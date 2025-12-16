Tecno

Así puedes activar en tu iPhone la herramienta que previene mareos en el auto

Una vez implementada, la pantalla mostrará unos pequeños puntos, blancos o negros, que se mueven en sentido contrario al desplazamiento del vehículo

Se recomienda reducir el brillo
(Composición Infobae: Google Imagen / Apple)

Utilizar el celular durante viajes en auto o transporte público es una práctica común, aunque muchas personas experimentan mareos y náuseas al hacerlo. Para solucionar este inconveniente, los iPhone con sistema operativo iOS 18 ofrecen una función llamada “Indicadores de movimiento en vehículos” (“Vehicle Motion Cues”).

Esta herramienta fue diseñada para mitigar el malestar al mostrar puntos en la pantalla que simulan el movimiento del vehículo, ayudando al cerebro a procesar el desplazamiento y reducir los síntomas de mareo.

Pasos para activar la función que previene mareos en el auto

Para aprovechar esta opción, es imprescindible contar con la versión iOS 18. Si tu dispositivo es compatible y está actualizado, sigue estos pasos:

  • Accede a “Ajustes” en el iPhone.
  • Selecciona la opción “Accesibilidad”.
  • Dentro del menú, ingresa en “Movimiento”.
  • Activa “Mostrar indicadores de movimiento en vehículos”.
  • Confirma la activación de la función.
Utilizar el celular durante viajes
(Google Imagen)

Una vez implementada, la pantalla mostrará unos pequeños puntos, blancos o negros, que se mueven en sentido contrario al desplazamiento del auto. Por ejemplo, si el vehículo acelera, los puntos se deslizan hacia abajo; si frena, suben. Esto ayuda al usuario a mantener el equilibrio sensorial y reduce la probabilidad de marearse durante el viaje.

Además de activar los indicadores de movimiento, otros consejos pueden ayudar a prevenir el malestar. Entre ellos, se recomienda reducir el brillo de la pantalla mientras el vehículo está en marcha, pues la luz intensa dificulta el enfoque y puede acentuar el mareo.

Tener en cuenta pequeñas adaptaciones como estas permite viajar conectado y cómodo, haciendo uso de las herramientas que la tecnología pone a disposición para el bienestar de los usuarios en movimiento.

Ante un episodio de mareo
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Google prepara una función de Android para reducir mareos en vehículos

Para muchas personas, usar el móvil durante un viaje puede ser una fuente de mareos y malestar debido al conflicto entre lo que ven y las señales que recibe su sistema de equilibrio. Esta problemática, reconocida desde hace tiempo, ha impulsado a las grandes compañías tecnológicas a desarrollar alternativas que ayuden a reducir el malestar durante los trayectos.

En este contexto, Google estaría trabajando en una función programada para Android 17, conocida provisionalmente como ‘Motion Cues’. Inspirada en la herramienta presentada anteriormente por Apple, esta opción está pensada para ofrecer una experiencia más cómoda al utilizar el teléfono en movimiento.

Según lo informado por Mishaal Rahman, la función añadiría puntos animados que se moverán por la pantalla en sincronía con los desplazamientos del vehículo, basándose en los datos registrados por los sensores internos del dispositivo.

Google estaría trabajando en una
REUTERS/Lisi Niesner

Al mimetizar el movimiento del entorno, estas animaciones buscan equilibrar la diferencia entre la percepción visual y el estímulo físico, reduciendo la descompensación sensorial y, con ello, la sensación de mareo.

Si bien ya existen aplicaciones independientes que ofrecen soluciones similares en Android, la novedad residirá en la integración total a nivel de sistema, lo que permitirá que los indicadores visuales sean visibles incluso en áreas de la interfaz que previamente quedaban excluidas por motivos de seguridad de la API de superposición estándar.

Qué hacer si sientes mareo durante un viaje en auto

Ante un episodio de mareo dentro de un auto, lo primero es detener el vehículo en un lugar seguro tan pronto como sea posible. Abrir las ventanas para permitir la entrada de aire fresco suele aliviar la sensación de malestar. Es recomendable salir del auto y caminar unos minutos para que el organismo recupere el equilibrio. Evitar movimientos bruscos y mantener una postura cómoda ayuda a estabilizar los síntomas.

Si el mareo persiste, se recomienda hidratarse con agua y, si es posible, consumir algún alimento ligero. No se debe continuar la conducción hasta recuperar el bienestar completo. Si los síntomas incluyen vómitos o debilidad intensa, conviene buscar atención médica. En el futuro, se puede prevenir el mareo evitando leer o usar pantallas durante el viaje, y eligiendo asientos en la parte delantera del vehículo.

