Menos ansiedad y más integración: los beneficios de practicar varios deportes en la adolescencia

Un estudio internacional confirma que la diversidad deportiva beneficia directamente el bienestar emocional de los adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de investigadores analizó el impacto que tiene la práctica de distintos deportes sobre la salud mental de adolescentes de entre 10 y 16 años. El estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Sports and Active Living, reunió información de 308 jóvenes mediante encuestas y dispositivos de seguimiento de actividad física.

El objetivo fue determinar si quienes practican más de un deporte presentan un mayor bienestar emocional y un menor riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad o depresión. Los resultados buscan aportar nuevas evidencias sobre el papel de la actividad física en la salud mental durante una etapa clave del desarrollo.

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La investigación identificó que la práctica de varios deportes no solo reduce el malestar emocional, sino que también fomenta la motivación, una mayor integración social y una actitud más optimista frente a los desafíos cotidianos. La variedad de actividades deportivas se asocia con un aumento en el bienestar y una percepción más positiva de la propia salud mental.

A este efecto, el apoyo familiar resulta decisivo: familias que acompañan, estimulan y respaldan la participación de sus hijos en diferentes disciplinas impulsan mejores resultados emocionales y una mayor confianza en sí mismos.

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La combinación de participar en más de un deporte con recibir apoyo familiar fortalece la constancia y el disfrute de la actividad, propiciando un entorno favorable para el desarrollo psicológico en la adolescencia.

Beneficios de practicar varios deportes

Los adolescentes que practican más de un deporte presentan menos síntomas de ansiedad y depresión que aquellos que se enfocan en una sola disciplina, según los resultados del estudio. Los investigadores observaron que la diversidad de actividades físicas se asocia a un mayor bienestar emocional y a una relación más saludable con el ejercicio.

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Además, variar las disciplinas deportivas favorece el desarrollo de nuevas habilidades, fortalece la integración social y ayuda a sostener el interés por la actividad física a largo plazo, factores que también influyen positivamente en la salud mental.

Al mismo tiempo, los beneficios de la práctica múltiple van más allá del plano físico y se reflejan en una mayor estabilidad emocional y una mejor adaptación escolar.

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Investigaciones recientes revelan que jóvenes que combinan distintas disciplinas experimentan menos síntomas depresivos y ansiosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del apoyo familiar

Además, el rol de las familias es esencial para potenciar los efectos positivos del deporte. Cuando los adolescentes encuentran respaldo en su entorno, muestran mayor constancia, disfrute por la actividad y autoestima. El acompañamiento de los adultos responsables resulta clave: fomenta la independencia, el desarrollo de habilidades sociales y la autopercepción positiva.

En este sentido, el entorno del hogar, combinado con la motivación que llega desde los referentes adultos, refuerza la capacidad de los adolescentes para afrontar desafíos y perseverar en sus actividades deportivas. El apoyo familiar también facilita el acceso a distintas actividades y favorece la permanencia en el tiempo.

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Comparación con quienes practican un solo deporte

El estudio también reveló que quienes se limitan a una sola disciplina tienden a experimentar más presión, estrés y síntomas emocionales. Según los datos de la investigación, la rutina repetitiva puede conducir al agotamiento, mientras que la diversidad de actividades estimula la motivación y el interés de los adolescentes.

La posibilidad de participar en distintos deportes no solo abre la puerta al descubrimiento de nuevas fortalezas, sino que estimula la interacción social y la adaptación ante distintos escenarios. Todo ello promueve un equilibrio emocional más sólido y un afrontamiento más saludable frente a los desafíos que plantea la adolescencia.

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Efectos sobre el sedentarismo y el aislamiento social

Los especialistas también destacaron que practicar distintos deportes puede ser una herramienta importante para prevenir el sedentarismo durante la adolescencia. Según explicaron, este hábito ayuda a reducir el riesgo de aislamiento social y favorece estilos de vida más activos y saludables.

Además, los jóvenes que participan en diversas actividades deportivas suelen construir redes sociales más amplias, compartir experiencias en diferentes entornos y desarrollar mejores recursos para enfrentar el estrés cotidiano.

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El informe resalta la importancia de evitar el sedentarismo y el aislamiento, ya que ambos factores se asocian con un mayor riesgo de depresión y de problemas de ansiedad entre los jóvenes. Así, la variedad de deportes emerge como un factor protector frente a estas problemáticas.

Recomendaciones para familias y escuelas

No obstante, el estudio sugiere que tanto las familias como las escuelas promuevan la práctica de actividades deportivas diversas desde edades tempranas. Garantizar el acceso a diferentes deportes, junto con el apoyo familiar, aporta beneficios para la salud mental y la calidad de vida de los adolescentes.

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Además, recomienda que la elección de los deportes respete los intereses y preferencias individuales, priorizando el disfrute y la participación constante. Reconocer los logros y acompañar en las dificultades fortalece la autoestima y mejora el bienestar emocional de los más jóvenes.

El equipo de investigadores sostiene que las políticas de salud y educación deben incluir programas que faciliten el acceso a múltiples disciplinas deportivas. Promover la actividad física variada contribuye a prevenir problemas emocionales y favorece el desarrollo integral de los jóvenes.

El informe enfatiza la necesidad de reducir las barreras económicas y sociales que dificultan la participación en actividades deportivas. Garantizar una oferta amplia y el apoyo familiar es fundamental para lograr avances concretos en la salud mental adolescente.