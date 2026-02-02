Cómo activar los 6 mecanismos antienvejecimiento que permiten mantener la memoria y retrasar el deterioro

La estrategia antienvejecimiento recomendada por la ciencia combina ajustes en la alimentación, la actividad física y el sueño para retrasar el envejecimiento biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie escapa al paso del tiempo, pero la ciencia ha identificado maneras concretas de activar los mecanismos internos que ayudan a mantener la vitalidad durante más años. El envejecimiento celular, según explicó Antonio Fernando Murillo Cancho, profesor de la Universidad de Almería en The Conversation, se produce por la acumulación de fallos en las células y la pérdida progresiva de la capacidad de reparación.

Con los años, los genes sufren daños y los extremos de los cromosomas se acortan. Las mitocondrias, responsables de la energía celular, pierden eficacia, lo que desencadena alteraciones en el funcionamiento de las células. Cuando el cuerpo no logra reparar estos daños, aumentan las probabilidades de desarrollar enfermedades vinculadas a la edad, según detalló The Conversation.

Ajustar la alimentación es una de las estrategias más efectivas. El ensayo clínico CALERIE, realizado por la Universidad de Duke, demostró que una reducción calórica moderada favorece la reparación celular, disminuye la inflamación y mejora el metabolismo en adultos sanos, sin recurrir a dietas extremas.

El ayuno intermitente con intervalos de 14 a 16 horas sin comer mejora la glucosa, la presión arterial y disminuye la grasa abdominal en personas con síndrome metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ayuno intermitente también ofrece beneficios. Investigadores de la Universidad de California, San Diego, verificaron que dejar entre 14 y 16 horas entre la cena y el desayuno, agrupando las comidas en una franja de 8 a 10 horas, reorganiza los horarios y activa los mecanismos reparadores naturales. El cuerpo interpreta este intervalo como una pausa beneficiosa. En personas con sobrepeso o síndrome metabólico, el estudio registró mejoras en la glucosa, la presión arterial y la reducción de la grasa abdominal.

Cenar temprano y de manera ligera amplifica estos efectos. Una ingesta menor por la noche ayuda a regular la glucosa matutina, disminuye la acidez digestiva y permite que la energía se destine a la reparación de tejidos durante el sueño. Además, evitar comidas copiosas en la noche contribuye a un descanso más profundo y a una mejor recuperación física y mental.

La actividad física regular constituye otro pilar esencial. El ejercicio de fuerza combinado con caminatas favorece el reciclaje de proteínas dañadas y estabiliza los niveles de azúcar. Murillo Cancho señaló que no se requiere correr maratones; basta con tres sesiones semanales de trabajo muscular y caminatas diarias para aumentar la masa muscular, reducir la grasa visceral y mantener el metabolismo en equilibrio. La constancia es clave, ya que los beneficios del ejercicio sobre la longevidad se sostienen en el tiempo cuando la práctica es regular.

Realizar ejercicio de fuerza combinado con caminatas aumenta la masa muscular, reduce la grasa visceral y mantiene el metabolismo en equilibrio, prolongando la vitalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño de calidad resulta imprescindible. Dormir menos de lo necesario desequilibra el organismo, facilita la acumulación de residuos y dificulta funciones biológicas esenciales. Un estudio de la Universidad de Rochester comprobó que el sueño profundo activa el sistema linfático, responsable de limpiar el cerebro de desechos relacionados con el envejecimiento y promover la recuperación.

Fijar horarios, evitar pantallas y asegurar un ambiente oscuro y silencioso estimula la producción de hormonas reparadoras como la melatonina y el cortisol. Además, periodos de descanso adecuados favorecen la regeneración muscular, el equilibrio emocional y la consolidación de la memoria.

La microbiota intestinal actúa como un “antivirus” interno. El intestino alberga billones de bacterias beneficiosas cuya diversidad suele disminuir con la edad. Una microbiota robusta protege frente a la inflamación crónica, mejora la digestión y mantiene activo el metabolismo. Investigadores de la Universidad de Wageningen asociaron el consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos ricos en fibra con el crecimiento de bacterias como Faecalibacterium prausnitzii y Akkermansia muciniphila, vinculadas a mayor longevidad.

Un sueño profundo y de calidad activa el sistema linfático, limpia el cerebro de desechos y favorece la regeneración muscular, el equilibrio emocional y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar las llamadas “células zombi” también resulta imprescindible. Estas células envejecidas dejan de cumplir sus funciones y liberan señales inflamatorias. Un estudio de la Universidad de Newcastle mostró que los polifenoles presentes en frutas rojas, cebolla, manzana y té verde contribuyen a reducir la inflamación y proteger las células. Estos antioxidantes se asocian con parámetros biológicos más saludables.

A este enfoque integrador se suman factores como la gestión del estrés y el fortalecimiento de los vínculos sociales. De acuerdo con la Universidad de Harvard mantener relaciones personales sólidas y una actitud positiva ante los desafíos cotidianos tiene un impacto directo sobre la longevidad y el bienestar general. Practicar técnicas de relajación, fomentar el contacto social y cuidar la salud mental ayuda a reducir la inflamación y refuerza el sistema inmunológico.

Estas medidas, basadas en evidencia científica, permiten activar el “modo antienvejecimiento” del cuerpo: ajustar la alimentación, moverse regularmente, cuidar el sueño, priorizar una dieta rica en fibra y antioxidantes y cultivar el bienestar emocional. No requieren cambios drásticos ni rutinas complejas, sino adoptar pequeños hábitos constantes que refuercen los sistemas de reparación internos.

Incorporar estas acciones cotidianas ayuda a fortalecer los mecanismos naturales que resisten el paso de los años y mantienen la vitalidad, según los hallazgos revisados en The Conversation.