”

Steven Spielberg tiene una espina clavada, no haber podido dirigir una película de James Bond: “Siempre me rechazaban y me decían que no”

Billy Ray Cyrus revela que estuvo a punto de morir tras enfrentar un grave problema de salud

Kaley Cuoco anuncia revela el sexo de su segundo hijo junto a Tom Pelphrey

Jennifer Lopez relata que tuvo ataques de pánico luego de alcanzar la fama con ‘Selena’