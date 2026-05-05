Defensoría del Consumidor impone $860,000 en multas en el primer trimestre por prácticas abusivas en comercios salvadoreños

La Defensoría del Consumidor impone $860,000 en multas en el primer trimestre por incrementos injustificados de precios y prácticas abusivas. (Foto: Defensoria del consumidor )

En el primer trimestre del año, la Defensoría del Consumidor ha impuesto $860,000 en multas a comercios por incrementos injustificados de precios, acaparamiento y otras prácticas abusivas. Así lo informó Ricardo Salazar, presidente de la institución, quien además comparó que en 2024 las sanciones alcanzaron $3.4 millones y en 2025 se incrementaron a $4.2 millones en todo el año. El funcionario detalló que estas cifras reflejan una tendencia creciente en la aplicación de controles y sanciones para proteger a los consumidores salvadoreños.

La Defensoría ha realizado más de 8,000 verificaciones en comercios y puntos de la cadena de suministro a nivel nacional. Estos controles abarcan supermercados, mercados, distribuidores, importadores y productores de alimentos, así como otros rubros como carnes, lácteos, harinas, frutas, verduras y productos procesados.

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Salazar explicó, en Entrevista AM, que el monitoreo permite identificar aumentos abruptos en los precios y analizar si guardan relación con los costos de producción, logística o insumos. En caso de detectar discrepancias, se activan procesos de auditoría y sanción.

Actualmente, existen 50 investigaciones abiertas y se han impuesto 164 multas a empresas por prácticas abusivas, como el alza injustificada de precios, el acaparamiento y la negativa a entregar información durante auditorías.

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Control sobre métodos de pago y sanciones por discriminación

Salazar hizo énfasis en que está prohibido cobrar precios diferenciados según el método de pago. La ley exige que el valor sea el mismo, ya sea en efectivo o con tarjeta de débito o crédito.

Está prohibido cobrar precios distintos según el método de pago; la ley exige igualdad ya sea en efectivo, débito o crédito. (Foto cortesía de DC).

La Defensoría realiza verificaciones formales y encubiertas. De hecho, en operativos recientes en farmacias se detectaron incumplimientos a esta disposición. Ante estos hallazgos, la institución aplica sanciones, ya que se trata de una práctica abusiva tipificada por la Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito.

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El presidente exhortó a los consumidores a exigir comprobantes y a denunciar cualquier diferencia detectada en los cobros, recordando que la Defensoría tiene la facultad de sancionar y corregir estas situaciones.

Operativos especiales por el Día de las Madres y monitoreo a comercios

De cara al Día de las Madres, la Defensoría ha desplegado operativos especiales para monitorear precios y ofertas de productos de temporada, como pasteles y arreglos florales, en comercios presenciales y plataformas digitales.

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Para el Día de las Madres, la Defensoría intensifica operativos en comercios y plataformas digitales para monitorear promociones y proteger a los consumidores. (Foto: Secretaría de Prensa)

Salazar anunció la publicación del informe “quién es quién” en precios para orientar a los consumidores y la intensificación de inspecciones para garantizar que las promociones sean reales y que no existan diferencias entre el precio exhibido y el cobrado en caja.

La institución también habilitará puntos de atención en centros comerciales para que los consumidores puedan presentar denuncias fácilmente. El funcionario recordó la importancia de exigir garantías, verificar la coincidencia de precios y comprar en sitios web reconocidos para evitar estafas.

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Caso Spirit Airlines

El cierre global de Spirit Airlines sorprendió a cientos de usuarios salvadoreños con boletos pendientes de uso. Salazar informó que la Defensoría activó un procedimiento de oficio para requerir información a la aerolínea sobre los boletos abiertos y coordinar la devolución del dinero a los afectados.

El representante legal de Spirit Airlines en el país comunicó que el mecanismo de reembolso ya está activo. La Defensoría recibe casos y brinda asistencia a través del 910 y el WhatsApp 7844-1482, tanto para quienes compraron directamente como para quienes adquirieron boletos mediante agencias o plataformas.

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Salazar recomendó a los consumidores mantener la documentación de compra y contactar a la institución para recibir orientación y asegurar el debido reembolso ante la interrupción abrupta del servicio.