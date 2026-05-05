“Pido perdón cada día”: Mario Llenas sale en libertad, marcado por las 34 puñaladas a su primo en República Dominicana

El rostro de la libertad tras 30 años: Mario José Redondo Llenas ofrece sus primeras declaraciones tras salir del CCR Najayo, donde cumplió la pena máxima (Cortesía @SIN24Horas).

Tras agotar tres décadas exactas entre rejas, la figura de Mario José Redondo Llenas ha vuelto a emerger bajo la luz pública. No lo hace desde la sombra del anonimato, sino desde la palabra articulada, buscando un espacio de redención en una sociedad que no olvida.

Después de 30 años de encierro, la puerta metálica del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo se cerró finalmente a sus espaldas, marcando el fin de la condena más larga del modelo penitenciario actual. A sus 49 años, el hombre que encarnó uno de los episodios más oscuros de la crónica roja dominicana camina hoy, por primera vez en tres décadas, bajo el sol de la libertad.

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El aire de la calle suele ser abrumador para quien ha pasado más tiempo dentro de una celda que fuera de ella. Redondo Llenas, aquel joven de 19 años que en 1996 conmocionó a una nación entera, es hoy un hombre de mediana edad que busca, mediante la palabra, redimir una imagen que quedó congelada en el horror de aquel mayo trágico.

Mario Llenas, condenado por el asesinato de su primo, sale de prisión en República Dominicana mientras sostiene una foto del joven, expresando arrepentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus primeras declaraciones públicas, emitidas inmediatamente después de cruzar el umbral del penal, no fueron de júbilo ni de revanchismo, sino de una sobriedad que parecía ensayada durante mil noches de reflexión. “Me presento con tres ideas esenciales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio”, pronunció frente a los micrófonos.

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Sus palabras, pausadas y cargadas de una solemnidad que solo otorga el paso del tiempo, intentaron tender un puente entre el criminal que fue y el ciudadano que pretende ser.

Para Redondo, el arrepentimiento no es un producto de la conveniencia por la libertad recién adquirida. Aseguró que su pesar es una “carga que ha llevado durante años” y que su conducta futura será la única prueba válida de su transformación. “Cada día pido perdón… es la única herramienta que me ha permitido cargar con la conciencia por los hechos que cometí”, sostuvo con firmeza.

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Tras cumplir una condena de 30 años, Mario José Redondo Llenas se dirige a la prensa para expresar su profundo arrepentimiento. En sus primeras declaraciones en libertad, pide perdón a su familia, a las víctimas y a la sociedad.

El peso de la historia

La historia que hoy suma este nuevo capítulo comenzó hace exactamente 30 años. El 3 de mayo de 1996, el país despertó con la noticia de un infanticidio que desafiaba cualquier lógica de la crueldad.

El hallazgo del cuerpo en Arroyo Lebrón, con 34 heridas de arma blanca, marcó un antes y un después en la justicia dominicana. Redondo Llenas, asociado con Juan Manuel Moliné Rodríguez (quien ya cumplió su pena de 20 años), se convirtió en el rostro de una tragedia que aún late en la memoria colectiva.

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Durante su alocución, Redondo pidió perdón de manera reiterada a su familia, a quienes calificó como “víctimas directas” de sus acciones, así como a la sociedad en general. Manifestó un “respeto absoluto” por el dolor causado y por las instituciones que actuaron en respuesta a la demanda de justicia de aquel entonces.

Memoria de una tragedia: El caso de las 34 heridas contra su primo en 1996 marcó un antes y un después en la justicia de República Dominicana.

El sistema penitenciario fue para él un espacio de formación. Durante su declaración, indicó que participó en programas educativos que abarcaron desde la alfabetización hasta el nivel universitario, desempeñándose como estudiante y facilitador de otros internos. Destacó su formación académica en derecho y sus estudios en ciencias agronómicas.

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No obstante, reconoció con crudeza que estos logros no eliminan el estigma ni el daño: “Nada de esto borra lo ocurrido. No existe una forma de reparar completamente lo sucedido. Esa es una deuda moral permanente”.

Finalmente, agradeció a su familia, educadores y comunidades de fe que apoyaron su proceso. Concluyó con una frase que resume su actual estado mental: “Nunca es tarde para actuar mejor”. Hoy, Mario José Redondo Llenas camina libre, pero bajo la sombra perpetua de una deuda que, como él mismo admite, nunca podrá ser saldada del todo.

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