Guía para prevenir los mareos durante un viaje: consejos de expertos y soluciones efectivas

Náuseas, sudor frío y dolor de cabeza pueden transformar cualquier trayecto en una experiencia desagradable. Especialistas detallan las medidas para prevenir

La cinetosis se produce cuando
La cinetosis se produce cuando el cerebro recibe información contradictoria de la vista y el oído interno, generando malestar (Google Imagen)

El mareo por movimiento o cinetosis puede convertir experiencias cotidianas, como viajar en auto, en barco o en avión rumbo a las vacaciones, en situaciones desagradables a causa de síntomas como náuseas, sudoración fría y dolor de cabeza.

La cinetosis se hace presente cuando el cerebro recibe información contradictoria de dos sistemas clave para el equilibrio: la vista y el oído interno. Mientras los ojos pueden estar fijos en un interior quieto —el auto, la cabina del avión, el camarote—, el oído interno registra aceleraciones, frenadas y cambios de dirección, detallan desde el Hospital Universitario Austral.

El doctor Claudio René Márquez, otoneurólogo del Hospital Universitario Austral, explicó: “El oído tiene sensores de aceleración y angulares, que informan si avanzamos, frenamos o nos movemos hacia arriba y abajo. Cuando los ojos dicen ‘quieto’ y el oído dice ‘en marcha’, el cerebro no interpreta bien esa información, y aparece el mareo”, detalló el experto.

Esta descoordinación genera la secuencia típica, que se manifiesta según los siguientes síntomas, explicó el doctor: incomodidad, palidez, náuseas, sudor y, en algunos casos, vómitos.

La contradicción sensorial entre la
La contradicción sensorial entre la vista y el oído interno es la clave del malestar que genera el mareo por movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinetosis es más frecuente en la infancia porque el sistema vestibular está en desarrollo. En muchos casos mejora con los años; en otros persiste. En adultos, hay una asociación conocida: quienes padecen migraña suelen haber sido niños que se mareaban en los viajes.

“No existe una transmisión genética definida, pero sí una predisposición familiar evidente: siempre aparece un padre, un hermano o un tío que reaccionaba de la misma forma”, afirmó el doctor Márquez.

Este trastorno no solo se desencadena durante los viajes. El desarrollo de nuevas tecnologías ha llevado a variantes como el mareo por movimiento virtual, que aparece durante la inmersión en videojuegos o entornos de realidad virtual, explicó Cleveland Clinic.

En todos los casos, la clave está en la contradicción sensorial: mientras los ojos y el oído interno perciben movimiento, el resto del cuerpo permanece en reposo, lo que genera la sensación de malestar.

¿Cuándo consultar al médico? Cuando los episodios son frecuentes, intensos o interfieren de manera sistemática con los viajes y la vida cotidiana.

“En general, el mareo por movimiento no causa problemas de salud graves. Sin embargo, en algunos casos, las personas continúan sintiendo náuseas y vómitos incluso sin estar haciendo actividades como viajar en coche. El vómito excesivo puede causar deshidratación y presión arterial baja (hipotensión)“, advirtieron desde Cleveland Clinic.

Cómo prevenir el mareo al viajar

Los síntomas del mareo incluyen
Los síntomas del mareo incluyen incomodidad, palidez, náuseas, sudor y en algunos casos vómitos, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tomar aire fresco. Bajar la ventanilla o si está en un avión, dirigir la ventilación hacia el rostro para que lleven aire fresco.
  • Evitar pantallas y lectura. Leer, mirar películas o usar el celular fija la vista en un mundo quieto mientras el oído registra movimiento: una combinación que suele empeorar los síntomas.
  • Buscar referencias externas. Abrir la ventanilla, sentir el aire y mirar hacia adelante ayuda a que la información visual coincida con el desplazamiento real. Mirar hacia los costados, en cambio, puede saturar la percepción por la velocidad de los objetos.
  • Recostarse. Si es posible, mover el asiento para que quede inclinado hacia atrás y cerrar los ojos.
Comer una comida ligera antes
Comer una comida ligera antes de viajar y evitar el alcohol o el tabaco ayuda a prevenir la aparición de la cinetosis (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tomarse una bebida. Beber té de jengibre puede calmar el estómago.
  • Probar algo dulce. Los caramelos de menta o de jengibre pueden aliviar.
  • Cuidar el contexto. El calor no causa la cinetosis, pero la vuelve más difícil de sobrellevar. También conviene evitar comidas abundantes antes de viajar.
  • Usar herramientas tecnológicas. Están diseñadas para mitigar el malestar al mostrar puntos en la pantalla que simulan el movimiento del vehículo, ayudando al cerebro a procesar el desplazamiento y reducir los síntomas de mareo.

Dónde sentarse para sentir menos mareos

Elegir el lugar adecuado en
Elegir el lugar adecuado en el transporte, como sobre el ala del avión, puede disminuir el malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Autobús: Elegir un asiento junto a la ventana.
  2. En auto: en niños, el centro del asiento trasero mirando hacia adelante; en adultos, el asiento delantero fijando la vista en un punto estable frente al vehículo.
  3. En barco: el centro de la embarcación, donde se siente menos el vaivén; en embarcaciones pequeñas, acostarse en el medio puede ser de ayuda.
  4. En avión: los asientos sobre el ala ofrecen mayor estabilidad y un punto focal más tranquilo. Caminar por la cabina solo si el vuelo está calmo; si se mueve, empeora la sensación.
  5. Crucero: Reservar un camarote en la parte delantera o central del barco. Si es posible, elegir uno en un nivel inferior, más cerca del agua.
  6. Tren: Elegir un asiento de ventana orientado hacia adelante.
Beber agua antes y durante
Beber agua antes y durante el viaje ayuda a prevenir complicaciones según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sería útil viajar con el estómago vacío? Desde Cleveland Clinic afirmaron que no. “Puedes sentir náuseas incluso con poco en el estómago”. Recomendaron seguir estos pasos antes de emprender el viaje:

  • Beber mucha agua.
  • Preparar el estómago comiendo una comida ligera que incluya alimentos bajos en grasas y ricos en almidón.
  • No fumar ni tomar bebidas alcohólicas ya que pueden causar malestar estomacal.
El uso de medicamentos como
El uso de medicamentos como el dimenhidrinato permite aliviar los síntomas del mareo, aunque no evita que la cinetosis se presente durante los viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la hipersensibilidad es marcada, existen opciones adicionales. Una es la farmacológica, con medicamentos sintomáticos como el dimenhidrinato, que no impiden que aparezca el mareo pero lo hacen más tolerable.

La otra es la kinesiología vestibular, un abordaje específico poco conocido, que trabaja sobre la causa mediante ejercicios de movimiento, reflejos oculares y estímulos visuales, sugieren desde el hospital.

“No elimina la predisposición, pero mejora de manera notable la tolerancia. En niños suele funcionar especialmente bien: el tratamiento adopta forma de juego, aunque su finalidad sea muy precisa”, concluyó el doctor Márquez.

