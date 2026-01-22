Ciencia

La investigación sobre individuos inmunes a todos los virus impulsa el desarrollo de fármacos universales

El hallazgo de una mutación genética, que confiere resistencia vírica a ciertas personas, orientó el desarrollo de medicamentos experimentales capaces de combatir diversas familias de agentes, según Science Focus

La mutación genética abre nuevas posibilidades para desarrollar antivirales universales con inmunidad frente a múltiples virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance en la investigación científica reveló el papel de una mutación genética capaz de conferir inmunidad a los virus en un pequeño grupo de personas, abriendo el camino al desarrollo de antivirales universales.

Este hallazgo, destacado por Science Focus, impulsó nuevas estrategias que podrían transformar la protección frente a futuras pandemias y mejorar la capacidad de respuesta sanitaria internacional. Detrás de la iniciativa se encuentran equipos de Estados Unidos y Europa, que exploran tanto oportunidades inéditas como los riesgos asociados.

Las terapias experimentales inspiradas en individuos inmunes muestran protección contra virus como la gripe, el sarampión y la varicela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Individuos inmunes a los virus

El punto de partida fue la identificación de individuos portadores de una mutación en la proteína ISG15. Esta alteración genera inflamación sistémica leve y crea un entorno hostil para los virus.

Ante esto, el profesor Dusan Bogunovic, especialista en inmunogenética en la Universidad de Columbia, resumió el efecto observado: “El perfil autoinflamatorio en estos pacientes raros es completamente antiviral”.

Quienes presentan la mutación permanecen asintomáticos luego de exponerse a virus como el de la gripe, el sarampión, las paperas o la varicela; su sistema inmune se mantiene en alerta, impidiendo el avance de infecciones.

La investigación, que se remonta a 15 años, mostró con el tiempo que estos individuos, pese a haber contraído distintos patógenos, no desarrollaban síntomas. Bogunovic comparó el fenómeno con quienes apenas presentan mocos durante una epidemia, pero en este caso es la genética la que otorga protección.

Las personas que contrajeron distintos patógenos, no desarrollaban síntomas adversos, según la investigación (Freepik)

De la mutación al fármaco experimental

A partir de estos hallazgos, Bogunovic y su equipo diseñaron un fármaco experimental basado en el perfil genético de las personas inmunes. Consiste en un cóctel de 10 factores génicos presentes en aquellos con la mutación.

En verano de 2025, los investigadores publicaron experimentos con ratones y hámsteres tratados con el fármaco, que impidió la replicación del virus de la gripe y del SARS-CoV-2. Esta fue la primera vez que se mostró la efectividad de la terapia en animales vivos.

Las pruebas en cultivos celulares confirmaron que el fármaco protege frente a 10 familias de virus distintas. Aunque la eficacia ha sido demostrada en laboratorio y en modelos animales, los ensayos clínicos en humanos se prevén para los próximos dos años.

Ensayos en ratones y hámsteres demostraron que el antiviral experimental bloquea la replicación del virus de la gripe y del SARS-CoV-2 (Europa Press)

Innovaciones alternativas en antivirales universales

Paralelamente, otros equipos desarrollaron estrategias diferentes para combatir múltiples virus. Un grupo encabezado por Adam Braunschweig, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y Héctor Aguilar, de UCLA, formuló un medicamento enfocado en los azúcares en la superficie del virus, fundamentales para esquivar el sistema inmunológico.

Braunschweig explicó en Science Focus: “La mayoría del COVID en tu cuerpo está cubierto de azúcares que robó de ti”. El nuevo compuesto se une a esos azúcares e impide que el virus ingrese en las células, protegiendo así al organismo.

En laboratorio, el medicamento mostró efectividad contra cinco familias virales, como la gripe, el Ébola y la gripe aviar. En estudios con ratones, una sola dosis protegió al 90% de los animales frente al COVID. Los ensayos clínicos en humanos se planifican dentro de dos años, lo que revela el avance acelerado en la investigación.

Otros enfoques globales en la búsqueda de antivirales

La búsqueda de un antiviral global también abarca iniciativas internacionales. Un grupo en Alemania halló que ciertos fármacos para la diabetes disminuyen la carga de virus como el SARS-CoV-2 y el dengue.

Por su parte, el colectivo internacional COVID Moonshot impulsa el diseño abierto de nuevos compuestos. Asimismo, los inhibidores de proteasa, que bloquean enzimas virales esenciales para la replicación, representan una opción relevante. Según el informe, estos avances muestran la diversidad de enfoques y la cooperación internacional frente a amenazas virales emergentes.

Fármacos para la diabetes y los inhibidores de proteasa destacan entre los enfoques globales que exploran alternativas frente a amenazas virales emergentes (Science Photo Library)

Debate científico: entre riesgos y limitaciones

El desarrollo de antivirales de amplio espectro genera tanto entusiasmo como preocupación en la comunidad científica. El virólogo Raymond Schinazi, de la Universidad de Emory, advirtió en Science Focus sobre la posibilidad de resistencia viral: “Al tratar una condición, puedes generar resistencia en otra. Entonces tienes un problema serio”.

Schinazi identificó dos corrientes entre los expertos: quienes apoyan medicamentos universales y quienes abogan por el tratamiento antiviral específico para cada virus. “En mi laboratorio, buscamos un agente antiviral específico. Un virus, un antiviral”, afirmó.

La inquietud por la resistencia y las mutaciones ha llevado a destacar la necesidad de combinar estrategias: antivirales universales, vacunas y compuestos dirigidos para construir múltiples líneas de defensa.

El desarrollo de antivirales universales enfrenta el riesgo de resistencia viral y destaca la importancia de combinar estrategias específicas y de amplio espectro para la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potencial en salud pública y preparación ante pandemias

El avance de antivirales universales inspirados en la inmunidad genética podría transformar la gestión de salud pública, facilitando respuestas rápidas y eficaces ante epidemias o pandemias. Se prevé que estas innovaciones reduzcan la presión hospitalaria y la mortalidad asociada a brotes súbitos.

Disponer de medicamentos y vacunas eficaces fortalecería la preparación global, ofreciendo medios redundantes de protección y una capacidad de respuesta inmediata ante la aparición de nuevos virus.

