El desarrollo de proteínas fluorescentes sensibles a imanes revoluciona la visualización celular

La proteína fluorescente MagLOV responde a campos magnéticos y permite el control remoto de procesos celulares en organismos vivos (Pexels)

La reciente creación de proteínas fluorescentes capaces de responder a campos magnéticos por equipos de la Universidad de Oxford y colaboradores internacionales abre una nueva etapa para la visualización celular y el control remoto de procesos moleculares en organismos vivos, según detalló un informe de Nature. Este avance logró modular el brillo y localización de estas moléculas mediante radiofrecuencia y magnetismo, sin procedimientos invasivos.

Innovación en proteínas fluorescentes magnetosensibles

El descubrimiento surgió al observar que ciertas proteínas fluorescentes, como la GFP, experimentaban una ligera disminución en su brillo ante la presencia de un campo magnético, explicó Andrew York, físico del Chan Zuckerberg Biohub y coautor del estudio citado por la revista científica.

De este modo, el equipo desarrolló una nueva proteína llamada MagLOV, cuya fluorescencia puede reducirse en más del 50% con la aplicación de un campo magnético, logrando así un nivel de control inédito.

El estudio de la Universidad de Oxford y colaboradores internacionales demostró que MagLOV regula su brillo más del 50% mediante imanes y radiofrecuencia (Nature)

Estas proteínas fluorescentes sensibles a campos magnéticos —también denominadas proteínas magnetofluorescentes— permiten ahora manipular procesos biológicos a distancia, tanto en cultivos celulares como en organismos vivos.

En bacterias modificadas para expresar MagLOV, los científicos demostraron que el brillo puede regularse a voluntad utilizando imanes y ondas de radio.

El equipo confirmó las diversas aplicaciones de MagLOV al identificar células modificadas en materiales densos y orientar campos magnéticos de forma selectiva para localizarlas. Según Gabriel Abrahams y Harrison Steel, quienes encabezan el equipo de Oxford, los próximos experimentos buscarán llevar el control de estas proteínas a modelos animales completos.

Bases cuánticas con técnica experimental

La sensibilidad de MagLOV proviene de un efecto de resonancia magnética que afecta a pares de electrones en la molécula, permitiendo manipular la emisión de luz mediante la alteración de estados cuánticos. Estos avances aprovechan décadas de investigación sobre orientación magnética en aves y sobre las interacciones cuánticas vinculadas a la biología, recalcó Steel en la misma publicación.

Un análisis difundido por BioRxiv amplió la comprobación al modificar la emisión de proteínas fluorescentes rojas en nematodos (C. elegans) por medio de radiofrecuencia y campos magnéticos, confirmando que el efecto puede reproducirse en organismos vivos.

Los experimentos atribuyeron el fenómeno a pares radicalarios correlacionados dependientes del spin electrónico, proporcionando la primera prueba funcional de manipulación por resonancia magnética en animales vivos.

El mecanismo de MagLOV aprovecha efectos cuánticos y resonancia magnética, modificando estados electrónicos clave para la emisión de luz fluorescente (BioRxiv)

Desarrollo mediante evolución dirigida

La generación de nuevas variantes de estas proteínas empleó la evolución dirigida, técnica que introduce mutaciones aleatorias en el ADN de las proteínas y permite seleccionar las versiones más sensibles a campos magnéticos, como detalló Abrahams en Nature.

Gracias a repetidas rondas de selección, se crearon variantes con respuestas más rápidas e intensas al estímulo magnético, superando las capacidades de las proteínas naturales.

Mientras que Steel subrayó que esta tecnología es fruto de la integración entre biología sintética, física cuántica e inteligencia artificial, y supera los límites de la ingeniería biológica convencional.

Para la bióloga molecular Karen Sarkisyan, del Laboratorio MRC, la innovación representa la primera vez que mecanismos cuánticos se diseñan expresamente con fines tecnológicos en biomedicina.

Aplicaciones potenciales en medicina y biotecnología

Entre las aplicaciones prioritarias se destacan áreas como el diagnóstico oncológico, la administración personalizada de medicamentos y el desarrollo de biosensores de nueva generación. La capacidad para rastrear en tiempo real la localización y actividad de moléculas específicas podría transformar el seguimiento de tumores y otras patologías.

La empresa Nonfiction Laboratories, con sede en Estados Unidos, anunció la obtención de anticuerpos controlables remotamente, denominados MagBodies, que pueden modular su afinidad bajo la acción de campos magnéticos.

La visión de la firma se basa en terapias no invasivas en las que los medicamentos respondan únicamente al control magnético, ampliando así las posibilidades de tratamientos individualizados.

El estudio compartido por BioRxiv respaldó estos enfoques mostrando la manipulación remota de proteínas en organismos completos, lo que anticipa aplicaciones para herramientas genéticas que reaccionen a radiofrecuencias y campos magnéticos en contextos clínicos reales.

Aplicaciones potenciales incluyen diagnóstico oncológico, administración de medicamentos personalizados y desarrollo de biosensores controlados remotamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas con retos futuros

Los responsables de la investigación reconocieron que el salto de la ciencia básica a aplicaciones prácticas puede seguir trayectorias difíciles de anticipar. Mientras se perfeccionan los sistemas de respuesta magnética y se expande el catálogo de sensores cuánticos diseñados genéticamente, el objetivo apunta al desarrollo de tecnologías para diagnóstico, terapia y control molecular remoto.

El químico físico Peter Hore, de la Universidad de Oxford, valoró como “gran potencial” este avance para la biotecnología aplicada. Y la bióloga Sarkisyan destacó que el desarrollo inaugura una dimensión inédita para los sensores y actuadores controlados en sistemas biológicos conectados con principios cuánticos.

Asimismo, el Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias Biológicas del Reino Unido (BBSRC) apoya las investigaciones que buscan profundizar en la comprensión y aplicación de estos procesos en la medicina de precisión.

Con esta perspectiva, la convergencia de biología sintética, inteligencia artificial y física cuántica impulsa el surgimiento de herramientas diagnósticas y terapéuticas innovadoras, destinadas a expandir las fronteras del tratamiento biomédico y de la detección molecular.